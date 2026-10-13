„Breaking Bad“-Stars trauern um RJ Mitte: „Ich werde dich vermissen, mein Sohn“

Nach dem plötzlichen Tod von RJ Mitte nehmen mehrere „Breaking Bad“-Stars Abschied. Neben Bryan Cranston trauern auch Aaron Paul und Dean Norris um den Schauspieler.

Als Walter White Jr. in „Breaking Bad“ wurde er einem Millionenpublikum bekannt und Teil einer der bekanntesten Fernsehproduktionen aller Zeiten. Nun ist der Schauspieler RJ Mitte im Alter von nur 34 Jahren überraschend gestorben.



Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Todes herrscht traurige Gewissheit über die Umstände: Gegenüber dem Unterhaltungsmagazin Us Weekly bestätigte ein Sprecher des Serienstars, dass sich Mitte am 12. Oktober 2026 das Leben genommen hatte.

Bryan Cranston: „Besonders niederschmetternd“

Dass der Schauspieler weit mehr als seine Rolle in einer der erfolgreichsten Serien überhaupt war, wird nur wenige Stunden nach seinem Tod deutlich. Mehrere ehemalige Kollegen nehmen Abschied und erinnern sich an die gemeinsame Zeit vor und hinter der Kamera. Besonders Bryan Cranston alias Walter White, der in der Serie seinen Vater spielte, findet bewegende Worte für Mitte.

„Während ich das heute Abend schreibe, bin ich zutiefst verzweifelt. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus ‚Breaking Bad‘, ist gestorben“, schreibt Cranston unter einem gemeinsamen Foto auf Instagram.



Der Oscar-nominierte Hollywoodstar erinnert sich an die ersten Tage des damals erst 14-Jährigen am Set und würdigt seinen unbeugsamen Willen. Obwohl Mitte mit einer zerebralen Lähmung geboren wurde, habe er diese Herausforderung „niemals – wirklich niemals – als Ausrede für irgendetwas gelten“ lassen.

Zustimmung wird geprüft...

Der 70-jährige Serienstar schreibt weiter: „Es ist besonders niederschmetternd zu hören, dass er sich das Leben genommen hat.“ Erst wenige Wochen zuvor hätten die beiden noch Nachrichten ausgetauscht, um sich für ein gemeinsames Mittagessen zu verabreden. „Ich weiß nicht, ob dieses Mittagessen seine Zukunft verändert hätte … Aber ich weiß, dass ich ihn geliebt habe und es sehr genossen habe, all die Jahre während der Serie mit ihm zusammen zu sein.“



Mit dem dringenden Appell an alle Menschen in seelischen Notlagen, sich professionelle Hilfe zu suchen, verabschiedet sich Cranston mit den Worten: „Ich werde Dich vermissen, mein Sohn.“

Aaron Paul – sprachlos und zutiefst erschüttert

Aaron Paul, der durch seine Rolle als Jesse Pinkman bekannt wurde, findet für seine Trauer kaum Worte. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin The Hollywood Reporter erklärte er, er sei sprachlos und zutiefst erschüttert. „RJ, ich liebe Dich, mein Freund. Du wirst mir fehlen.“ Anschließend richtete auch Paul sich an Menschen, die möglicherweise selbst eine schwere Zeit durchmachen, und erinnerte sie daran, dass sie geliebt würden und nicht allein seien.

In einem Post auf X erinnerte indes Dean Norris alias Hank Schrader daran, dass er sich am „Breaking Bad“-Set um Mitte gekümmert habe. Er bezeichnete den verstorbenen Schauspieler als liebenswerten jungen Mann, der ihm sehr fehlen werde. Außerdem schrieb Norris, er könne die Nachricht kaum fassen und sei in Gedanken bei Mittes Familie.

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„Er war ein wunderbarer Mensch und das sind wirklich traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden“, schrieb der französische Schauspieler JB Blanc auf X, der in der Serie den Vertrauten und Arzt des Drogenbarons Gustavo Fring verkörperte.

Ähnliche Worte fand auch Matt Jones, der als Badger zum Freundeskreis von Aaron Pauls Serienfigur Jesse Pinkman gehörte. Auf Instagram teilte er eine besonders persönliche Nachricht. Er schrieb, er sei am Boden zerstört. Mitte habe ihm von seinen Zukunftsplänen erzählt, und Jones hätte eigentlich dessen neues Zuhause in Texas besuchen sollen. Auch ein gemeinsamer Abend sei geplant gewesen, den Jones abgesagt hatte, weil er müde gewesen sei.



Er beendete seine Nachricht mit den Worten: „Es tut mir so leid.“

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