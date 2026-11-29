Ein Berliner und ein U-Bahn-Enthusiast steigen hinab in die Unterwelt. Eine schräge Reise zu den schönsten, schrägsten Bahnhöfen der Hauptstadt.

Den lieben langen Tag mit der U-Bahn durch die Gegend fahren: Es gibt Leute, die das freiwillig tun.

Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in dessen Herzen. Denn seien wir mal ehrlich: Es mag zwar Menschen geben, die es reizend finden, ihr Smartphone in der S-Bahn rauszuholen, um die Umwelt mit weinerlichem Deutschrap in voller Lautstärke zu beschallen.



Aber diese Menschen sind nun mal Proleten, und nur einem Tropf fiele es ein, sie für den Tempeldienst am Altar der Schönheit vorzuschlagen. In einer Stadt wie Berlin kann man auf Dauer nur überleben, indem man alles Hässliche verdrängt, es tief unter den Sedimenten der eigenen Seele begräbt. Und im Gegenzug offen bleibt für die Strahlen von Licht, die hier und da durch den Alltag brechen, und sei es auch noch so unwahrscheinlich.

Man muss auf die Suche gehen und darf dabei keine Angst haben, seine Haut zu riskieren. Hunde, wollt ihr ewig leben? Wenn ich mir auch sonst nicht viel auf die Errungenschaften meines bisherigen Lebens einbilden kann, so lasse ich mir doch eines nicht nehmen: Ich war stets ein strebsamer Ritter der Tafelrunde und habe auf der Suche nach dem Heiligen Gral nie gezaudert, mir die Hände schmutzig zu machen.

In der Tiefe unter dem Bahnhof Gesundbrunnen

Deshalb zögere ich nun auch nicht, als mein Kumpel Lars mich auf eine Lustreise durch den Untergrund von Berlin einlädt. Er ist Angestellter eines ehrwürdigen südwestdeutschen Bistums, ein Pfaffe, könnte man sagen. Ein Pfaffe mit einer seltsamen Vorliebe: Er reist mehrmals pro Jahr in die Hauptstadt, um genau das zu tun, was jeder Berliner am liebsten vermeiden würde – er fährt den lieben langen Tag mit der U-Bahn durch die Gegend.

Am U-Bahnhof Gesundbrunnen geht die Reise los © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

„Also gut“, sage ich, als wir uns von der Rolltreppe in die Tiefe unter dem Bahnhof Gesundbrunnen tragen lassen. „Ich komme mit, weil ich deinem Urteil vertraue. Aber fürs Protokoll möchte ich anmerken, dass ich das für eine Schnapsidee halte.“



„Du hast Vorurteile“, sagt mein Kumpel zu Recht. „Zwanzig Jahre Berlin haben dir die Unschuld geraubt. Öffne deine Sinne doch wieder mal! Schau dir diese türkisfarbenen Kacheln an, lausche dem Sound der Stromschienen, wenn die Züge einfahren.“



„Anscheinend bist du Romantiker.“



„Atme tief ein! Diesen Geruch schmeckt man unter allen Bahnhöfen sofort heraus.“ „Stein und Benzin?“



„Bitte keine Klischees. Ich rieche vornehmlich die holden Düfte der Currybaude.“ Da ich mich im Vorfeld geweigert habe, ganze Linien von Endstation bis Endstation mit ihm abzufahren, muss er sich für die Extreme entscheiden. Mit der U8 geht es nach Norden. Bei meinen jüngsten Ausflügen ins schöne Reinickendorf hat mich freilich schon der Anblick des U-Bahnhofs Residenzstraße verwundert. Diese Mischung aus Delfter Kacheln und Edelstahl, die ich mangels Bildung insgeheim als Backstein-Jugendstil für mich abgelegt habe. Lars kommt aus dem Erklären und Zeigen nicht raus, was sich am Franz-Neumann-Platz weiter steigert.

Die schönsten oder die hässlichsten Bahnhöfe

Doch erst am U-Bahnhof Paracelsusbad gibt er Kommando zum Aussteigen. „Okay, okay“, unterbreche ich seinen Redefluss. „Aber ist das nun ein Beispiel für die schönsten oder die hässlichsten Bahnhöfe?“



„Soll das ein Witz sein? Schau dich doch nur mal um. Dieses Art-déco-Ensemble zwischen japanischem Geishatempel und römischer Badeanstalt.“



„Art déco! Das ist der Begriff, der mir nicht eingefallen ist.“



„Alle soeben erlebten Meisterwerke stammen vom göttlichen Rainer G. Rümmler. Der wird uns heute noch öfter begegnen. Er hat es verstanden, sogar noch die Entlüftungsschächte seiner Bahnhöfe zu Designobjekten zu sublimieren!“

Der Bahnhof Klosterstraße diente als Drehort für die fünfte Staffel von „Babylon Berlin“. © Berliner Zeitung/Peter Neumann

Nach so viel Begeisterung bitte ich darum, ein paar Negativbeispiele zu sehen. Ich brauche das, um den pH-Wert in Hirn und Magen zu regulieren. Es geht also zurück ins Zentrum. Mit Wonne beobachte ich seinen Unmut, als Lars schnaubend durch den U-Bahnhof Bundestag eilt. „Grauenhaft, diese Großmannssucht!“, schimpft er. „Kalt, sauber und steril. Und viel zu nah an Brandenburger Tor und Hauptbahnhof, die übrigens viel besser gelungen sind.“ Seine drollige Wut wächst, als wir mit der U2 unterwegs sind. Den Bahnhof Klosterstraße verunglimpft er als Museum und Pseudo-Babylon-Berlin-Gedenkstätte, er rügt die schlechte Beleuchtung und die nicht vorhandene Erschließungsfunktion.

Am Mendelssohn-Bartholdy-Park hüpft er vollends aus dem Koffer. „Siehst du das?“, ruft er. „So was kommt dabei raus, wenn heutige Architekturbüros einen U-Bahnhof planen. Glas, Stahl und Elend! Alles aus ganz anderen diesseitigen Galaxien, verglichen mit Rümmler. Aber es passt zur ansässigen Musik- und Medienbranche, die ihre Büros ja genauso seelenlos einrichtet, wie es hier aussieht.“

Der U-Bahnhof Tierpark in Friedrichsfelde: Eine Besonderheit aus DDR-Zeiten

„So gefällst du mir wesentlich besser“, frohlocke ich.



„Aber wieso? Ich dachte, du seist auf der Suche nach Schönheit.“



„Nicht auf Teufel komm raus.“



„Ich will meine kurze Zeit hier nicht länger vergeuden“, sagt er. „Aber ich nehme an, du lässt dich nicht dazu überreden, in den Fernen Osten zu fahren?“



„Wohin denn?“



„Zum Tierpark, U5. Der einzige unterirdische Bahnhof, der zu DDR-Zeiten gebaut wurde, vom VEB Tiefbaukombinat. Eine Wucht!“

„Würde ich mir, ehrlich gesagt, lieber schenken.“

Der U-Bahnhof Tierpark ist der einzige in der DDR neu erbaute unterirdische U-Bahnhof. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Ganz so schnell lässt er mich allerdings nicht vom Haken. Es gilt, noch einen Zwischenhalt am Platz der Luftbrücke einzulegen, dessen kathedralengleicher Bahnhof der Schauplatz des legendären Nervenzusammenbruchs von Isabelle Adjani in „Possession“ war. Erst dann gondeln wir dem Höhepunkt unserer Reise entgegen.

„Ich könnte dir natürlich den Mierendorffplatz zeigen“, sagt Lars. „Das wäre naheliegend. Aber du musst jetzt stark sein, es geht nämlich nochmal ganz weit raus.“ Tatsächlich steigen wir am S-Bahnhof Jungfernheide in die U7, und zwar Richtung Spandau. Nur wenige Menschen, die diese Route einschlugen, kamen jemals zurück. Ich habe mich längst in mein Schicksal gefügt, als wir an einem Ort namens Paulsternstraße aussteigen. Inzwischen ist mein Auge so geschult, dass ich den Rümmler auch ohne Ansage erkenne.

„Ist das nicht himmlisch?“, fragt Lars. „Was für spaßige Leute müssen damals im Senat gesessen haben, dass sie die Pläne für einen derart somnambulen Drogentraum durchgewunken haben? Eine Kreuzung aus Waldromantik und Späthippietum! Ihr Berliner seid viel zu undankbar. Ihr müsstet glücklich sein, so viele Schätze in eurem Untergrund vorzufinden.“



Mein erster Impuls ist eine spöttische Antwort. Doch je länger ich dieser Begeisterung lausche, desto mehr sehe ich ein, dass die Stadt wirklich das Pflänzchen der Unschuld in mir verkümmern ließ. Also folge ich meinem Vergil, schließe mich seiner Suche nach dem Reinen und Schönen ohne weiteren Vorbehalt an. Als Gralsritter bleibt mir nichts anderes übrig.

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