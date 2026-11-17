Ein ukrainischer Angriff lässt einen Teil der Kertsch-Brücke ins Meer stürzen. Russland schlägt jetzt zurück und nimmt Kiews Dnipro-Übergänge ins Visier.

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Prestigeprojekt und Versorgungsweg: Russlands Brücke zwischen der Krim und der Region Krasnodar ist ein militärischer Knotenpunkt.

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Teile der Kertsch-Brücke, die Russland mit der besetzten Krim verbindet, sind nach zwei schweren ukrainischen Angriffen in der Nacht von Montag auf Dienstag ins Meer gestürzt. Damit beginnt eine neue Phase des Krieges um die Verkehrswege und Infrastruktur.