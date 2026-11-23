Wenn sie nämlich nur für Medien gilt, die einem gefallen, ist sie keine: Über einen Brandanschlag, eine Buchmesse und die Frage, wer in Deutschland eigentlich Journalist sein darf.

In der Nacht zum 13. November brannte in Berlin-Charlottenburg der BMW von Julian Reichelt aus. Der Chefredakteur des Portals Nius machte den Fall öffentlich und sprach von linksradikaler Gewalt. Mehrere Medien berichteten darüber. Auch tagesschau.de und heute. Bei der Tagesschau hieß es allerdings, es sei ein „mutmaßlicher Brandanschlag“. Und das, obwohl die Polizei nach ersten Erkenntnissen von „vorsätzlicher Brandstiftung“ ausging. Irritierend auch, dass die Tagesschau in diesem Zusammenhang Nius ein „rechtspopulistisch“ umgehängt hat. Bei Artikeln zur taz verzichtet sie auf Einordnungen, zum Beispiel als linkspopulistisch.

Noch am selben Tag wird auf der linksextremen Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben hochgeladen. Darin heißt es unter der Überschrift „Julian Reichelt, du Hund“: „Pressefreiheit schützt qua Definition journalistische Arbeit vor dem Staat, unser Angriff auf das Auto dieses misogynen, rassistischen, transphoben Arschlochs ist kein Angriff auf sie.“ Unmittelbar darauf folgte: „Die guten Gründe für unseren Schuss vor den Bug sind nicht an einer Hand abzuzählen.“

Irritierendes Schweigen der Medienbranche

Ermittler prüfen derzeit die Echtheit des Schreibens, denn auch Trittbrettfahrer benutzen die Plattform. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Trotzdem gibt es bislang ein irritierendes Schweigen in der Medienbranche zu diesem Brandanschlag. Nur wenige Kollegen wie der ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondent Gabor Halasz, der Chef vom Dienst Politik bei der Bild, Marcel Sacha, der ehemalige Welt-Herausgeber Ulf Poschardt, der Rechtsextremismus-Experte Olaf Sundermeyer, der Podcaster Paul Ronzheimer und der freie Welt-Autor Alan Posener verurteilten den Anschlag dezidiert.

Ein Chefredakteur, Verleger oder Herausgeber eines etablierten Leitmediums ist nicht darunter. Besonders peinlich ist das Schweigen der Branchenverbände wie DJV oder DJU zu dem Angriff auf die Pressefreiheit. Gilt diese nicht mehr für alle? Ist sie teilbar? Man stelle sich vor, der Chefredakteur des Spiegel, der Zeit oder der Süddeutschen Zeitung wäre Opfer eines Brandanschlags geworden. Ganz sicher wären die Reaktionen andere gewesen, und der Versuch der Einschüchterung wäre verurteilt worden. Denn das ist der Anschlag ja sehr wahrscheinlich. Eine unbequeme Stimme soll mundtot gemacht werden, weil einem der Inhalt nicht passt.

Stephanie Steinkopf/Ostkreuz Unser Autor hat 21 Jahre für die ARD gearbeitet. Erst für den MDR in Leipzig, dann beim NDR in Hamburg. Über seine Beobachtungen und Erlebnisse hat er den Bestseller „Inside Tagesschau“ geschrieben. Gemeinsam mit zwei weiteren Medien-Experten, Annekatrin Mücke und Peter Welchering, berichtet er ab sofort wöchentlich aus dem Inneren des journalistischen Maschinenraums in dem Podcast „Sachlich richtig“.

Für diese Denkweise steht stellvertretend die Publizistin Veronika Kracher. Auf Bluesky gab es viel Häme für Reichelt und Spekulationen, sein Wagen hätte im Halteverbot gestanden. Kracher schrieb dazu: „Und seien wir ehrlich: Die geistige Brandstiftung, die Reichelt täglich begeht, ist auch signifikant gefährlicher als die an seinem Auto.“ In das gleiche Horn stößt unter dem Titel „warum Solidarität mit Julian Reichelt schwierig ist“ der Chefreporter Politik der Badischen Neuesten Nachrichten, Daniel Streib.

In seinem Meinungsbeitrag heißt es: „Reichelt zeichnet das Bild einer Verschwörung gegen sein Wirken und versteigt sich sogar dazu, die designierte linke Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Elif Eralp, sowie Daniel Günther, den CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, irgendwie als verantwortliche geistige Brandstifter dastehen zu lassen“. Dabei ist die Frage nach den geistigen Brandstiftern aus meiner Sicht gar nicht so abwegig.

Die Absurdität der Debatte

Daniel Günther, CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hatte in der ZDF-Talksendung bei Moderator Markus Lanz über Nius gesagt, diese würden „vollkommen faktenfrei“ berichten und seien „Feinde von Demokratie“. Nach Protest hielt er an der Aussage fest. Das Verwaltungsgericht wies einen Eilantrag von Nius ab, weil Günther sich als Parteipolitiker und nicht als Ministerpräsident geäußert habe.

Seine Parteifreundin Karin Prien, immerhin amtierende Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, stärkte ihm ausgerechnet in der taz den Rücken, indem sie über die sogenannten alternativen Medien sagte, diese würden „rechtspopulistische und rechtsextreme Positionen immer stärker in den Diskurs bringen. Ein Teil dieser Medien will zur Delegitimierung und Zersetzung unseres freiheitlichen, demokratischen Systems beitragen, das ist offenkundig.“

Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, während einer Sitzung des Bundestags © Kay Nietfeld/dpa

Könnten sich da selbsternannte Hüter unserer Ordnung nicht ermutigt fühlen, gegen Medien vorzugehen, die Politiker als Feinde der Demokratie bezeichnen, denen sie faktenfreie Berichte vorwerfen? Auch mit Gewalt? Um die Absurdität der Debatte zu verdeutlichen, eine kleine Erinnerung: Bereits in der Nacht zum 22. Mai 2007 ging in Hamburg-Harvestehude ein Privatauto in Flammen auf. Ein Brandsatz am hinteren linken Reifen zerstörte den Mercedes der R-Klasse samt Kinderwagen und Kindersitzen. Das Auto gehörte dem damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann.

Ohnehin weisen die Argumente der Relativierer von Brandanschlägen auf Journalisten ein Muster auf, welches die Kritiker selbst immer wieder anprangern. Nur eben in einem anderen Zusammenhang. Keiner würde heute mehr ernsthaft einem Opfer von sexualisierter Gewalt hinterherrufen, sie sei doch selbst schuld am Übergriff. Der Rock sei schließlich zu kurz gewesen. Doch genau diese klassische Täter-Opfer-Umkehr funktioniert bei Fällen wie Reichelt und Diekmann. Man muss wirklich kein Fan von Nius und dessen Art von Journalismus sein. Doch schlicht ignorant ist, wer leugnet, dass Nius ein legitimer Teil des breiten Spektrums des deutschen Journalismus ist.

Einigen wurde die Akkreditierung verweigert

Wie die Bild-Zeitung und viele andere Portale wie Tichys Einblick, die NachDenkSeiten, Apollo News oder Multipolar auch. Sie alle erfüllen die Wächterfunktion, die sogenannte Vierte Gewalt im Staat. Als die Moderatorin der ZDF-Nachrichten Dunja Hayali nach einer misslungenen Moderation nach dem Mord an Charlie Kirk im heute journal stark kritisiert wurde und danach sogar anonyme Morddrohungen erhielt, gab es eine breite Welle der Solidarität in Politik und Medien mit ihr. Damals äußerte sich der DJV proaktiv und deutlich. Jetzt schweigt er. Woran liegt das?

Ist Hayali sympathischer als Reichelt? Wichtiger? Sind anonyme Drohbotschaften im Netz furchteinflößender als tatsächliche Brandsätze? Ich finde, Pressefreiheit sollte in einer Demokratie uneingeschränkt für alle gelten.

Dunja Hayali kommt zur Verleihung des Brigitte-Awards ins Kino International. © Annette Riedl/dpa

Und damit kommen wir zur alternativen Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle. Die fand vor kurzem zum zweiten Mal statt. Zahlreiche Journalisten konnten sich akkreditieren und berichten, einigen wurde die Akkreditierung verweigert. Begründet wurde dies mit schlechten Erfahrungen: Besucher der Messe wurden von aktivistischen Fotografen, die der Antifa nahestehen, mit Teleobjektiven „abgeschossen“ und auf Plattformen der Szene veröffentlicht.

Wer dort eingestellt wird, ist nicht nur als „rechtsradikal“ markiert, sondern läuft auch Gefahr, gewaltsame Bekanntschaft mit Andersdenkenden zu machen. So soll auch die linksradikale Hammerbande ihre Opfer mithilfe von Fotos von Recherche Nord identifiziert haben. Und ja, es stimmt: Es ist sehr leicht, einen Presseausweis zu erhalten. Trotzdem finde ich es ausdrücklich nicht gut, wenn Journalisten nicht unbeschwert ihrer Arbeit nachgehen können.

Selbst wenn von vornherein feststeht, dass ein Artikel ein negatives Bild der Messe zeichnen wird, würde ich akkreditieren, denn man kann nicht mit zweierlei Maß messen und sich einerseits über die Einschränkung der Meinungsfreiheit beschweren und dann Medienvertreter nicht zulassen. Dass Journalisten einseitig berichtet und ein Bild gezeichnet haben, welches nicht der Realität entsprach, muss man aushalten.

Als nicht mehr tragbar framen

Zu nennen ist hier vor allem ein Beitrag von Julia Encke in der FAZ. Überschrift des Textes: „Lesend geht die Welt zugrunde?“ Das einst konservative Blatt illustrierte seinen Bericht von der Buchmesse mit einem Foto von einigen vor der Tür demonstrierenden Omas gegen Rechts. Derweil redeten in der Halle laut Veranstalter 8500 Besucher über Bücher.

Ähnlich ging Doreen Reinhard für die Berliner Morgenpost bei ihrem Bericht über die Messe vor. In einer Aneinanderreihung von Namen von „bösen“ Verlagen und umstrittenen Autoren versuchte sie das „Großevent der rechten Szene“ zu zeichnen. So hatte sie ein Buch gefunden, welches Deutschland in den Grenzen von 1937 zeigt. Ohne das zu verharmlosen, stellt sich mir die Frage: Wie repräsentativ ist das für die Messe? Sie berichtet, „angefeindet“ worden zu sein. Was auch damit zusammenhängen kann, dass sie Gespräche mit Mitarbeitern mit dem Handy aufgenommen hat.

Offenbar geht es eher darum, etablierte Autoren wie Monika Maron, Harald Martenstein oder Ulf Poschardt als nicht mehr tragbar zu framen, weil sie an dieser Messe teilgenommen haben. Wie verlogen die Debatte ist, zeigt der Umgang mit Paul Ronzheimer und Maximilian Tichy. Als diese in Gießen beim Gründungsparteitag der Nachwuchsorganisation der AfD aus den Reihen der Gegendemonstranten angegriffen und nur durch die Polizei vor Schlimmerem bewahrt wurden, gab es keinen medialen Aufschrei.

Autorin Monika Maron auf der Frankfurter Buchmesse © Jennifer Brückner/dpa

Dieser blieb auch weitgehend aus, als Reporter von Apollo News in Erfurt am Rande des AfD-Bundesparteitages gewaltsam attackiert wurden und auf der abschließenden Pressekonferenz von Widersetzen ihre Fragen unbeantwortet blieben. „Faschist: Innen mit einem Presseausweis sind immer noch Faschist: Innen“, erklärte dort ein Sprecher des Bündnisses. Statt Widerspruch bekam ein anderer Sprecher Raum für ein ausführliches Interview im Stern, in dem er diese Haltung begründete.

Kaum anders haben sich die Kollegen in der Bundespressekonferenz verhalten, einem Verein, dessen Mitglieder sich Vertreter zum Beispiel der Bundesregierung regelmäßig als Gäste zur allgemeinen Befragung einladen. Als Florian Warweg für die NachDenkSeiten Mitglied der Bundespressekonferenz werden wollte, versuchten das zahlreiche Journalisten unter fadenscheinigen Begründungen juristisch zu verhindern.

Plötzlich kein Platz mehr im Regierungsflieger

Auch als Erik Rusch von Epoch Times und Pauline Voss von Nius einen Mitgliedsantrag stellten, wollte man lieber unter sich bleiben. Ein letztes Beispiel: Ralf Schuler war viele Jahre Politikchef bei der Märkischen Allgemeinen und danach bei der Bild-Zeitung. Er begleitete die Bundeskanzlerin auf zahlreichen Reisen, seine Expertise ist unbestritten. Doch mit seinem Wechsel zu Nius war plötzlich kein Platz mehr im Regierungsflieger für ihn. Er bemühte sich 24-mal erfolglos um Mitnahme.

Erst als der Anwalt Steinhöfel die Praxis der Bundesregierung hinterfragte, nur ihr genehme Journalisten auf Auslandsreise mitzunehmen, machte diese eine einmalige Ausnahme. Auf einer Reise von Bundeskanzler Merz zu einem Gipfel nach Montenegro fand sich ein Platz für Schuler im Flieger. Und wie reagierten die Pressekollegen? Mit Abscheu. Der Spiegel behauptete in dem Zusammenhang gar: „Das Portal verbreitet völkische Positionen, hetzt unter anderem gegen Migranten und trans Menschen“. Liebe Kollegen: Geht es auch eine Nummer kleiner?

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