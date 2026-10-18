Brandenburgischer Hospiztag: Warum Trauer uns alle was angeht

Kann man über den Tod lachen? Und warum reden wir so selten über ihn? Beim Brandenburgischen Hospiztag begegnen sich Trauer, Humor und überraschend viel Lebensfreude.

Als Dr. Romy Alinsky die Menschen in der Oranienburger St.-Nicolai-Kirche bittet, aufzustehen, wenn sie schon einmal einen geliebten Menschen verloren haben, erhebt sich der gesamte Saal. Ein bewegender Moment, der zeigt, wie viel Schmerz Menschen mit sich tragen, ohne dass man es ihnen ansieht. Jeder hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Verlust. Und doch verbindet sie in diesem Augenblick etwas ganz Wesentliches: die Erkenntnis, dass niemand mit seiner Trauer allein ist.



Alinsky ist Juristin, Trauerrednerin und Trauerbegleiterin. Beim zwölften Brandenburgischen Hospiztag hält sie den zentralen Impulsvortrag. Eingeladen hat der Hospiz- und Palliativverband Brandenburg gemeinsam mit dem Hospiz Oberhavel „Lebensklänge“ und den Oberhavel-Kliniken. Die St.-Nicolai-Kirche ist gut besucht. Ehrenamtliche, Pflegekräfte, Hospizmitarbeiter, Angehörige und Interessierte sind gekommen.



Der Tag steht unter dem Motto „Trauer als Teil des Lebens“. Es wird viel gesprochen, zugehört, zwischendurch gelacht und auch geweint. Niemand muss seine Tränen verstecken. Eine bemerkenswerte Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft, die mit dem Tod noch immer erstaunlich wenig anzufangen weiß.

Bewegende Momente und herzlicher Applaus beim 12. Brandenburgischen Hospiztag: Mit dabei Alind Groschwald (l.), Geschäftsführerin des Hospiz- und Palliativ-Verbandes Brandenburg © Gina Wendt/Berliner Zeitung

Wenn Trauer zur Diagnose wird

Romy Alinsky spricht über die vielen Gesichter der Trauer und darüber, wie wenig unsere Gesellschaft noch immer über das Sterben weiß. Sie erklärt, weshalb Trauer keine Krankheit ist, obwohl die Weltgesundheitsorganisation inzwischen eine anhaltende Trauerstörung als eigenständige Diagnose anerkennt.



Das kann Betroffenen den Zugang zu professioneller Hilfe erleichtern, wirft aber auch die Frage auf, wann natürlicher Schmerz als krankhaft gilt. Alinsky erläutert verschiedene psychologische Modelle, die zeigen, dass Trauer weder geradlinig verläuft noch irgendwann einfach abgeschlossen sein muss. Menschen können wieder lachen, Pläne schmieden und trotzdem jemanden schmerzlich vermissen.

Doch ihr Vortrag reicht weit über die Trauer der Hinterbliebenen hinaus. Alinsky spricht über die Verluste, die Sterbende bereits vor ihrem Tod erleben, über die Angst vor Abhängigkeit und darüber, wie schwer es Angehörigen oft gemacht wird, einen geliebten Menschen zu Hause zu begleiten.



Sie hinterfragt die gesellschaftliche Debatte um den assistierten Suizid, solange ausreichende Pflege, Palliativversorgung und menschliche Zuwendung nicht überall selbstverständlich sind. Ihre zentrale Botschaft: Wir brauchen nicht nur einen offeneren Umgang mit dem Tod, sondern auch mehr Unterstützung für die Menschen, die sterben, und für diejenigen, die zurückbleiben.

Dr. Romy Alinsky bei ihrem Impulsvortrag über Trauer, Verlust und die Herausforderungen im Umgang mit dem Lebensende © Gina Wendt/Berliner Zeitung

Wenn ein Clown vom Sterben erzählt

Dass der Tod nicht ausschließlich mit Ernst und Stille verbunden sein muss, zeigt Alfred Gerhards. Seit rund fünf Jahrzehnten steht der Künstler als Clown und Pantomime auf der Bühne. Unter seinem Künstlernamen GLOBO beschäftigt er sich in seinem Programm „Das Lächeln am Fuße der Bahre“ mit Sterben, Trauer und Humor. Beim Hospiztag bietet er dazu einen Workshop an.

Als ich ihn frage, wie er auf diese ungewöhnliche Verbindung gekommen sei, erzählt er von einer Begegnung, die ihn bis heute begleitet.

Gerhards trat damals regelmäßig in einer Selbsthilfegruppe für krebskranke Menschen auf. Dort lernte er eine Frau kennen, die wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde. Sie wollte ihren Abschied selbst gestalten. Freunde sollten kommen, Geschichten erzählen, gemeinsam lachen. Und Gerhards sollte als Clown dabei sein.

Er war zunächst verunsichert. Doch die Frau nahm ihm seine Bedenken mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit. Wenn sie schon sterben müsse, wolle sie sich wenigstens totlachen. Und dabei solle er ihr helfen.

Gerhards erzählt diese Geschichte mit einer unglaublichen Wärme. Gerade Menschen aus der Hospizarbeit hätten sein Programm von Anfang an positiv aufgenommen. Sie wissen, dass ein sterbender Mensch seinen Humor nicht automatisch verliert. Dass ein Witz in einer schweren Situation keine Respektlosigkeit sein muss. Und dass man mit jemandem lachen darf, obwohl man weiß, dass man bald um ihn weinen wird.

Ein letzter Wunsch, der ganz gewöhnlich klingt

Wie viel Lebensfreude selbst in den letzten Wochen oder Tagen möglich ist, erleben auch die Ehrenamtlichen des ASB-Wünschewagens. Das Projekt erfüllt schwer kranken Menschen letzte Herzenswünsche. Ein speziell ausgestattetes Fahrzeug und geschulte Begleiter ermöglichen Fahrten, die aus gesundheitlichen Gründen sonst kaum noch denkbar wären.

Am Informationsstand spreche ich mit zwei Frauen, die solche Fahrten organisieren. Was wünschen sich Menschen, wenn ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt? Die Antwort überrascht durch ihre Einfachheit. Besonders häufig gehe es an die Ostsee, erzählen sie. Für viele sei das Meer seit Kindertagen ein vertrautes Urlaubsziel. Andere möchten nur noch einmal nach Hause.



Manche möchten ein Eis essen, durch die eigene Haustür gehen oder zum Geburtstag des Enkelkinds. Dinge, für die wir im gesunden Alltag kaum einen Gedanken verschwenden.



Eine der Frauen erinnert sich an eine Wunschfahrt zu einem Konzert von Andrea Berg. Das Management ermöglichte sogar ein persönliches Treffen mit der Sängerin. Unvergessen seien auch jene Fahrten ans Meer, bei denen schwer kranke Menschen plötzlich noch einmal Kräfte mobilisieren, um im Wasser zu stehen. Solche Augenblicke seien für die Angehörigen ebenso wertvoll wie für die Fahrgäste.



Aber wie hält man es aus, Menschen zu begleiten, von denen man weiß, dass sie bald sterben werden? Die Frauen erzählen von Schulungen, vom Austausch untereinander und von psychosozialer Unterstützung bei Bedarf. Vor allem widersprechen sie der Vorstellung, solche Fahrten seien zwangsläufig traurig.



Häufig seien sie voller Freude. Natürlich dürften Tränen fließen. Manchmal ziehe man sich bewusst zurück, damit die Familie einen Augenblick für sich habe. Im Mittelpunkt stehe jedoch das Erlebnis, nicht der bevorstehende Abschied.

Ein letzter Ausflug, ein großer Wunsch: Der ASB-Wünschewagen schenkt schwerstkranken Menschen unvergessliche Momente. © Gina Wendt/Berliner Zeitung

Eine Kirche voller Hühner

Überall in der Kirche stehen an diesem Tag bunte Hühner. Sie gehören zu den „Vielfaltshühnern“, einer Wanderausstellung von ImPuls e. V. Besucher können selbst welche bemalen. Zwischen Gesprächen über Tod und Verlust entstehen kleine, farbenfrohe Kunstwerke. Ein ungewöhnlicher Anblick, der erstaunlich gut zu dieser Veranstaltung passt.

Denn auch die Workshops machen deutlich, wie unterschiedlich Menschen mit Verlusten umgehen. Es geht um Kinder und Jugendliche, die einen geliebten Menschen verloren haben, um Männer und ihre Trauer, um Abschiede in der Arbeitswelt. Andere Veranstaltungen beschäftigen sich mit ethischen Fragen wie palliativer Sedierung und assistiertem Suizid.

Daneben gibt es Angebote, bei denen nicht gesprochen werden muss. Klangschalen, Farben und Erinnerungsstücke sollen helfen, einen Zugang zu Gefühlen zu finden, für die manchmal die Worte fehlen. Wer möchte, kann kreativ werden, zuhören oder einfach einen Moment innehalten.

Zwischen den Workshops und Gesprächen wird deutlich, wie viel diese Arbeit den Menschen bedeutet, die sie leisten. Viele engagieren sich ehrenamtlich, schenken Zeit, hören zu, begleiten Familien durch Situationen, in denen andere oft nicht wissen, was sie sagen sollen. Und manche sind gerade deshalb hier, weil sie selbst einmal auf diese Hilfe angewiesen waren.

Klänge, die guttun: Ramona Bannert, Heilpraktikerin für Psychotherapie, bei ihrem Klangschalen-Workshop © Gina Wendt/Berliner Zeitung

„Meine Welt ist wieder etwas bunter geworden“

Eine von ihnen ist Birgit M. Vor zehn Jahren hat sie ihren Mann verloren. Heute engagiert sie sich selbst rund um das Thema Trauer und Abschied. Sie weiß, wie schwer es ist, nach einem solchen Verlust überhaupt wieder einen Alltag zu finden.

„Mein Leben muss halt weitergehen. Ich lebe noch“, sagt sie. Auch wenn es verdammt furchtbar sei, müsse man irgendwann versuchen, weiterzumachen. Manchmal gehe das nur mit Hilfe.

Sie spricht voller Dankbarkeit über die Menschen, die sie auf diesem Weg begleitet haben. „Gott segne diese Menschen“, sagt sie. Durch sie und ihre Arbeit sei ihre Welt wieder etwas bunter geworden. Mal mehr, mal weniger.

Es ist ein Satz, der hängen bleibt. Weil er nichts beschönigt.

Ein bisschen Farbe für ein ernstes Thema: Das Vielfaltshuhn lud beim Hospiztag zum Mitgestalten ein. © Gina Wendt/Berliner Zeitung

Und dann sagt sie etwas, das weder ein Psychologe erklären noch eine Studie belegen muss. Es ist ihre ganz persönliche Hoffnung: „Mein Mann wird mir immer fehlen. Aber irgendwann, egal wie lange es dauert, ich denke, irgendwann sehen wir uns wieder.“

Genau das ist es, was die Hospizarbeit so besonders macht. Sie kann den Tod nicht verhindern und den Schmerz eines Verlustes nicht nehmen. Aber sie kann dafür sorgen, dass Menschen auch in ihren schwersten Stunden Zuwendung, Geborgenheit und Lebensfreude erfahren.



Und sie erinnert uns daran, dass jeder Mensch bis zuletzt ein Recht auf ein gutes, würdevolles Leben hat. Dass ein Abschied nicht nur von Schmerz geprägt sein muss. Und dass auch für die Menschen, die zurückbleiben, irgendwann wieder hellere Tage kommen können.

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