Teile der Kertsch-Brücke, die Russland mit der besetzten Krim verbindet, sind nach zwei schweren ukrainischen Angriffen in der Nacht von Montag auf Dienstag ins Meer gestürzt. Damit beginnt eine neue Phase des Krieges um die Verkehrswege und Infrastruktur.
Ukrainekrieg
Brückenschlacht: Ukraine bringt Krim-Brücke zum Einsturz, Putin schlägt zurück
Ein ukrainischer Angriff lässt einen Teil der Kertsch-Brücke ins Meer stürzen. Russland schlägt jetzt zurück und nimmt Kiews Dnipro-Übergänge ins Visier.
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Prestigeprojekt und Versorgungsweg: Russlands Brücke zwischen der Krim und der Region Krasnodar ist ein militärischer Knotenpunkt.
© Maxim Churusov/Imago