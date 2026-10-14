Brandherd „Rigaer 94“: Flammen, Steine und Böller gegen die Polizei

Der Friedrichshainer Nordkiez kommt nicht zur Ruhe. Erneut hat es in der Rigaer Straße Randale gegeben. Vermummte zündeten dort in der Nacht zum Mittwoch Sperrmüll an. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.



Diese konnte den Brand schnell löschen. Allerdings musste wieder einmal die Polizei zum Schutz der Feuerwehrleute anrücken. Denn nach Angaben von Nachbarn und Polizeibeamten sind es immer wieder Bewohner und Sympathisanten des linksextremen, teilbesetzten Hauses „Rigaer 94“, die dort Feuer legen und Barrikaden auf der Fahrbahn anzünden. Auch dieses Mal lag der Brandhert direkt vor der Tür der „Rigaer 94“.



Mit Helm und heruntergeklapptem Visier achteten die Polizisten darauf, dass die Feuerwehrleute bei ihren Löscharbeiten nicht wieder attackiert wurden. In früheren Fällen waren die Einsatzkräfte von Dächern der umliegenden Häuser mit Steinen beworfen worden.

Diese Vorfälle ereigneten sich in den letzten Monaten

Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte es hier einen Polizeieinsatz gegeben. So geht das schon seit Jahren. Doch seit dem Frühjahr häufen sich Vorfälle wie dieser. Eine Chronik der jüngsten linksextremen Randale:



25. März: Mitten in der Nacht rufen Anwohner die Polizei in die Rigaer Straße. Auf der Fahrbahn brennen Autoreifen. Das Feuer beschädigt zwei parkende Autos. Während der Löscharbeiten werden die Feuerwehrleute mit Pyrotechnik beworfen.



26. April: Am späten Abend stehen bis zu 20 Personen auf der Fahrbahn der Rigaer Straße zwischen Liebig- und Zellestraße um eine brennende Feuertonne. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Nach Darstellung der Polizei wird ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, da sich auch auf den Dächern Personen befinden sollen. Kräfte der 13. Einsatzhundertschaft werden zur Unterstützung geholt und fordern die Gruppe auf, die Feuertonne zu löschen. Statt der Forderung nachzukommen, sprüht die Gruppe jedoch mehrfach mit einem Feuerlöscher in Richtung der Polizisten. Drei der besprühten Beamten klagen danach über Atembeschwerden. Die Gruppe flüchtet daraufhin in die „Rigaer 94“.

Damit niemand Steine und Böller wirft: Polizisten suchen in der Nacht zum Mittwoch die Balkone mit Taschenlampen ab. © Axel Billig / Pressefoto Wagner

Brand lässt Asphalt der Rigaer Straße schmelzen

27. April: In der Rigaer Straße brennt in der Nacht ein Laternenmast. Ein Funkstreifenwagen, der zum Schutz der Feuerwehrleute vor Ort ist, wird von einem Dach mit Steinen beworfen. Die Feuerwehrleute müssen ihre Arbeit unterbrechen und sich in Sicherheit bringen. Die Frontscheibe des Streifenwagens splittert, ein Beamter wird dadurch im Gesicht verletzt. Ein Polizeihubschrauber und eine Einsatzhundertschaft sind nötig, um den Bereich abzusichern. Erst danach kann die Feuerwehr den Brand löschen.



28. Juli: Ein Anwohner meldet gegen 1.30 Uhr brennende Gegenstände auf der Kreuzung Rigaer Straße/Liebigstraße sowie etwa 20 dunkel gekleidete Personen, die sich um die Feuer versammeln. Es brennen unter anderem Unrat und eine Baustellenabsicherung. Mit dem Eintreffen der Polizei entfernt sich die Gruppe. Die Feuerwehr löscht den Brand, der auch den Asphalt schmelzen lässt.



Am späten Abend desselben Tages brennt in der Rigaer Straße eine größere Personengruppe Pyrotechnik ab. Nach Mitternacht werden dann aus einem Hauseingang mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn gerollt und in Brand gesetzt. Beim Löschversuch werden Polizeibeamte vom Dach der „Rigaer 94“ mit Pyrotechnik beschossen und mit einer Glasflasche beworfen.

Pyrobeschuss von den Balkonen aus

13. September: Gegen 1 Uhr versammeln sich auf der Kreuzung Rigaer Straße/Liebigstraße etwa 20 Personen. Sie ziehen und tragen Gegenstände auf die Fahrbahn, darunter einen Sessel, und zünden diese an. Als die Polizei anrückt, flüchten die Täter in die „Rigaer 94“ und verbarrikadieren den Hauseingang. Danach treten Personen auf die Balkone und das Dach des Hauses und bewerfen und beschießen die Einsatzkräfte massiv mit gezündeter Pyrotechnik. Ein Polizist erleidet Verbrennungen am Hals. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr werden ebenfalls mit Pyrotechnik beschossen.



14. Oktober: Kurz nach 1 Uhr rufen Anwohner die Feuerwehr, weil Vermummte auf der Fahrbahn der Rigaer Straße Reifen und Holz aufgestapelt und angezündet haben. Als die Polizei zum Einsatzort fährt, wird sie auf Höhe der Einmündung zur Zellestraße von einem Hausdach mit Steinen beworfen. Zudem werden die Beamten mit Pyrotechnik beschossen. Wegen der Personen auf dem Dach kommt auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

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