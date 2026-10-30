Bretterfront statt Schaufenster: Wie sich der Kudamm für den Extremfall vorbereitet

Die Bilder aus Paris und Mailand haben sich eingebrannt: Auch in Berlin wächst die Sorge, dass die angekündigten Demonstrationen am Wochenende eskalieren könnten.

Wie in Paris: Auch auf dem Kudamm haben erste Händler ihre Geschäfte verbarrikadiert.

Die Krawalle in Frankreich und Italien haben Spuren hinterlassen. Rund um den 17. Oktober arteten die zunächst friedlichen Demonstrationen in mehreren Städten aus. Geschäfte wurden geplündert, Autos in Brand gesetzt, Gebäude beschädigt oder gar vollständig zerstört.



Zwei Wochen später grassiert in Berlin die Angst, dass sich ähnliche Szenarien auch in der deutschen Hauptstadt wiederholen könnten.

„Die Franzosen machen es vor, wir machen es nach“

Deutschlandweit hat die Gruppierung „Gen Z regelt“ beziehungsweise „Gen Z steht auf“ zu Protesten aufgerufen. Auf der eigenen Website und in den sozialen Medien mobilisiert sie am Samstag zu Demonstrationen gegen die Wehrpflicht, steigende Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem.



Wer konkret hinter der Initiative steckt, ist bislang unklar – und doch scheinen Teile der jüngeren Generation dem Aufruf folgen zu wollen.

Zustimmung wird geprüft...

So sind in Berlin für Samstag bereits mehrere Versammlungen angemeldet. Insgesamt hat die Polizei nach bisherigem Stand 13 Demonstrationen auf dem Schirm. Darunter befinden sich zwei Veranstaltungen, die dem Umfeld von „Gen Z regelt“ zuzuordnen sind.



Die angekündigten Proteste fallen dabei ausgerechnet auf Halloween, einen Tag, an dem die Sicherheitsbehörden ohnehin mit einem erhöhten Einsatzaufkommen rechnet.

Doch obwohl die Berliner Polizei bislang von keiner konkreten Gefahr durch organisierte Plünderungen ausgeht, wappnen sich Händler und Ladeninhaber gegen mögliche Ausschreitungen.



Besonders deutlich wird das auf dem Kudamm. Auf Berlins wohl bekanntester Einkaufsstraße verbarrikadieren Mitarbeiter bereits ihre Schaufenster, wie mehrere Videos zeigen, die derzeit unter anderem auf Instagram kursieren.

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Die Luxusuhrenmarke Chopard etwa hat inzwischen sämtliche Fenster mit großflächigen Holzbrettern verrammelt und nur noch die Eingangstür passierbar gelassen.



Tiffany & Co. scheint sogar eine regelrechte Mauer um das Geschäft errichten zu wollen, wie das Video eines Instagram-Nutzers zeigt. Mit etwas Abstand zu den Schaufenstern möchte der Juwelier so versuchen, das gesamte Erdgeschoss vor möglichen Eindringlingen zu schützen.

Und auch der Hamburger Luxusjuwelier Wempe hat bereits Vorkehrungen getroffen. Vier Filialen bleiben in der Hauptstadt am Samstag vorsichtshalber geschlossen. Das teilte das Unternehmen der dpa mit und verwies auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter.

Zustimmung wird geprüft...

Die Sorge der Händler speist sich vor allem aus drei Faktoren. Zum einen haben sich die Bilder der Krawalle aus Paris, Marseille, Lyon und Mailand eingebrannt. Zum anderen kursieren in den sozialen Medien mehrere Beiträge, die ausdrücklich Bezug auf die dortigen Ereignisse nehmen. In einem Aufruf heißt es etwa: „Die Franzosen machen es vor, wir machen es nach.“

Wirtschaftsverbände warnen deshalb vor gewaltbereiten Gruppen, die die eigentlich von „Gen Z regelt“ als friedlich angekündigten Versammlungen für eigene Zwecke nutzen könnten. Hinzu kommt, dass die Proteste in mehreren Städten stattfinden sollen und die Polizei mit einem entsprechend hohen Einsatzaufkommen rechnet.

Doch so wirklich scheint niemand prognostizieren zu können, was Berlin am Wochenende tatsächlich bevorsteht: Auch der Handelsverband Berlin-Brandenburg hält die Lage nach Gesprächen mit den Sicherheitsbehörden für beherrschbar und rät seinen Mitgliedern ausdrücklich davon ab, ihre Geschäfte zu verrammeln.

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