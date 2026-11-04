Brandenburg plant das Ticket der Zukunft: Einchecken statt Fahrkarte kaufen

Test eines neuen Ticketsystems in Berlin: Mit der Fairtiq-App checkt man sich vor jeder Fahrt ein – und am Ende wieder aus.

Vor der Fahrt mit einer Handy-App oder einer Bankkarte einchecken. Nach der Fahrt auschecken, und der Fahrpreis wird berechnet. Systeme dieser Art gibt es vielerorts auf der Welt. Gut möglich, dass eine solche Technik künftig auch in der Hauptstadt-Region eingesetzt wird.



Dafür hat sich Brandenburgs Infrastrukturminister Robert Crumbach (SPD) ausgesprochen. „Wer in Brandenburg nur gelegentlich mit dem Zug nach Berlin fährt oder mit dem Bus in die nächste Stadt, braucht nicht unbedingt ein Monatsabo. Aber auch diese Fahrgäste wollen unkompliziert unterwegs sein, ohne sich erst durch Tarifzonen und Ticketangebote arbeiten zu müssen“, sagte er der Berliner Zeitung.



Das Infrastrukturministerium in Potsdam befasst sich mit der Frage, ob herkömmliche Fahrkartenautomaten in Bussen durch eine digitale Vertriebstechnik ersetzt werden könnten, hieß es. „Dieses System wird gerade finanztechnisch geprüft“, teilte das Ministerium mit.

Was die BVG plant – und was Fairtiq in Berlin erprobt

Neue Vertriebssysteme für den öffentlichen Verkehr: Das ist ein Thema, das an Bedeutung gewinnt. Wie berichtet möchten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Fahrkartenautomaten, die gegen Bargeld Papiertickets ausdrucken, ab 2029 schrittweise ersetzen.



3600 Validatoren in U-Bahnhöfen, Straßenbahnen und Bussen verkaufen Fahrscheine, die in einer Cloud hinterlegt werden. Sie sollen außer Bezahl-Apps, EC- und Kreditkarten auch BVG-Guthabenkarten akzeptieren, die mit Bargeld aufgeladen werden können – künftig bei der BVG die einzige Möglichkeit, mit Münzen und Banknoten zu zahlen.

Die neue Generation von Ticketautomaten bei der BVG: Künftig erhält man sein Ticket an einem Validator. Bezahlt wird kontaktlos, Münzen und Banknoten werden nicht akzeptiert. © Christophe Gateau/dpa

Wie berichtet testet der Schweizer Anbieter Fairtiq in Berlin gerade ein anderes System. Vor Fahrtbeginn checkt man sich mit einem Wischer („Swipe“) auf dem Mobiltelefon ein. Am Ende wird ausgecheckt. So eine Technik ist in Deutschland bereits im Einsatz – etwa in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Es gibt Preisdeckel. So wird monatlich maximal der Preis des Deutschlandtickets berechnet.

Ein solches Prinzip liegt auch der Idee für ein „Deutschlandticket light“ zugrunde, die während der jüngsten Konferenz der Verkehrsminister diskutiert wurde.

Neue Technik soll Ticketautomaten in Bussen ersetzen

Robert Crumbach hielte eine solche Offerte für sinnvoll. „Ein bundesweit nutzbares Angebot für Gelegenheitsfahrer wäre ein echter Gewinn für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Die Idee unterstütze ich“, sagte der Brandenburger Infrastrukturminister. „Jetzt brauchen wir ein Konzept, das den Fahrgästen die Nutzung wirklich erleichtert und für die Länder finanzierbar ist.“



Der Minister befürwortet das Prinzip Check-in/Check-out auch für Brandenburg. Ein solches System dürfe aus seiner Sicht aber nicht auf eine Smartphone-App beschränkt werden. Auch mit einer Girocard sollte man sich an- und abmelden können. Das würde auch Menschen einen einfachen Zugang ermöglichen, die keine App nutzen möchten.

Für den Busverkehr in Brandenburg verfolgt Crumbach das Ziel, herkömmliche Fahrscheinautomaten durch eine solche digitale Technik zu ersetzen. „Fahrgäste müssten dann nicht mehr vorab am Automaten das passende Ticket auswählen. Damit verbindet sich die Chance, den Ticketkauf zu vereinfachen und den Vertrieb effizienter zu gestalten“, erklärte Crumbachs Sprecherin Aud Krubert. Diese Aussage beziehe sich aber nicht auf die Automaten an Brandenburger Bahnhöfen, betonte sie.

Bitte um Differenzierung: Was jetzt zu beachten ist

Bei der Ausgestaltung müssten die unterschiedlichen Bedingungen im Stadt- und Regionalverkehr berücksichtigt werden, hieß es weiter. Zu prüfen wären die technische Umsetzung, die Einbindung in die bestehenden Tarif- und Vertriebssysteme sowie die Finanzierung. Ebenso muss geklärt werden, wie Menschen ohne Zahlungskarte weiterhin unkompliziert einen Fahrschein erwerben können.

„Unabhängig vom Thema Deutschlandticket light: Ein kartengestütztes Check-in/Check-out-System und ein neuer Tarif für Gelegenheitsfahrer sind zwei unterschiedliche Fragen: Das eine betrifft den Zugang und die Abrechnung, das andere die Höhe und Berechnung des Fahrpreises“, teilte die Sprecherin mit. Beide Themen müssten sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.

Zu konkreten Tarifen, dem Einführungstermin oder dem Umfang einer Umstellung lasse sich auf Grundlage der bisherigen Überlegungen noch keine Aussage treffen. „Aber wir bleiben dran! Für Brandenburg ist dieser Ansatz in jedem Fall sehr interessant. Wir werden die weiteren Entwicklungen auf Bundes- und Länderebene intensiv begleiten.“

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