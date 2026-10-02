Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sorgen in Paris für Aufregung: „Was ist eigentlich eure Leistung?“

Kaum ein internationales Promi-Paar polarisiert derzeit so wie Brooklyn Beckham und Nicola Peltz. Kritiker werfen den beiden vor, nur auf dem Ticket der reichen Eltern zu fahren. Was ist da dran?

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der Ankunft zur Balenciaga-Show im Rahmen der Paris Fashion Week

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Es gibt Celebrities, die werden von allen Seiten angehimmelt. Bei der Paris Fashion Week zum Beispiel wurde gerade erst Céline Dion gefeiert. Die Sängerin sorgte bei der großen L’Oréal-Show vor dem beleuchteten Eiffelturm für tosenden Applaus und einen emotionalen Auftritt.



Umjubelt sind derzeit auch die Red-Carpet-Momente der Schauspielerin Anne Hathaway. Die 43-Jährige erschien bei der New Yorker Premiere des Films „Verity“ in einer Meerjungfrauen-Robe aus Spitze von Prabal Gurung, die ihren Babybauch perfekt inszenierte.

Auf der anderen Seite gibt es auch Stars, deren Auftritte deutlich mehr polarisieren. Bei der Modewoche in der französischen Hauptstadt klickten die Kameras der Fotografen bei der Ankunft von Brooklyn Beckham und seiner Frau Nicola Peltz im Dauermodus.

Wird es ein Treffen mit Victoria Beckham geben?

Das Paar ist eigens für die Paris Fashion Week angereist. Die beiden wurden am Donnerstag unter anderem in der ersten Reihe bei der Modenschau von Balenciaga sowie am Abend bei einem Event der Schmuckmarke Messika gesichtet.

Das Paar tauchte in Paris auch bei der Messika-Show auf. © Sam Delpech/Bestimage/Imago

Der Auftritt des Paares sorgt für mediale Aufmerksamkeit, da sich auch der Rest der Familie Beckham – darunter Brooklyn Beckhams Mutter Victoria, die am Freitag ihre eigene Kollektion präsentiert – zeitgleich in Paris aufhält.

Offiziell herrscht ja zwischen David und Victoria Beckham und ihrem ältesten Sohn derzeit Funkstille, nachdem zu Beginn des Jahres ein seit längerem schwelender Familienkonflikt völlig eskaliert ist.

Brooklyn Beckham hatte im Januar in einem emotionalen, mehrseitigen Instagram-Statement öffentlich mit seinen Eltern abgerechnet. Er warf ihnen vor, ihn sein Leben lang kontrolliert, unzählige Lügen verbreitet und seine Ehe mit Nicola Peltz systematisch sabotiert zu haben. Die Eltern widersprachen dieser Darstellung. Berichten zufolge kommunizieren die Parteien seit dem Bruch nur noch über Anwälte.

Dass nun ein Aufeinandertreffen möglich wäre, sorgt für Aufsehen. In den sozialen Medien werden Bilder von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz aber noch aus anderen Gründen besonders häufig kommentiert.

Zwar wird einerseits die Schönheit von Nicola Peltz goutiert, auf der anderen Seite jedoch der Style von Brooklyn Beckham bemängelt. Der 27-Jährige erschien bei Balenciaga in einem betont lässigen Oversized-Look: weißes Hemd, offener Kragen, locker gebundene schwarze Krawatte, schwarze Lederjacke, weite Cargo-Hose.

„Was zum Teufel trägt er? Der Typ braucht dringend einen Stylisten“, heißt es in den Kommentaren unter einem Beitrag der Vogue. Andere schreiben: „Ich möchte sie mögen, doch ich kann nicht.“

Den Grund für die Abneigung gegen das Paar liest man immer wieder in Kommentaren zu entsprechenden Couple-Auftritten: „Was ist seine Leistung, außer Beckham zu heißen?“, fragen User da. Und: „Wer sind diese Leute?“

Zustimmung wird geprüft...

Offenbar sind viele Beobachter des jungen Paares überdrüssig. „Was haben sie tatsächlich erreicht, außer das Geld der Eltern zu zählen?“, heißt es auf Social Media. Immer wieder fällt das Wort „Nepo-Baby“ – eine Anspielung auf Personen des öffentlichen Lebens, die ihre Karriere oder ihren leichten Zugang zu einer Branche maßgeblich dem Ruhm, dem Geld oder den Kontakten ihrer berühmten Eltern verdanken.

Doch was ist dran an diesen Vorwürfen, die Kritiker immer wieder gegen das Paar vorbringen?

Brooklyn Beckham ist das älteste Kind des Ex-Profifußballers David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham, die früher Mitglied bei den Spice Girls war. Laut der Sunday Times Rich List gehört das Ehepaar seit diesem Jahr zum Kreis der britischen Milliardäre.

Er modelt und kocht, sie ist Schauspielerin

Der älteste Beckham-Sohn spielte in der Akademie des FC Arsenal, verließ diese aber 2015, nachdem er kein Stipendium erhalten hatte. Gleichzeitig begann er in dieser Zeit zu modeln und zu fotografieren. Sein Fotografie-Studium in New York allerdings gab er auf. Später machte er dann noch mit einer eigenen Online-Kochshow auf sich aufmerksam.

Nicola Peltz, mit der Beckham seit 2022 verheiratet ist, stammt aus sehr gut situiertem Hause. Sie ist die Tochter des amerikanischen Milliardärs Nelson Peltz und des Models Claudia Heffner. Die 31-Jährige arbeitet als Schauspielerin. Ihre Leistungen werden von Zuschauern und Kritikern eher durchwachsen bewertet. Auch in der Erfolgsserie „Bates Motel“ von 2013 empfanden manche Kritiker sie als den am wenigsten in Erinnerung bleibenden Teil der Besetzung.

Im Jahr 2024 veröffentlichte Nicola Peltz Beckham mit „Lola“ ihr Spielfilm-Regiedebüt, das von der Kritik verrissen wurde. Da sie selbst in extremem Wohlstand aufgewachsen ist, wurde ihr von Medien wie dem Guardian vorgeworfen, die gezeigte bittere Armut, Suchtprobleme und Traumata der Arbeiterklasse klischeehaft und unsensibel als ästhetisches Stilmittel zu missbrauchen. Viele Kritiker bezeichneten das Werk als inhaltsloses „Vanity Project“.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema