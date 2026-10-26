Verschärfte Spannungen mit Südkorea: Nordkorea schreibt Brief an die UN

Eine Minenexplosion sorgt weiterhin für Spannungen zwischen Nord- und Südkorea. Nun hat Pjöngjang einen Brief an den UN-Sicherheitsrat geschickt.

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Die verschärften Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea halten weiter an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete, wurden drei nordkoreanische gepanzerte Fahrzeuge in ungewöhnlich gut sichtbarer Position nahe der Grenze zu Südkorea beobachtet. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap identifizierte die Fahrzeuge als mutmaßliche selbstfahrende 122-Millimeter-Haubitzen.

Ein Reuters-Augenzeuge beobachtete die Fahrzeuge von einem Aussichtspunkt in der südkoreanischen Stadt Gimpo aus. Die Geschützrohre waren demnach nach Süden gerichtet. Zudem seien etwa 20 bis 30 nordkoreanische Soldaten bei Zaunarbeiten innerhalb der Demilitarisierten Zone (DMZ) beobachtet worden.

Streit wegen Minenexplosion

Parallel dazu hat Nordkorea einen Brief an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats geschickt, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete. In dem Schreiben wirft Nordkoreas UN-Vertreter Seoul vor, einen Minenvorfall konstruiert zu haben, um nordkoreanische Befestigungsarbeiten an der Grenze als militärischen Vorstoß darzustellen.

Bei der Explosion am 21. September waren nach Angaben Südkoreas drei südkoreanische Soldaten verletzt worden. Seoul hatte Nordkorea in einem eigenen Schreiben an den UN-Sicherheitsrat vorgeworfen, nordkoreanische Soldaten hätten die Mine verlegt und damit gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen. Südkorea forderte Nordkorea laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap auf, sich zu entschuldigen.

Nordkorea richtet Warnung an Südkorea

Nordkorea wies die Anschuldigungen zurück. Die Befestigungsarbeiten an der Grenze seien eine rechtmäßige Ausübung seiner Souveränität und dienten der Verteidigung des eigenen Territoriums, hieß es laut Yonhap in dem von KCNA veröffentlichten Schreiben. Pjöngjang warf dem südkoreanischen Militär außerdem vor, Schüsse auf nordkoreanische Soldaten abgegeben zu haben.

Sollte Südkorea die territoriale Integrität Nordkoreas verletzen, werde es „die volle Verantwortung für alle daraus resultierenden Folgen tragen“, heißt es laut KCNA in dem Brief. Nach Angaben von Reuters bauen nordkoreanische Truppen seit Jahren taktische Straßen und Zäune und verlegen Minen nahe der militärischen Demarkationslinie. Südkorea hatte dem Bericht zufolge zuletzt Gespräche mit Nordkorea vorgeschlagen, um die Spannungen an der Grenze abzubauen.

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