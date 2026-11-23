Von der kostenlosen Kita bis zur Friedensresolution: In Sachsen-Anhalt können BSW und AfD gemeinsam Landtagsbeschlüsse durchbringen. Das Berliner BSW plädiert dafür, solche Mehrheiten zu nutzen.

Am Mittwoch, den 18. November, wies das Bundesverfassungsgericht mit einer lieblos zusammengeschusterten „Begründung“ den Antrag des BSW auf Neuauszählung der letzten Bundestagswahl zurück. Viele Menschen in Deutschland fragen sich seither, ob sie überhaupt noch in einer Demokratie leben. Diesen Zweifel haben nicht AfD-Richter gesät, sondern Richter, die von Union, SPD, Grünen und FDP nach Karlsruhe entsandt wurden.

Der Bundestag beschloss am 13. November mit den Stimmen von Union und SPD, bei Enthaltung der Grünen, eine „Reform“ der Geheimdienste, die elementare Grundrechte der Bürger in Frage stellt. Vielen Menschen werden auch noch die verheerenden Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in Erinnerung sein, die bis heute von Union, SPD, Grünen und Linken gerechtfertigt werden.

Widersprüche erkennen und nutzen

Deutschland rüstet sich zum Krieg. Die gefährliche Hochrüstung, die Milliarden verschlingt und mit dem Abbau des Sozialstaats bezahlt wird, wurde durch die Zustimmung in Bundestag und Bundesrat zu den umfangreichsten Kriegskrediten in der Geschichte der Bundesrepublik ermöglicht. Von Union bis Linke waren alle „Alt-Parteien“ an der Entscheidung beteiligt.

Demokratie- und Sozialabbau, Hochrüstung, Konfrontation mit Russland: Unser Land verändert sich zum schlechten. Die Herausforderungen sind groß und damit auch die Aufgaben für das BSW. Die Diskussion um den richtigen Umgang mit der AfD sollte vor diesem Hintergrund anders als bisher geführt werden, strategisch klüger, dialektischer, mit weniger Schaum vor dem Mund.

Die AfD ist eine Volkspartei, die im Osten 40, im Westen deutlich über 20 Prozent der Wähler für sich gewinnen kann. Eine solche Kraft gab es, zumal im Osten Deutschlands, lange nicht. Zugleich ist die AfD eine Partei, die Widersprüche in sich vereint.

Ja, sie ist auch eine Partei, die an ihrer Bundesspitze Transatlantiker hat, die Trump gut finden, Hochrüstung befürworten, den Sozialstaat diffamieren und für „Remigration“ werben. Die AfD ist aber zugleich eine Partei, die an ihrer Basis viele Menschen mobilisiert, die sich Frieden mit Russland, Diplomatie statt Waffenlieferungen, soziale Gerechtigkeit wünschen. Ihre Wähler unterscheiden sich darin nicht von denen des BSW.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat im April 2026 eine Studie vorgestellt, in der sie die Wählerschaft des BSW im Vergleich zu der anderer Parteien charakterisiert. Sie beschreibt darin ein linkskonservatives Wählerprofil, das auf ca. 15 Prozent der Wähler in Deutschland passt. Es sind die Menschen, die Sahra Wagenknecht bei der Gründung des BSW im Blick hatte: sozial- und friedenspolitisch links, wirtschaftspolitisch vernünftig, gesellschaftspolitisch konservativ.

Das BSW ist die einzige Partei, die diese Menschen programmatisch adressiert, aber nicht die einzige Partei, die von diesen Menschen gewählt wird. Über 40 Prozent der linkskonservativen Wähler wählen die AfD, 25 Prozent die CDU, immerhin 9 Prozent das BSW. In keinem anderen Wählersegment ist die AfD so stark wie in diesem. Es lohnt sich also, etwas genauer über die AfD, ihre Wähler und ihre Repräsentanten nachzudenken. Das Bild von verirrten Wählern, die gegen ihre Interessen die „falsche“ Partei wählen, ist nicht zielführend.

Die Wähler ernstnehmen

Zumal: Dass sich die AfD diese Widersprüchlichkeit erlauben kann, dass sie nicht Stellung beziehen muss, dass Wähler so unterschiedliches in sie hineinprojizieren können, darunter vieles, was sie programmatisch gar nicht einlöst, das hat sie zuallererst der Brandmauer zu verdanken, die ihr jede inhaltliche Auseinandersetzung erspart.

Wer die Wähler wirklich ernstnimmt, muss sich fragen, was sie der Politik mit einem Wahlergebnis sagen wollen. Erhebungen von Infratest Dimap in Sachsen-Anhalt ergaben, dass für die Wähler die soziale Sicherheit, die Lage der Wirtschaft und der Frieden in Europa die drei wichtigsten Themen waren.

Wenn es im Landtag von Sachsen-Anhalt jetzt Mehrheiten gibt, die es ermöglichen, im Sinne der Wähler genau diese Themen anzugehen, muss man sich fragen, ob man diese Gelegenheit vorbeiziehen lassen, weil einem aus vielen guten Gründen die Programmatik derjenigen, mit denen man dafür unter Umständen zusammenarbeiten müsste, nicht gefällt? Nehmen einen die Wähler dann noch ernst? Auch darum geht es bei der AfD-Debatte.

Volkmar Otto Zum Autor Norman Wolf, 1979 in Berlin-Lichtenberg geboren, führt die BSW-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Lichtenberg und ist seit Juli 2025 Vorsitzender des dortigen BSW-Bezirksverbands.

Gut möglich, dass in der AfD ohnehin bald eine Klärung hin zu einer transatlantischen, wirtschaftspolitisch ultraliberalen und strategisch klar an einem Bündnis mit einer nach rechts gerückten Union ausgerichteten Partei ansteht. Dass die zuletzt noch von einigen AfD-Politikern geäußerte zaghafte Zurückhaltung beim Thema „Remigration“ schnell und endgültig abgeräumt wird. Solange in der AfD aber noch Widersprüche fortbestehen, sollten diese vom BSW nicht übersehen, sondern genutzt werden, um BSW-Programmatik durchzusetzen. Genau das macht der „Magdeburger Weg“.

Nach dem Ausscheiden des BSW aus dem Bundestag verlagert sich die Aufmerksamkeit auf die neuen Fraktionen auf Landes- und Kreisebene, insbesondere natürlich auf die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.

Auf dieser Ebene stellen sich viele Fragen anders als im Bundestag. Ganz besonders auch die Frage nach dem richtigen Umgang mit der AfD. Was heißt denn Ende der Brandmauer? Für das BSW stellt sich die Nagelprobe dort, wo es stark ist, wo es viele Wähler erreicht und deshalb Fraktionen bildet: in Ostdeutschland, einschließlich Berlin.

Rückenwind aus Magdeburg

Dort sind die Mehrheitsverhältnisse nicht so klar wie im Bundestag. Sie sind überall anders und oft ziemlich vertrackt. In Sachsen-Anhalt können AfD und BSW gemeinsam Landtagsbeschlüsse durchbringen. In Sachsen kann das BSW eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD unter Druck setzen. In Marzahn-Hellersdorf geht wegen der Stärke der AfD und der Brandmauer gar nichts mehr und alle hofieren das BSW. In den Ländern und Kommunen wächst uns derzeit eine neue Rolle zu. Damit verbunden ist die Chance, BSW-Programmatik zu realer Politik werden zu lassen. Der „Magdeburger Weg“ unterscheidet sich vom Thüringer, weil es nicht einfach um Teilhabe am „Weiter-so“ geht, sondern um konkrete Veränderungen.

Hat der „Magdeburger Weg“ den Wahlkämpfern in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern das Ergebnis verhagelt, wie machen meinen? Wäre das so, hätte das Ergebnis an der Urne am Wahlsonntag, zwei Wochen nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, unterhalb des Ergebnisses bei der Briefwahl liegen müssen. Denn die Briefwahl findet zeitlich vor der Urnenwahl statt, teilweise Wochen vorher.

In Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich die Ergebnisse nicht, sowohl bei der Briefwahl, als auch an der Urne wurden 4,8 Prozent erzielt. In Berlin lässt sich aus dem Vergleich sogar ein eindeutig positiver Trend in den letzten Wochen des Wahlkampfs ablesen: von 3,9 Prozent der Briefwähler zu 5,3 Prozent der Urnenwähler. Insgesamt ergab das 4,7 Prozent.

JörgxCarstensen Zum Autor Alexander King war bis Oktober 2026 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Zuvor war er Mitglied der Linkspartei. 2026 trat er als Spitzenkandidat für das Berliner BSW an, heute ist er ihr Co-Landesvorsitzender.

Es ist deshalb plausibel, dass uns der Einzug des BSW in den Landtag von Sachsen-Anhalt und die öffentliche Diskussion um seine neue Rolle dort im Wahlkampf auf keinen Fall geschadet, wahrscheinlich sogar genutzt haben. Auch die verbesserten Umfragewerte in NRW und Sachsen deuten in diese Richtung.

Auch die Vermutung, politischer Schaden könne vor allem im Westen entstanden sein, hat keine Grundlage. Gerade im Westen Berlins war der Trend der letzten zwei Wochen vor der Wahl besonders positiv. Dort konnten im Schlussspurt noch etliche kommunale Mandate errungen werden, die auf der Grundlage des Briefwahlergebnisses noch nicht drin gewesen wären.

Einerseits wurden Wahlkämpfer des BSW an Infoständen in den Berliner Innenstadtbezirken negativ auf die vermeintliche Nähe zur AfD angesprochen. Andererseits gab es gerade in den Außenbezirken im Osten und im Westen der Stadt, also dort, wo drei Viertel unserer Wähler zuhause sind, großen Zuspruch zum „Magdeburger Weg“.

Kein Rechtsruck

Jeder im BSW weiß, was der AfD vorzuwerfen ist: insbesondere, dass sie Rechtsradikale in ihren Reihen nicht nur duldet, sondern ihnen zu politischer Macht verhilft. Dass Teile der AfD ein Menschenbild pflegen, dass wir zutiefst ablehnen, das kaltherzig und hasserfüllt gegenüber Anderen ist, wissen wir ebenfalls. Deshalb ist es richtig, immer genau hinzuschauen, mit wem wir es zu tun haben.

Aber das sollte uns nicht davon abhalten, dort, wo es möglich ist, Verbesserungen für unsere Wähler zu erwirken. Verbesserungen, die wir unseren Wählern versprochen haben. Im Einzelfall auch mit der AfD, wenn sich keine andere Mehrheit für sinnvolle Veränderungen herstellen lässt.

„Entscheidend ist, was hinten rauskommt“, sagte mal ein westdeutscher Bundeskanzler. Die Friedensresolution des Magdeburger Landtags, die Entscheidung für die kostenlose Kita und vor allem: die Möglichkeit, den „Digitale Medien Staatsvertrag“ zu stoppen, der eine orwellsche Medienmanipulation mit sich brächte, sind kein Rechtsruck, sondern starke Gründe für den „Magdeburger Weg“.

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