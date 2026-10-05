Sie dachte, dass ihr das nicht passieren kann. Krebs? Nicht bei ihr, davon war Sabine Schreiber überzeugt. „Ich war immer kerngesund, habe viel Sport getrieben, nicht geraucht, selten mal ein Glas Wein getrunken“, sagt die 62-Jährige. Doch dann kam dieser Montag im Februar 2024, schmuddeliges Winterwetter mit grau verhangenem Himmel. Und die Diagnose: ein Tumor in der rechten Brust. „Ziemlich aggressiv.“
Pinktober
Brustkrebs in Berlin: Was das Mammographie-Screening bringt – und was ihm jetzt droht
Sie trieb Sport, lebte gesund – und bekam doch die Diagnose Brustkrebs. Warum Früherkennung entscheidend ist, doch nun unter Spardruck gerät.
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Pinktober: Die Farbe Pink steht für den Oktober als Monat, der im Zeichen der Brustkrebs-Vorsorge steht.
© Roshanak Amini/Berliner Zeitung am Wochenende