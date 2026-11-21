Wie gefährdet ist die Demokratie in Deutschland wirklich? Ein genauer Blick auf die Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt, was ihre Zahlen tatsächlich aussagen.

Als Bertolt Brecht im Frühjahr 1941 ein neues Theaterstück schrieb, tobte Krieg in Europa. Nazi-Deutschland hatte weite Teile des Kontinents erobert und bereitete den Angriff auf die Sowjetunion vor. Juden wurden entrechtet und in Ghettos eingesperrt. Hunderttausende Menschenleben waren bereits ausgelöscht. Brecht war im Exil in Finnland und wollte erklären, wie es so weit kommen konnte. In nur drei Wochen schrieb er ein Stück, das den Aufstieg Adolf Hitlers in Parabelform darstellte: „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“.