Brasilien vor Stichwahl: 47 Bischöfe warnen vor Flávio Bolsonaro

Die Unterzeichner werfen dem Kandidaten Widersprüche zur katholischen Soziallehre vor – von Arbeitsrechten über Waffenpolitik bis zum Klimaschutz.

Zwei Tage vor der Präsidentschaftsstichwahl in Brasilien haben 47 katholische Bischöfe in einem offenen Brief vor der Wahl des ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro gewarnt. Das Schreiben mit dem Titel „Brief katholischer Bischöfe an das Gottesvolk“ wurde am Donnerstag veröffentlicht. Bis zum späten Donnerstagabend (Ortszeit) war die Zahl der Unterzeichner nach Angaben des Senders RT Brasil auf 47 gestiegen.



Die Stichwahl findet am Sonntag statt. Flávio Bolsonaro ist Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro und tritt gegen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT an.

Bischöfe sehen Demokratie und Soziallehre bedroht

Die Bischöfe nennen ihn nicht beim Namen, machen aber deutlich, dass sich ihre Kritik gegen Flávio Bolsonaro richtet. Eine der beiden Kandidaturen bedrohe nach ihrer Einschätzung zentrale Punkte der katholischen Soziallehre, die Demokratie, die nationale Souveränität und das Gemeinwohl.



Es gehe nicht nur um eine gewöhnliche Wahlentscheidung, sondern um die Gefahr einer tiefgreifenden Veränderung des Landes, deren historische Beispiele im 20. Jahrhundert „grausame und bittere Erinnerungen“ hinterlassen hätten, heißt es in dem Brief. Das spielt auf die zivil-militärische Diktatur in Brasilien von 1964 bis 1985 an, die der Bolsonaro-Clan glorifiziert.

Konkret werfen die Unterzeichner Flávio Bolsonaro vor, sich gegen eine Abschaffung der in Brasilien verbreiteten Sechstagearbeit gestellt zu haben, einen leichteren Zugang zu Schusswaffen zu befürworten und die Klimakrise zu bestreiten. Sie verweisen zudem auf das 2025 verabschiedete allgemeine Gesetz zur Umweltgenehmigung, das sie als „Gesetz der Verwüstung“ bezeichnen.



Kritisiert wird auch eine außenpolitische Nähe zu den USA: Dem Kandidaten wird vorgeworfen, eine Unterordnung Brasiliens und einen Zugriff auf brasilianische Rohstoffvorkommen in Kauf zu nehmen.

Nach Angaben der Zeitung CartaCapital verweisen die Bischöfe zugleich darauf, dass Präsident Lula zwar ebenfalls zu kritisieren sei, aber Verantwortung gegenüber den Armen gezeigt und im Rahmen der demokratischen Ordnung gehandelt habe.

Bischofskonferenz betont Verteidigung der Verfassung

Der Brief ist keine offizielle Stellungnahme der Brasilianischen Bischofskonferenz CNBB, sondern eine Initiative einzelner Oberhirten aus verschiedenen Regionen des Landes. Der Ständige Rat der CNBB hatte bereits am Mittwoch eine eigene Botschaft veröffentlicht, in der er zu einer bewussten Wahlentscheidung aufrief, die Verteidigung der Verfassung und des demokratischen Rechtsstaats betonte und zum Respekt vor dem Wahlergebnis mahnte. Eine Wahlempfehlung sprach die Bischofskonferenz nicht aus.

Der Brief verschärft einen seit Wochen schwelenden Konflikt zwischen Flávio Bolsonaro und Teilen der katholischen Kirche. Der Kandidat hatte der CNBB im September vorgeworfen, an der Verbreitung falscher Behauptungen beteiligt zu sein, wonach er im Falle eines Wahlsiegs der Marienfigur Nossa Senhora Aparecida den Titel als Schutzpatronin Brasiliens entziehen wolle.



Die Bischofskonferenz wies dies nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Agência Brasil zurück und erklärte, sie lehne die Verbreitung und Nutzung falscher Informationen ab und sei keiner Partei oder Kandidatur zuzurechnen.

Vater Jair Bolsonaro in Haft

Flávio Bolsonaros Vater Jair Bolsonaro verbüßt seit November 2025 eine 27-jährige Haftstrafe. Er wurde für schuldig gesprochen, mit weiteren Verschwörern aus seiner Regierung und dem Militär nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Staatsstreich gegen Lula geplant zu haben.

Die erste Wahlrunde Anfang Oktober gewann Flávio Bolsonaro mit 47 Prozent, Amtsinhaber Lula kam überraschend nur auf 45 Prozent. Trotz der in Brasilien geltenden Wahlpflicht enthielt sich jeder Fünfte der Stimme. Jüngste Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin.

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