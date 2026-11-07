BSW-Insider über Annäherung an die AfD: „An Ulrich Siegmunds Stelle wäre ich da sehr vorsichtig“

In seinem Buch „Das System Wagenknecht“ wirft Friedrich Pürner seiner früheren Partei vor, Kritiker unter Druck zu setzen. In der Friedenspolitik betreibe das BSW ein doppeltes Spiel.

Das BSW versprach, mit den Gewohnheiten des Politikbetriebs zu brechen. Doch wie viel Widerspruch verträgt eine Partei, deren wichtigstes Kapital eine einzige Person ist? Und wo endet politische Überzeugung, wenn die Aussicht auf Ämter und Einfluss wächst?