Eingefroren wird nur der Hauptteil. Preisbestandteil, Wahlkreis-Zuschlag und Altersvorsorge sind ausgenommen. AfD und BSW wollten mehr Verzicht.

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Brandenburgs Ministerpräsident Woidke [Ort, Datum der Aufnahme]: Der Landtag hat am 25. November 2026 beschlossen, 2027 nur den Hauptteil der Diäten einzufrieren.

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Die 88 Abgeordneten im Brandenburger Landtag haben sich für 2027 eine Nullrunde verordnet, allerdings nur bei einem Teil ihrer Bezüge. Am Mittwoch, 25. November 2026, hat das Parlament das Neunte Gesetz zur Änderung parlamentsrechtlicher Vorschriften verabschiedet.

Zugestimmt haben SPD, CDU und die Gruppe Wir für Brandenburg (WfB). AfD und BSW stimmten dagegen, obwohl beide einen Verzicht im Grundsatz befürworten. Ihnen reichte der Umfang nicht, wie der dpa-Bericht im Tagesspiegel schildert.

Nur 8.911,89 Euro werden 2027 eingefroren

Laut Brandenburgischem Abgeordnetengesetz besteht die monatliche Entschädigung aus zwei Teilen. Der größere richtet sich nach den Einkommen, der kleinere nach den Verbraucherpreisen. Ausgesetzt wird nur die Anpassung des ersten.

Die amtliche Bekanntmachung für 2026 beziffert diesen Hauptteil auf 8.911,89 Euro. Hinzu kommen 1.217,22 Euro aus dem Preisanteil, zusammen also 10.129,11 Euro. Die häufig genannten 10.129 Euro sind demnach gerundet.

Wahlkreis-Zuschlag und Versorgungswerk bleiben außen vor

Von der Sperre ausgenommen sind neben dem Preisanteil auch der Wahlkreis-Zuschlag und der Beitrag zur Altersvorsorge. Für Letzteren fließen derzeit 2.261,30 Euro im Monat direkt an das Versorgungswerk. Frei verfügen können die Abgeordneten über dieses Geld nicht. Diese Posten können 2027 grundsätzlich weiter steigen.

Ein Versehen ist das nicht. Schon der ursprüngliche Gesetzentwurf klammerte Preisanteil und Wahlkreisgelder bewusst aus. Die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, dort mit 5 zu 4 Stimmen angenommen, hielt daran fest. Die jährliche Automatik bleibt bestehen. Die Ausnahme gilt nur für 2027.

BSW und AfD verlangten eine umfassende Nullrunde

Das BSW hatte bereits im Mai 2026 in einem Antrag des BSW gefordert, Erhöhungen nach § 5 Absatz 1 und 2 auszusetzen. Damit wären beide Entschädigungsteile und der Vorsorgebeitrag erfasst gewesen.

Die AfD wollte die jährliche Automatik in ihrem Entschließungsantrag ganz abschaffen. Anpassungen sollte es höchstens alle zwei Jahre geben, jeweils per öffentlich beratenem Gesetz. Laut Sitzungsdokumentation fand der Antrag keine Mehrheit.

Bis zu 2.000 Euro Ordnungsgeld und Führungszeugnis

Mit demselben Gesetz hat der Landtag auch seine Sicherheitsregeln verschärft. Wer erheblich gegen Haus- oder Sicherheitsanordnungen verstößt, muss künftig mit bis zu 2.000 Euro Ordnungsgeld rechnen. Die Landtagspräsidentin kann den Zutritt zudem an ein polizeiliches Führungszeugnis knüpfen.

Auch diese Regeln lehnten BSW und AfD ab. Die AfD nannte sie laut rbb24 „Repression“ und „überzogen“. In mehreren Parlamenten, darunter im Bundestag, wurden AfD-Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen bereits abgewiesen. Ein Verkündungsdatum fehlt bislang. Die wesentlichen Teile sollen am Tag danach in Kraft treten.

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