BSI warnt: Hackerwelle trifft nicht nur Supermärkte

Auch Pharmafirmen wurden angegriffen, pro-russische Gruppen bekennen sich ohne Belege. Ob Berlins Supermärkte und Pharmafirmen ausreichend geschützt sind, bleibt offen.

Leergeräumte Kühltheken in einem Supermarkt. Nach den jüngsten Hacker-Angriffen auf Kühlanlagen in europäischen Supermärkten ist auch Deutschland betroffen.

Die Cyberangriffe auf Kühlanlagen sind nicht auf Supermärkte beschränkt. Das BSI meldet auch Fälle in der Pharmabranche. Die Täter bleiben unklar, die Schwachstellen nicht.

Es sind nicht nur Supermärkte. Die Hackerangriffe auf vernetzte Kühlanlagen haben in Deutschland auch die Pharmabranche getroffen. Das geht aus einer Antwort des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf Anfrage der Berliner Zeitung hervor.

Bislang war nur bekannt, dass Unbekannte in der Nacht auf Montag in mehreren Supermärkten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern Kühlregale und Tiefkühltruhen aus der Ferne auf Heizen umgestellt hatten. Ähnliche Angriffe hatte es zuvor in Frankreich und weiteren europäischen Ländern gegeben. Berliner Märkte sind nach Angaben von Edeka, Rewe und Lidl bislang nicht betroffen.

Nach Angaben eines BSI-Sprechers sind der Behörde einzelne Vorfälle bei Supermärkten und in der Pharmabranche bekannt, in Deutschland ebenso wie in zahlreichen anderen europäischen Ländern. In allen Fällen hätten Unbefugte Steuerungssysteme von Kühlanlagen manipuliert, die über das Internet erreichbar und nur unzureichend geschützt gewesen seien. Teilweise hätten Lebensmittel vernichtet werden müssen. Die Versorgung der Bevölkerung sieht das BSI dennoch nicht in Gefahr.

Ob auch Unternehmen in Berlin betroffen sind, ließ das BSI offen. Auf die Frage der Berliner Zeitung nach der Lage in der Hauptstadt ging die Behörde nicht ein. Dabei ist Berlin ein wichtiger Pharmastandort: Unter anderem Bayer und Berlin-Chemie produzieren hier.

Pro-russische Gruppen reklamieren die Angriffe für sich

Wer hinter den Angriffen steckt, ist weiter offen. Nach Kenntnis des BSI haben pro-russische Gruppierungen die erfolgreichen Attacken für sich beansprucht. Belege für diese Zuschreibung habe die Behörde allerdings nicht, so der Sprecher. Es könne sich daher auch um Trittbrettfahrer handeln, die sich mit fremden Taten schmücken.

Auch auf europäischer Ebene beschäftigen die Vorfälle inzwischen die Behörden. Weil Supermärkte in mindestens acht EU-Ländern ins Visier geraten waren, darunter Deutschland, kamen IT-Experten zu Krisentreffen in Brüssel zusammen. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hatte bereits Anfang der Woche von einem „bewussten Versuch“ gesprochen, die europäische Lebensmittelkette zu unterbrechen.

BSI hatte schon im Oktober gewarnt

Überraschend kamen die Angriffe für die Behörde nicht. Bereits nach den Vorfällen in Frankreich Anfang Oktober habe das BSI öffentlich vor der Gefahr gewarnt und darauf hingewiesen, dass vergleichbare Angriffe auf schlecht geschützte Systeme jederzeit auch in Deutschland möglich seien. Nun mahnt die Behörde „erneut und ausdrücklich“, Steuerungssysteme besser abzusichern. Vor allem dürften solche Anlagen nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein.

In der Pflicht sieht das BSI die Betreiber. Ab Ende 2027 soll der europäische Cyber Resilience Act dafür sorgen, dass neu verkaufte vernetzte Produkte besser geschützt sind. Für bereits installierte Anlagen gilt das allerdings nicht. Gerade bei den nun angegriffenen Kühlsteuerungen handelt es sich nach Angaben des Herstellers Danfoss überwiegend um ältere Produkte.

Schwachstelle Fernwartung

Der Verband der Internetwirtschaft eco sieht das Problem vor allem bei der externen Fernwartung. Die Angriffe zeigten, welche wirtschaftlichen Schäden schlecht gesicherte Fernzugänge zu vernetzter Technik anrichten können, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. In mindestens einem Fall soll der Angriff über einen externen Wartungsdienstleister erfolgt sein. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt, die zwei der betroffenen Märkte in Nordrhein-Westfalen betreibt, traf er die Firma, die deren Kühlanlagen aus der Ferne wartet.

eco fordert Unternehmen deshalb auf, genau zu prüfen, welche ihrer Anlagen von außen erreichbar sind, und nicht benötigte Zugänge abzuschalten. Mit ihren Wartungsfirmen müssten sie verbindlich regeln, wer für Zugriffsrechte, Sicherheitsupdates und den Ernstfall zuständig ist. Zudem sollten wichtige Werte wie die Temperatur möglichst unabhängig von der zentralen Steuerung überwacht werden, damit Manipulationen früh auffallen. Es reiche nicht, nur unbefugte Zugriffe verhindern zu wollen, erklärte Norbert Pohlmann, Vorstand für IT-Sicherheit bei eco, in der Pressemitteilung. Unternehmen müssten Manipulationen auch frühzeitig erkennen, Schäden begrenzen und den Betrieb im Ernstfall aufrechterhalten können.

Für den Handel ist das ein heikler Punkt. Viele Supermärkte in Deutschland werden von selbstständigen Kaufleuten geführt, die auch für die IT-Sicherheit ihres Marktes selbst zuständig sind. So betonte Rewe gegenüber der Berliner Zeitung, der betroffene Markt in Raesfeld werde von einem selbstständigen Kaufmann eigenständig betrieben, auch was die IT-Sicherheit betrifft. Zu ihren konkreten Schutzmaßnahmen äußerten sich die großen Ketten auf Anfrage nicht.

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