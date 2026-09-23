„Brandgefährlich“: Berliner Wirtschaft schlägt nach Linke-Sieg Alarm

Nach dem Wahlsieg der Linken warnt das IHK und die Immobilienwirtschaft vor Enteignungen. Die Initiative hinter dem Volksentscheid hält dagegen.

Der Wahlsieg der Linken in Berlin hat in Teilen der Wirtschaft Sorgen ausgelöst. Mit 25,7 Prozent wurde die Partei von Spitzenkandidatin Elif Eralp klar stärkste Kraft, die bislang regierende CDU landete abgeschlagen bei 18,8 Prozent. Wer ins Rote Rathaus einzieht, ist jedoch noch offen; für eine Mehrheit bräuchte Eralp Grüne und SPD. Ein Wort aber hat sich seither in den Vordergrund gedrängt: Enteignung.