Brasilien-Wahl: Warum die Märkte auf Bolsonaro setzen

Brics-Land Brasilien wählt am Wochenende einen neuen Präsidenten. Warum Flávio Bolsonaro auf einen Sieg hoffen kann und Präsident Lula massiv unter Druck steht.

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, wer künftig Brasilien regiert. Im zweiten Wahlgang stehen sich der linke Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und sein rechtskonservativer Herausforderer Flávio Bolsonaro gegenüber. Auf der Prognoseplattform Polymarket liegt Bolsonaro bei rund 80 Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Ein Blick auf die erste Runde, die politischen Kräfteverhältnisse und die Dynamik des Wahlkampfs erklärt, warum der Sohn des ehemaligen Präsidenten inzwischen als Favorit gilt.

Die erste Runde: Bolsonaro überrascht Lula

Die erste Wahlrunde am 4. Oktober endete mit einem knappen Vorsprung für Flávio Bolsonaro. Der Senator erhielt 47,03 Prozent der gültigen Stimmen, Lula kam auf 45,16 Prozent. Rund 2,2 Millionen Stimmen trennten die beiden Kandidaten. Keiner erreichte die erforderliche absolute Mehrheit, weshalb die Entscheidung in die Stichwahl vertagt wurde.

Das Ergebnis war ein Rückschlag für Lula. Vor der Wahl hatten mehrere Umfragen den linken Amtsinhaber noch knapp vorne gesehen. Bolsonaro bewies dagegen, dass die politische Bewegung seines Vaters auch nach dessen Ausscheiden aus dem Amt über eine breite, mobilisierbare Wählerbasis verfügt.

Die Konstellation vor der Stichwahl

Entscheidend ist nun, wem die Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten zufallen. Bolsonaro profitiert von der Aussicht, große Teile des konservativen und rechten Lagers hinter sich zu vereinen. Mehrere einflussreiche Parteien und Politiker aus dem Mitte-rechts-Spektrum haben sich bereits auf seine Seite gestellt. Damit könnte er nicht nur die Präsidentschaft gewinnen, sondern auch auf eine starke parlamentarische Unterstützung bauen.

Lula muss dagegen versuchen, Wähler außerhalb seiner traditionellen linken Basis zu überzeugen. Seine Chancen hängen davon ab, ob soziale Sicherung, Armutsbekämpfung und der Schutz demokratischer Institutionen genügend Unentschlossene mobilisieren. Zugleich belasten ihn Sorgen über Kriminalität, Lebenshaltungskosten und die wirtschaftliche Entwicklung. Die jüngsten Umfragen im größten lateinamerikanischen Land sehen Bolsonaro vorne.

Nicht nur die Polarisierung zwischen beiden Lagern prägt den Wahlkampf, sondern auch die Kandidaten selbst. Bolsonaro ist 45 Jahre alt und bereits Senator. Er steht für eine konservative Politik, einen harten Kurs gegen Organisierte Kriminalität und wirtschaftsfreundliche Reformen. Zugleich versucht er, das politische Erbe seines Vaters wieder an die Macht zu bringen. Präsident Lula kommt dagegen aus einer anderen Generation. Mit 80 Jahren tritt er als prägende Figur der brasilianischen Linken vor allem für Sozialthemen ein. Im Wahlkampf setzte er auf Armutsbekämpfung, den Schutz des Amazonas und soziale Gerechtigkeit.

Warum sieht Polymarket Bolsonaro bei 80 Prozent?

Die Prognoseplattform Polymarket weist Flávio Bolsonaro derzeit rund 80 Prozent und Lula rund 20 Prozent Siegwahrscheinlichkeit zu. Das ist bemerkenswert, denn die veröffentlichten Umfragen zeichnen ein wesentlich engeres Rennen. Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen.

Erstens hat Bolsonaro die erste Runde gewonnen und damit einen wichtigen psychologischen Vorteil. Zweitens spricht die Bündelung konservativer Stimmen für ihn. Die Wähler ausgeschiedener rechter Kandidaten könnten mehrheitlich zu ihm wechseln. Drittens setzen Marktteilnehmer offenbar darauf, dass Lulas Amtsbonus und seine Stammwählerschaft nicht ausreichen, um diesen Vorsprung auszugleichen.

Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen dürfte weiterhin großen Einfluss auf die geopolitische Orientierung Brasiliens haben. Das Land spielt international eine immer größere Rolle als wirtschaftliche und politische Macht. Lula steht außenpolitisch für Multilateralismus, strategische Eigenständigkeit und eine stärkere Rolle des Globalen Südens.

Er setzt auf enge Beziehungen zu China, eine Stärkung der Brics-Staaten und Brasiliens Vermittlerrolle in internationalen Konflikten. Zugleich bemüht er sich um gute Beziehungen zu Europa und den USA. Flávio Bolsonaro dürfte dagegen stärker an den außenpolitischen Vorstellungen seines Vaters anknüpfen. Er vertritt einen konservativen, sicherheitspolitisch geprägten Kurs und sucht die Nähe zu rechten Regierungen und Bewegungen, insbesondere in den USA.

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