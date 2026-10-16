Brandgefahr bei tausenden VW-Elektroautos: Jetzt äußert sich der Konzern zum Rückruf

VW bereitet einen Rückruf wegen Brandgefahr vor. Auf Anfrage nennt der Konzern eine Einschränkung für betroffene Fahrer – lässt aber zentrale Fragen offen.

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Ein VW ID.3 in der Produktion: Wegen fehlerhafter Batteriezellen bereitet Volkswagen den Rückruf Tausender Elektroautos vor.

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Volkswagen bereitet wegen möglicher Brandgefahr den Rückruf Tausender Elektroautos in Deutschland vor. Fehlerhafte Batteriezellen können überhitzen. Betroffen sind nach Medienberichten mehrere Modelle der ID.-Familie. Über die geplante Aktion hatte zunächst das Handelsblatt berichtet. Für Halter stellt sich nun die Frage, wie sie ihre Fahrzeuge bis zur Behebung des Problems nutzen können.



Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt VW eine Ladebegrenzung für betroffene Fahrzeuge. Wann die Einschränkung endet, hängt vom Ergebnis der Batterieprüfung ab. Der Fall rückt eine seit Jahren wiederkehrende Debatte über die Sicherheit von Elektroautos erneut in den Fokus. Frühere Aussagen der Berliner Feuerwehr gegenüber dieser Zeitung zeigen, warum insbesondere brennende Antriebsbatterien Einsatzkräfte vor große Probleme stellen.

VW warnt: Im Extremfall könnte ein Brand entstehen

Auslöser der geplanten Rückrufaktion sind nach Angaben eines VW-Sprechers interne Qualitätsprüfungen. Einzelne Hochvolt-Batteriezellen entsprächen wegen Produktionsfehlern bei Lieferanten nicht den Qualitätsanforderungen. Es gehe um bestimmte Fahrzeuge der ID.-Familie aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

„In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen“, erklärt der Sprecher. Für betroffene Fahrzeuge in den USA und Großbritannien habe Volkswagen bereits Rückrufe ausgesprochen. Für Deutschland und weitere Märkte würden entsprechende Aktionen vorbereitet und „kurzfristig aktiviert“.

Laut Handelsblatt geht es unter anderem um ID.3, ID.4, ID.7 sowie den Elektrobus ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025. Hinzu kommen einige Tausend Cupra Born. Skoda-Modelle seien hingegen nicht betroffen, heißt es. Volkswagen nennt in seiner Antwort an die Berliner Zeitung weder konkrete Modelle noch Fahrzeugzahlen. Auch die Fragen nach bekannten Bränden oder Überhitzungen und danach, seit wann das Problem bekannt ist, beantwortet der Sprecher nicht.

Wann VW die Ladebegrenzung wieder aufhebt

Für betroffene Kunden sieht VW zunächst eine Einschränkung beim Laden vor. „Als Sofortmaßnahme begrenzt Volkswagen das Laden auf den Battery Care Modus mit maximal 80 Prozent“, teilt der Sprecher mit. Einen Teil der betroffenen Fahrzeuge werde das Unternehmen im Rahmen des Rückrufs in die Servicebetriebe holen. Dort sollen die Hochvolt-Batterien geprüft werden.

„Wenn die Batterie nach der Analyse als in Ordnung bewertet wird, kann die Ladebegrenzung aufgehoben werden“, so der Sprecher. Wie lange einzelne Halter mit dem eingeschränkten Ladestand auskommen müssen, bleibt offen. Einen verbindlichen Zeitplan für die Behebung des Problems nennt der Konzern nicht.

Die betroffenen Kunden sollen schriftlich über die Aktionen und weitere Abhilfemaßnahmen informiert werden. Ob bei bestimmten Fahrzeugen Batteriemodule ausgetauscht werden müssen, geht aus der Antwort nicht hervor.

Ein VW ID.3 an einer Ladesäule: Bei Fahrzeugen, die von der Rückrufaktion betroffen sind, begrenzt Volkswagen den Ladestand vorerst auf 80 Prozent. © Sylvio Dittrich/imago

Darum sind Batteriebrände schwierig zu löschen

Bereits 2024 hatte sich Volkswagen nach einem schweren E-Auto-Brand in Südkorea zur Sicherheit seiner Stromer geäußert. Damals erklärte ein Sprecher gegenüber der Berliner Zeitung: „Für VW hat die Sicherheit der Kunden oberste Priorität. Alle unsere E-Fahrzeuge und die in ihnen verbauten Batterien sind sicher.“ Die aktuelle Aktion betrifft nach Konzernangaben nun einzelne Zellen mit Produktionsmängeln.

Aus solchen Defekten lässt sich allerdings kein allgemeines Urteil über die Sicherheit von Elektroautos ableiten. Rolf Erbe erklärte bereits 2024 als damaliger Sprecher der Berliner Feuerwehr gegenüber dieser Zeitung: „Es gibt keine Anhaltspunkte, dass Elektroautos unsicherer sind.“ Er verwies darauf, dass Kraftstoffe und auf heiße Motorenteile tropfende Öle als Brandursachen entfielen.

Brennt jedoch die Antriebsbatterie, stellt das Einsatzkräfte vor besondere Probleme. „Die Batterie ist unterm Auto gekapselt und somit geschützt. Und dadurch kommen wir beim Löschen nicht ran“, sagte Erbe. „Deswegen brennt so eine Batterie manchmal länger.“ Auch der Verband der Automobilindustrie erklärte auf eine frühere Anfrage der Berliner Zeitung: „Die Löschdauer und der Löschmittelbedarf sind in der Regel höher.“

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