Früher Klima, heute Palästina: Die Neuausrichtung der Umweltbewegung

Auf ihrem Parteitag in Brighton haben die britischen Grünen Anfang Oktober den Zionismus zu einer Form von Rassismus erklärt. Die Green Party of England and Wales bekennt sich in dem Beschluss zu einem einzigen palästinensischen Staat im gesamten historischen Palästina und lehnt damit die Zweistaatenlösung ab. Der Antrag erhielt 1022 Stimmen, 813 Mitglieder stimmten dagegen. Abgestimmt hat damit weniger als ein Prozent der mehr als 200.000 Parteimitglieder.



Der Beschluss ist ein Beispiel dafür, wie der Nahostkonflikt in Teilen der europäischen Umwelt- und Klimabewegung an Gewicht gewonnen hat. Auch in Deutschland verschiebt sich der Blick. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sehen Jüngere Israel deutlich kritischer als Ältere.

„Normalisierung rassistischer Positionen“

Die Partei, die einst als Ecology Party begann, hat ihre Mitgliederzahl seit 2025 nach eigenen Angaben verdreifacht. Naturschützer seien auf dem Parteitag kaum noch vertreten gewesen, berichtet der Economist. Die Gruppe Greens for Palestine, die den Antrag vorantrieb, hatte nach Angaben der Times of Israel gezielt dazu aufgerufen, der Partei beizutreten, um für ihn zu stimmen.



Die Green Party habe, wie andere Parteien, eine Geschichte antisemitischer Vorfälle, sagt Danny Stone, Geschäftsführer des Antisemitism Policy Trust, der Berliner Zeitung. „Was wir jetzt erleben, ist aus meiner Sicht ein Versagen im Umgang mit diesen Vorfällen und eine Normalisierung rassistischer Positionen.“ Stone sieht Parallelen zur Labour-Partei unter Jeremy Corbyn. „Ein Führungsversagen hat Labour unter Corbyn geschadet, und es schadet jetzt den Grünen.“



Vier der fünf grünen Abgeordneten im Unterhaus lehnten den Antrag ab. Die britische Gleichstellungsbehörde EHRC prüft die Folgen des Beschlusses, die Partei erklärt, sie werde niemanden wegen zionistischer Ansichten ausschließen. Die Europäische Grüne Partei hat sich unmissverständlich distanziert, Grünen-Chef Felix Banaszak nannte den Beschluss intolerabel und inakzeptabel.

„Yalla Intifada“ vor Rheinmetall

Unabhängig von Parteien hat auch Greta Thunberg, das bekannteste Gesicht der Klimabewegung, den Nahostkonflikt zu einem ihrer zentralen Themen gemacht. Bei einem Klimamarsch in Amsterdam trug sie 2023 ein Palästinensertuch und stimmte in den Sprechchor „Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land“ ein. Bei einer Demonstration vor der israelischen Botschaft in Stockholm wurde sie nach Berichten der israelischen Nachrichtenseite Ynet und der Agentur JNS gefilmt, wie sie „Zerschlagt den Zionismus“ rief.



Im Juli trat Thunberg in Berlin bei einem Protest vor einer neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Yalla Intifada“ auf, auf Deutsch etwa „Los, Intifada“. Die Parole bezieht sich auf die beiden palästinensischen Aufstände gegen Israel. Allein in der zweiten Intifada von 2000 bis 2005 wurden mehr als 1000 Israelis getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Organisation Combat Antisemitism Movement verurteilte den Auftritt. Befürworter der Parole verweisen darauf, dass Intifada wörtlich Aufstand bedeute.

Zustimmung wird geprüft...

Warum Israel?

Es bleibt die Frage, warum gerade Israel für Teile der Bewegung eine so herausgehobene Rolle spielt. Die Aktivisten selbst begründen ihren Fokus mit einem antikolonialen Verständnis von Klimagerechtigkeit. Fridays for Future International erklärte, unter kolonialer Besatzung könne es keine Klimagerechtigkeit geben, und bezog das auf Israel. Israel weist diesen Vorwurf zurück. Kritiker sehen einen doppelten Maßstab. Die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance, die auch die Bundesregierung verwendet, nennt es als Beispiel für Antisemitismus, von Israel ein Verhalten zu verlangen, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet wird.



Thunberg selbst reiste 2023 nach Kiew und schloss sich einer internationalen Arbeitsgruppe zu den Umweltschäden des Krieges in der Ukraine an. Seit Beginn des Gaza-Krieges stehen in ihren öffentlichen Auftritten vor allem die Palästinenser im Mittelpunkt.

Jüngere sehen Israel kritischer

In Deutschland hat sich die Klimabewegung früh abgegrenzt. Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 distanzierte sich Fridays for Future Deutschland um Luisa Neubauer von Beiträgen des internationalen Accounts, die Israel Genozid und Apartheid vorwarfen.



In der Generation, aus der die Bewegung ihre Anhänger gewinnt, verschiebt sich der Blick dennoch. Nur 31 Prozent der unter 40-Jährigen haben nach der Bertelsmann-Studie ein positives Bild von Israel, bei den über 60-Jährigen sind es 42 Prozent. „Besonders besorgniserregend ist die deutliche Zunahme antisemitischer Einstellungen unter den unter 40-Jährigen“, sagt Stephan Vopel, Director der Bertelsmann-Stiftung in Berlin, der Berliner Zeitung. 2021 stimmten 14 Prozent dieser Altersgruppe der Aussage zu, ihnen würden Juden durch die israelische Politik immer unsympathischer. 2025 waren es 28 Prozent.



Viele Jüngere hielten die Erinnerung an den Holocaust für wichtig, leiteten daraus aber seltener eine besondere Verantwortung gegenüber Israel ab, sagt Vopel. Kritik an israelischer Regierungspolitik sei deshalb keineswegs mit Antisemitismus gleichzusetzen. „Problematisch wird es dort, wo Kritik an israelischer Politik in eine pauschale Ablehnung von Jüdinnen und Juden umschlägt oder antisemitische Deutungsmuster reproduziert.“



Im grünen Spektrum zeigen die Daten ein anderes Bild als in Großbritannien. „Die Grünen-Wählerschaft weist bei den von uns untersuchten antisemitischen Einstellungen insgesamt die niedrigsten Werte auf“, sagt Vopel. Zugleich halten 79 Prozent der Grünen-Wähler Kritik an der israelischen Regierung für legitim. Rückschlüsse auf die Klimabewegung selbst erlaube die Befragung aus dem Frühjahr 2025 allerdings nicht.



Jedes Land habe seinen eigenen Kontext, sagt Danny Stone. Antisemitismus verändere seine Erscheinungsform, habe aber ähnliche Wurzeln. „Deshalb findet man oft Muster, die sich über die einzelnen Länder hinweg wiederholen.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema