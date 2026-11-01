Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle: Ausschluss von Martin Sellner sorgt für Kritik

Sellner darf die Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle nicht besuchen. Götz Kubitschek sagt deshalb zwei Moderationen ab. Organisatorin Susanne Dagen machen beide jedoch nicht verantwortlich.

Ein Besuch, der öffentlich gar nicht angekündigt war, sorgt eine Woche vor der Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle für Diskussionen. Der österreichische Aktivist Martin Sellner wollte die Messe besuchen, doch dazu wird es nicht kommen. Nach seiner Darstellung haben die Messebetreiber Sicherheitsbedenken geltend gemacht und ihm schließlich mitgeteilt, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht sei. Antaios-Verleger Götz Kubitschek hat daraufhin aus Solidarität zwei Moderationen abgesagt. An der Messe teilnehmen will er weiterhin.

Die Auseinandersetzung berührt eine Frage, die im rechten und konservativen Spektrum seit Jahren für Spannungen sorgt: Sind Abgrenzungen gegenüber einzelnen Akteuren eine Voraussetzung dafür, ein größeres Publikum zu erreichen oder widersprechen sie dem Anspruch, eine Alternative zum etablierten Kulturbetrieb zu schaffen? Zum Schauplatz dieses Konflikts wird nun die „Seitenwechsel“, die am 7. und 8. November zum zweiten Mal stattfindet.

Sellner: „Ich akzeptiere diese Entscheidung“

Zu seinem geplanten Messebesuch erklärt Sellner auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich wollte zwei Tage lang als Autor am Antaios-Stand mit Lesern sprechen.“ Wegen Sicherheitsbedenken der Messebetreiber habe er sein Kommen nicht öffentlich ankündigen und auf einen Podiumsauftritt verzichten sollen. „Kurzfristig wurde mir mitgeteilt, dass auch meine Anwesenheit am Stand nicht mehr gewünscht sei.“ Welche konkreten Bedenken zu dieser Entscheidung führten, geht aus seinen Angaben nicht hervor. „Ich akzeptiere diese Entscheidung, werde sie aber nicht stillschweigend hinnehmen“, so Sellner.

Öffentlich wurde der Vorgang durch ein Gespräch zwischen Sellner und Kubitschek, das auf der Internetseite der von Kubitschek verantworteten Zeitschrift Sezession erschien. Darin schreibt Sellner die Entscheidung den Hallenbesitzern zu und wirft der Messe vor, mit zunehmender Größe selbst Ausschlussmechanismen ihrer politischen Gegner zu übernehmen.

Organisatorin Susanne Dagen macht beide ausdrücklich nicht verantwortlich. Kubitschek spricht auf Anfrage dieser Zeitung von der „irrationalen Sorge, jemand wie Sellner würde als Einzelperson auf so einer Messe ‚den Unterschied‘ ausmachen“. Diese Sorge teile Dagen nicht. Sie wisse, „wie politische Auseinandersetzungen ablaufen und dass es eine beliebte Methode des Gegners ist, einzelne Protagonisten zum Problem zu erklären“. Wer außer den von Sellner genannten Hallenbesitzern auf die Entscheidung eingewirkt haben könnte, benennt er nicht. Dagen selbst wollte sich auf Anfrage zu dem Vorgang nicht äußern.

Seinen Verzicht auf die Moderationen versteht Kubitschek als persönliche Geste gegenüber Sellner. „Ich will damit nichts erreichen. Es ist meine persönliche Solidaritätsgeste. Sie richtet sich vor allem an Sellner, nehmen Sie es als Verbeugung wahr.“ Zudem weist Kubitschek den Einwand zurück, mit seinem öffentlichen Protest selbst zur Spaltung beizutragen und die Veranstaltung zu schwächen. „Kehren Sie die Sache nicht um: Abgespaltet wurde Sellner“, sagt er. Die Messe werde durch das veröffentlichte Gespräch „nicht schwächer, sondern grundsätzlicher“. Sie erhalte ein zusätzliches Thema. „Man wird am Stand mit mir darüber sprechen können.“

Ob das Publikum die Kritik an der Entscheidung von der Unterstützung für die Messe trennt, bleibt offen. Sellner jedenfalls betont seine große Hochachtung vor dem, was Dagen aufgebaut habe. Seine Aufforderung richtet sich auch an jene, die nun aus Solidarität mit ihm fernbleiben wollen: „Ich wünsche der Buchmesse viel Erfolg. Ich finde, jeder sollte hingehen.“

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