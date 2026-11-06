Im Heizkraftwerk Moabit brennt ein Förderband in 22 Metern Höhe. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften vor Ort.

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In einem Heizkraftwerk in Moabit ist am Freitag erneut ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz am Friedrich-Krause-Ufer aus. Es brannte ein Förderband in 22 Metern höhe – der Zugang zum Brandherd gestaltete sich daher als schwierig.



Das Förderband befinde sich zwischen zwei Hallen und sei von außen gelöscht worden, teilte die Polizei am Vormittag mit. Es transportiert im Betrieb Holzreste in ein Lager. Im Laufe des Morgens habe sich das Feuer auf das Kesselhaus ausgebreitet.

Am späten Morgen sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden, so der Sprecher. 102 Einsatzkräfte waren vor Ort. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heizkraftwerks haben sich den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht. Es gebe keine Verletzten. (mit dpa)

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