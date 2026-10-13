„Breaking Bad“-Schauspieler RJ Mitte mit 34 Jahren gestorben

Mit seiner Rolle als Walter White Jr. wurde RJ Mitte weltweit bekannt. Auch außerhalb der Serie setzte er sich für Menschen mit Behinderungen ein.

RJ Mitte bei einer Veranstaltung in London im Jahr 2014. Der „Breaking Bad“-Schauspieler ist im Alter von 34 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf eine örtliche Justizbeamtin und einen Sprecher des Schauspielers berichtete, starb der aus der Serie „Breaking Bad“ bekannte Darsteller am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas.



Sein Sprecher erklärte dem US-Magazin People, dass Mitte durch Suizid gestorben sei. Die Polizei erklärte dem Magazin dagegen, die Ermittlungen liefen noch. Eine Obduktion soll die amtliche Feststellung der Todesursache ermöglichen. Die Beamten waren nach eigenen Angaben am Montagmittag zu Mittes Haus gerufen worden und fanden ihn dort tot vor.

Als „Walter White Jr.“ bekannt geworden

Mitte spielte in allen fünf Staffeln von „Breaking Bad“ Walter „Flynn“ White Jr., den Sohn der von Bryan Cranston verkörperten Hauptfigur. Die Serie erzählt vom Aufstieg eines Chemielehrers zum Drogenproduzenten. Mitte gehörte über nahezu die gesamte Laufzeit zum Ensemble.

Wie seine Serienfigur lebte der Schauspieler mit Zerebralparese, einer Störung, die Bewegungen und Körperhaltung beeinträchtigen kann. Seine eigenen Erfahrungen hätten seiner Darstellung Glaubwürdigkeit verliehen, erklärte sein Sprecher laut AP. Zugleich habe er seine Bekanntheit genutzt, um das Bewusstsein für Behinderungen und Inklusion zu stärken.



Neben „Breaking Bad“ wirkte Mitte unter anderem in den Filmen „The Recall“ und „The Oak Room“ mit. Zuletzt hatte er für den Film „Talking to Strangers“ geworben.

Engagement über die Schauspielerei hinaus

Mitte engagierte sich als Botschafter für die Organisation United Cerebral Palsy und das Kindernetzwerk Shriners Children’s. Außerdem war er Präsident der Mitte Foundation, die gemeinnützige Projekte und Initiativen unterstützte. Sein Management würdigte laut People seinen Einsatz gegen Stereotype und für eine stärkere Repräsentation von Menschen mit Behinderungen.



Mittes „Breaking Bad“-Kollege Dean Norris, der in der Serie Hank Schrader spielte, zeigte sich erschüttert. Mitte sei „ein herzensguter junger Mann“ gewesen und werde sehr fehlen, schrieb Norris nach Angaben von People. Auch Aaron Paul bekundete seine Trauer. Mittes Management bat darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner Angehörigen zu respektieren.

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