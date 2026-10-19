Brutal Berlin: In West-Berlin zum Glück nichts Neues

Ich mache gern Urlaub in Berlin. Denn obwohl ich hier seit mehr als 20 Jahren lebe, gibt es noch immer erstaunlich viele Ecken, in denen ich nie zuvor war. So geht es wahrscheinlich den meisten. Unsere Stadt ist einfach zu groß, um sie komplett auf dem Schirm zu haben.

Jedenfalls kriege ich alle paar Tage einen Rappel davon, immer die selben Gesichter und Straßenecken zu sehen, und fahre deshalb ins Unbekannte. Ins Westfälische Viertel, nach Dahlem, neuerdings sogar nach Reinickendorf. Waren Sie schon mal am Schäfersee? Wissen Sie, wo der Hausotterkiez ist? Also ich inzwischen schon.

Urlaub vor der eigenen Haustür

Ich habe herausgefunden, dass mich nichts so gut erdet wie diese Ausflüge. Jedes Mal, wenn der zermürbende Großstadtalltag oder die deprimierende Weltlage mir Sand in die Augen streuen, scheint eine saubere Selbstentleibung die einzig vernünftige Lösung zu sein. Doch dann fahre ich irgendwohin, schaue durch Fenster in die Wohnungen meiner Artgenossen, betrachte mir ihre Kneipen, ihre Änderungsschneidereien, die Orte, an denen sie einkaufen gehen.

Und ich denke mir: „Mensch, bis zu dieser Sekunde hatte ich keinen Schimmer von der Existenz dieser Leute. Die leben einfach so vor sich hin, als wäre nichts weiter dabei. Wenn die das können, kann ich es ja wohl auch. Schluss mit dem Rumgezicke!“

Natürlich reichen mir diese Kiezspaziergänge längst nicht mehr aus. Ich übernachte auch in Berlin, habe bestimmt schon 20 oder 30 Hotels mit meiner Anwesenheit beehrt. Warum soll ich schließlich mein ganzes sauer verdientes Geld nach Rom und Paris tragen, wenn ich es stattdessen in diesen sexy aufstrebenden Wirtschaftsstandort an der Spree pumpen kann? Das nennt man Hingabe, lokalpatriotische Leidenschaft!

Und so kommt es, dass ich mich für ein Wochenende am Kudamm einmiete, ins schmucke Hotel Zoo Berlin. Die unmittelbare Gegend kenne ich zwar längst, möchte meinen Radius jedoch in die ferneren Winkel von Wilmersdorf und Charlottenburg tragen. Was freilich einfacher ist, wenn ich nach den Streifzügen nicht jedes Mal in meine abgelegene Wellblechhütte im Wedding heimkehren muss.

Den Freitagabend nutze ich, um am Savignyplatz zu akklimatisieren. Eine faszinierende Gegend, wo zwischen Zwiebelfisch, Hefner-Bar und Schwarzem Café eine ganz andere In-Szene abhängt als in Mitte und Kreuzberg. Die Leute sind ebenso jung und hip, scheinen dabei aber gesitteter, entspannter zu sein, was glaube ich daran liegt, dass sie keine entwurzelten Zugezogenen sind, sondern gebürtige West-Berliner. Ist doch klar, man geht mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Welt (und besser gekleidet), wenn man bei Mami und Papi in der Acht-Zimmer-Wohnung in der Fasanenstraße logiert.

An diesem Abend werde ich nicht so recht warm mit meiner Umwelt. Ich mag es, durch die altehrwürdigen Straßenzüge zu streunen: Mommsen, Bleibtreu, Uhland, Knesebeck, und es erfreut mein Herz, zu sehen, dass so gut wie jede Terrasse der Restaurants voll belegt ist. Wenn die Menschen noch essen gehen, kann alles gar nicht so schlimm sein. Eine florierende Gastronomie ist der schönste Ausdruck unserer verblühenden Art zu leben.

Schönheitschirurgie am Savignyplatz

Dann mache ich jedoch den Fehler, in die Gesichter der Gäste zu schauen, die bei Champagner und Aperol Sprizz den Sommer verabschieden. Mehr Schaustücke der Schönheitschirurgie habe ich noch nie auf einmal versammelt gesehen. Nicht jede dritte, nicht jede zweite, sondern JEDE verdammte Visage ist entweder botoxgelähmt, gestrafft oder aufgespritzt. Ich möchte kein Bodyshaming betreiben, aber unheimlich ist das schon! Als würde man durch ein Triptychon von Francis Bacon spazieren.

Nach der Nacht in meinem fancy Superior-Zimmer wache ich samstags voller Tatendrang auf. Es ist sieben Uhr früh, und ich entsinne mich der Worte des weisen Eremiten, der nur alle paar Monate in meiner Stammkneipe auftaucht: „Am Ende des Regenbogens steht ein Kessel voll Gold. Und am Ende der Kantstraße liegt der Goldene Löffel. Wende deine Schritte dorthin, wenn du die Welt von Gestern sehen willst.“ Meine naseweise Recherche hat schon ergeben, dass es sich dabei um eine 24-Stunden-Kneipe handelt. Da sie jedoch wirklich im fernen Westen liegt, fast schon am Lietzensee, konnte ich mich bisher nicht zu einer Pilgerreise aufraffen.

Eine Zeitreise auf der Kantstraße

Der östliche Teil der Kantstraße ist mir bestens vertraut, vor allem die alteingesessenen chinesischen Restaurants. Wer sich einer wohltuenden Diät aus Tausendjährigen Eiern und Schweinebauch unterwerfen will, dem kann ich einen Besuch im Good Friends oder Aroma empfehlen. An diesem Tag ist mir aber ein anderes Schicksal bestimmt. Die Sonne im Rücken, tragen meine Füße mich immer weiter voran, und ohne es zu merken, finde ich mich plötzlich im Jahr 1988 wieder. Die Ladenfronten der allgegenwärtigen seelenlosen Franchise-Unternehmen verschwinden, sie weichen einem skurrilen Einzelhandel, der längst vergessen schien.

Alte Lampen und mehr. Parfüm nach Gewicht. Briefmarken und Münzen. Ein auf Flugzeuge spezialisierter Modellbauladen namens „Aviation Center“. Die Farben der Ladenschilder sind lange verblasst, die Auslagen in den Schaufenstern könnten mal wieder abgestaubt werden. Und doch hat mich lange kein solches Glücksgefühl mehr durchströmt wie beim Anblick dieser Relikte. So sah die Welt in meiner Kindheit aus!

Wie kann es sein, dass es hier noch so etwas gibt, im Rest Berlins aber nicht? Liegt es daran, dass die Häuser so lange in der Hand derselben Besitzer sind, bei West-Berliner Patriziern, wenn man so will? Auf jeden Fall scheinen sie so kulant zu sein, auch ihren ältesten Mietern noch Luft zum Atmen zu lassen. Eine Geste, die im von Investoren verwüsteten Rest der Stadt vollkommen undenkbar geworden ist.

Fischsuppe am Ende des Regenbogens

Mit einem kommoden Gefühl in der Brust erreiche ich schließlich den Goldenen Löffel, eine höchstens 25 Quadratmeter große Pinte, in der neben dem Tresen, zwei Spielautomaten und einer Jukebox gerade noch Platz für zwei kleine Tische ist. Trotz der frühen Stunde ist das Lokal gut besucht. Ein zeitungslesender Herr, der alle paar Minuten fragt, wo er Fischsuppe kaufen kann. Ein Fensterputzer, der seine Reichsinsignien stolz am Gürtel trägt und unter einem stark patinierten Wandteppich mit der Ansicht von Istanbul ein Bier nach dem anderen anschreiben lässt. Augenblicklich fühle ich mich in eine Story von Jörg Fauser versetzt.

Nach dem zweiten Glas bin ich bereits Teil der Familie. Als ich dem Zeitungsleser erkläre, wo er an Fischsuppe rankommen kann, macht der Rest der Belegschaft mir verstohlene Zeichen. Offenbar ist diese Suppe ein wohlbekannter Spleen, eine Metapher für die Unerfüllbarkeit unserer Träume. Schuld war nur der Bossanova, singt die Jukebox dazu.

„Marlies?“, ruft der Mann unter Istanbul. „Mein kleiner griechischer Freund sehnt sich nach seinem Bruder.“

„Um Gottes willen“, sagt sie.

„Ich meine, ich will noch einen Ouzo.“

„Ja, Mensch, ick komme ja schon!“

Nachdem die Wirtin den Sprit ausgeschenkt hat, reinigt sie die Zapffläche mit einer Ladung aus dem Wasserkocher. Pausenlos wird sie vollgelabert, von links, von rechts, von vorn. Sie trägt es mit Fassung. Schließlich halte auch ich es nicht länger aus.

„Hier ist ja wirklich die Zeit stehen geblieben!“, rufe ich. „Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist.“

„Wat weeßt’n du schon davon?“, fragt sie müde.

„Na, hör mal. Ich bin vielleicht erst 40, aber ich hab auch schon eine Epoche untergehen sehen.“

„Welche denn?“

„Na, die Zeit des Lichts der zwei Bäume! Die Zeit vor den Smartphones und Social Media. Als die Welt noch in Ordnung war und wir nur vor so drolligen Dingen wie Wasserstoffbomben Angst haben mussten.“

Die Wirtin schenkt mir einen Blick, der mich prompt in den Reigen der anderen Spinner einreiht. Doch sie kann mir nichts vormachen. Ich sehe doch, dass sie eine Überlebende ist, so wie wir. So wie diese Kneipe. Überall sieht man Spuren des zwischenzeitlichen Aufschwungs, einen Videobeamer, eine Sicherheitskamera. Doch alles ist längst wieder zerfallen, verratzt, mit Isolierklebeband geflickt. Ein Schaubild unseres Kampfes gegen die Windmühlenflügel der Zeit. Am Ende haben wir keine Chance. Aber es ist keine Schande, bis dahin auf dem Rand des Vulkans zu tanzen.

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