Die Vorladung ist an die bereits im vergangenen Jahr in einer dubiosen Suchtklinik zu Tode gekommene Frau adressiert. Gegen die Betreiber richten sich weitere schwere Anklagen.

Ein Gericht im nordostbrasilianischen Bundesstaat Alagoas hat eine bereits 2025 getötete Frau als Zeugin im Strafverfahren um ihren eigenen Tod vorgeladen. Das berichtete das brasilianische Nachrichtenportal UOL am Sonntag.



Demnach sollte die Frau am 14. Oktober vor der 2. Zivil- und Strafkammer in der Stadt Marechal Deodoro aussagen. Die Vorladung sei am 11. September ausgestellt worden. Fünf Tage später habe ein Gerichtsbote die angegebene Adresse aufgesucht und lediglich vermerkt, die Frau wohne dort nicht mehr.

Gericht bedauert den Fehler

Die zuständige Kammer bedauerte den Vorgang in einer Mitteilung an UOL und kündigte an, die Umstände aufzuklären, damit sich solche Fälle nicht wiederholten.



Der Nebenklagevertreter Napoleão Lima Júnior sagte dem Portal, er habe in seiner Laufbahn noch nie erlebt, dass ein getötetes Opfer vorgeladen worden sei. Das Verfahren sei schließlich eröffnet worden, um genau diesen Tod aufzuklären. Nachteile für den Prozess seien durch den Fehler aber nicht entstanden.

Tod in skandalöser Rehaklinik

Die Kosmetikerin starb am 9. August 2025 im Alter von 41 Jahren in der Suchtklinik Luz e Vida nahe der Küstenstadt Maceió. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Alagoas war sie dort mehr als ein Jahr lang ohne richterliche Anordnung festgehalten worden. Ein rechtsmedizinisches Gutachten stellte Schädelverletzungen, Erstickungsmerkmale und eine toxische Konzentration von Medikamenten im Körper fest.



Angeklagt sind drei Personen, darunter zwei Betreiber der Einrichtung sowie eine Tante der Getöteten. Gegen die beiden Betreiber wurde laut dem Portal NN1 im September Untersuchungshaft angeordnet. Gegen sie läuft ein zweites Verfahren wegen mutmaßlicher Folter und Vergewaltigung weiterer Patienten der Einrichtung.

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