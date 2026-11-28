Diesen Spitznamen bekam der geniale Fotograf einst von Henry Miller für die Aufnahmen vom verruchten Nachtleben der Stadt an der Seine. Nun sehen wir diese Bilder in der Berliner Galerie Berinson.

Fast 20 Jahre ist es her, dass ein Berliner Museum an diese Fotografie-Ikone der Moderne erinnerte, an Brassaï, der weibliche Körper in Geigen, Gitarren und Mandolinen verwandelte. So, als hätte seine Kamera aus Picasso-Motiven alabasterne Odalisken modelliert.



Das war 2007 im Gropius-Bau. Jetzt ist es die Charlottenburger Galerie Berinson, die den Faden mit einer nahezu musealen Schau weiterspinnt. Mit einem Bilderreigen, von dem Sammler sogar vieles kaufen können.