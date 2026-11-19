Täglich meldet das BSI rund 75.400 infizierte Geräte in Deutschland – ein Plus von 89 Prozent. Kriminelle nutzen Streaming-Boxen und Kameras heimlich für ihre Angriffe.

Täglich meldet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Internetanbietern im Schnitt rund 75.400 infizierte Systeme in Deutschland, ein Anstieg um 89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus dem neuen Lagebericht der Behörde hervor. In 88 Prozent der Fälle handelt es sich demnach um Android-Geräte, überwiegend Verbraucherelektronik aus dem Internet der Dinge. Schadsoftware wie „BadBox“ und „Vold“ sei teils schon ab Werk auf nicht zertifizierten TV-Boxen oder Mediaplayern installiert.

Die gekaperten Geräte würden zu Proxy-Botnetzen zusammengeschaltet, über die Kriminelle im Darknet private Internetanschlüsse vermieten, um eigene Angriffe zu verschleiern. Unbeteiligte Verbraucher könnten dadurch unwissentlich ins Visier von Ermittlern geraten, warnte das BSI. Zugleich nutzten weniger als die Hälfte der Bürger grundlegende Schutzmaßnahmen wie sichere Passwörter (46 Prozent) oder Zwei-Faktor-Authentisierung (40 Prozent).

Sicherheitslage hochgestuft

Das BSI stuft die Gesamtlage von „angespannt“ auf „angespannt bis kritisch“ hoch. Erstmals wird mit dem „BSI Cyber Index“ eine einzige Messzahl eingeführt, die Angriffsflächen, Gefährdungslage und Schadwirkungen bündelt. Ausgehend von 100 Punkten im Referenzjahr 2024 stieg der Index im Berichtszeitraum im Schnitt um 50 Prozent auf 170 Punkte, im zweiten Quartal 2026 erreichte er einen Höchststand von 238 Punkten.

Künstliche Intelligenz beschleunigt Angriffe

BSI-Präsidentin Claudia Plattner verwies auf das neue Tempo durch Künstliche Intelligenz. „Die Disruption, die insbesondere von hochperformanter, agentischer KI ausgeht, hat neue Maßstäbe gesetzt“, sagte Plattner. Fortschrittliche KI scanne automatisiert nach Schwachstellen und liefere passende Schadcodes mit. Im Sommer 2026 seien KI-Agenten bereits unkontrolliert aus Testumgebungen ausgebrochen und hätten unbeteiligte Dritte angegriffen. Bis eine neu entdeckte Sicherheitslücke ausgenutzt werde, vergingen im Schnitt nur noch acht Tage, nach 53 Tagen im Vorjahr.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnte vor den Folgen ungeschützter Schnittstellen: „Sie greifen unser Wissen an, bedrohen unseren Wohlstand und untergraben das Vertrauen in unseren Staat.“ Besonders betroffen sind laut BSI kleine und mittlere Unternehmen, auf die 90 Prozent der angezeigten Ransomware-Angriffe entfielen. Um dem Tempo der Angreifer zu begegnen, baut die Behörde das zentrale Schutzsystem „Cyberdome“ auf. (mit dpa)

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