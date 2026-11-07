Buchmesse Seitenwechsel: So unspektakulär kann ein Feindbild sein

Die zweite Ausgabe von Seitenwechsel wächst. Und sie passt in ihrer Alltäglichkeit so gar nicht zum Bild des politischen Ausnahmezustands.

Im November 2025 ging die Buchmesse Seitenwechsel mit rund 6.000 Besuchern in die erste Runde.

Bis zu einer Stunde stehen Besucher an diesem Sonnabend an, um auf die Buchmesse Seitenwechsel in Halle an der Saale zu gelangen. 10.000 Tickets sind für das Wochenende verkauft.

Wer sich davon einen Eindruck verschaffen will, was außerhalb der großen Buchhandelsketten geschrieben, verlegt und gelesen wird, muss zunächst einmal Geduld mitbringen.

Bücher jenseits der großen Ketten

Vor dem Eingang stehen Fotografen, die die ankommende Besucher ins Visier nehmen und später auf einschlägigen Antifa-Websites veröffentlichen. Drinnen geht es indes so zu, wie es auf einer Buchmesse eben so zugeht. Menschen schauen sich Bücher an, sprechen mit Ausstellern, hören Autoren zu und kaufen deren Werke. Die Stimmung ist freundlich, der Betrieb rege. Wer einen Eklat sucht, sucht vergebens.

Zum zweiten Mal findet die von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen initiierte Messe statt. Nach der Premiere mit mehr als 6000 Besuchern im vergangenen Jahr ist eine zweite Halle hinzugekommen. Rund 150 Aussteller waren angekündigt, dazu zusätzliche Veranstaltungsflächen und mehr Sitzplätze. Aus dem ersten Versuch ist eine Veranstaltung geworden, deren Publikum offenbar wiederkommen möchte und die weitere Interessenten anzieht.

Warum sie hier sind? In Gesprächen mit Besuchern fallen zunächst wenig aufsehenerregende Antworten. Man wolle sich informieren, Bücher entdecken, sehen, was es sonst noch gebe. Mehrere erzählen von ihrer Freude an der Literatur und ihrem Interesse an einem Angebot jenseits dessen, was bei Thalia und anderen großen Buchhandelsketten ausliegt. Die Urteile über die Messe fallen durchweg zufrieden aus.

Auch mit Blick auf den Verkauf von Büchern scheint die zweite Ausgabe die Premiere zu übertreffen. Befragte Aussteller berichten, dass deutlich mehr Bücher gekauft würden als im vergangenen Jahr. Eine Gesamtbilanz ist das noch nicht. Es ist aber ein Hinweis darauf, dass das Publikum nicht allein wegen bekannter Gesichter oder zur gegenseitigen politischen Bestätigung kommt. An den Ständen wird Geld für Bücher ausgegeben. In Zeiten sozialer Medien und einer immer wichtigeren digitalen Öffentlichkeit eine Auszeichnung, die es in sich hat.

Zu den Ausstellern gehören der Verlag Antaios und Jungeuropa, Kopp und Manuscriptum, Ares, Karolinger und Arnshaugk. Medien wie Compact, Junge Freiheit, Cato und Tichys Einblick sind ebenso vertreten wie Achse des Guten und Kontrafunk. Dazu kommen kleinere Anbieter, einzelne Autoren, Kinderbücher und der Ahriman-Verlag, der sich dem altlinken Spektrum zuordnet. Die Messe versammelt damit ein Angebot, das sich nicht auf eine einzige politische Richtung reduzieren lässt, dessen rechter Schwerpunkt aber ebenso wenig zu übersehen ist.

Und dennoch widerspricht die Vielfältigkeit der angebotenen Werke der Vorstellung, man können den Besuchern ihre Gesinnung schon von Weitem ansehen. Wer hier unterwegs ist, begegnet zunächst Menschen, die sich für einen Büchertisch oder einen Vortrag interessieren. Was sie von einzelnen Positionen halten, erfährt man erst, wenn man mit ihnen spricht.

Von Maron bis zur AfD

Ein Blick ins Programm zeigt, wie weit die Veranstalter den Rahmen spannen. Harald Martenstein ist mit einem Buch über Demokratie vor Ort, Monika Maron mit ihrem Roman Vier Minuten. Beim Ahriman-Verlag steht dialektischer Materialismus auf dem Programm. Jungeuropa widmet sich mit Nils Wegner und Jonas Schick der Wachstumskritik.

Daneben geht es ausdrücklich um politische Macht und Einfluss: Tino Chrupalla stellt beim Stocker Verlag ein Buch über seinen Weg vom Handwerk in die Politik vor. Bei Antaios wird über Realpolitik und die AfD als Volkspartei diskutiert. Compact sieht eine Veranstaltung mit zugeschaltetem Alexander Dugin vor. Henryk M. Broder wiederum ist für eine Gesprächsrunde über Antisemitismus angekündigt.

Mitglieder der Initiative „Omas gegen Rechts“ protestieren vor der Messe in Halle gegen die Buchmesse Seitenwechsel. © Heiko Rebsch/dpa

Diese Zusammenstellung ist aufschlussreicher als die Frage, ob es in den Messegängen gesittet zugeht. Hier kommen Autoren, Medien und politische Akteure zusammen, die einander keineswegs in jeder Frage nahestehen müssen. Für ein Wochenende teilen sie eine Veranstaltung und ein Publikum. Wie viel Neugier dabei entsteht und wie viel Bestätigung gesucht wird, lässt sich nicht allein an den Namen auf den Plakaten ablesen.

Die Gespräche mit Besuchern ergeben jedenfalls kein einheitliches politisches Bekenntnis. Die Auskunft, man wolle sich selbst informieren, mag schlicht klingen. Sie beschreibt aber einen wesentlichen Reiz dieser Messe: Autoren und Verlagen unmittelbar begegnen zu können, über die sonst häufig vor allem gesprochen wird.

Eine Beschimpfung und viel Messealltag

Ganz ohne Auseinandersetzung bleibt der Tag nicht. Zwischen dem Welt-Journalisten Henryk M. Broder und einem Streamer, der unter dem Namen „Aktivist Mann“ auftritt, kommt es zum Streit. Broder bezeichnet den in der AfD in die Kritik geratenen Streamer als „Arschloch“. „Aktivist Mann“ erstattet daraufhin Anzeige. Für einen Moment liefert die Messe damit doch noch die Aufregung, die ihr ansonsten weitgehend fehlt. Der Vorfall bestimmt jedoch nicht das Geschehen in den Hallen. Ganz im Gegenteil. Dort läuft der Betrieb weiter. Die Besucher haben offenbar anderes vor, als selbst zum Ereignis zu werden.

Schon im vergangenen Jahr war Seitenwechsel ein Publikumserfolg. Die zweite Ausgabe zeigt nun, dass die Neugier nicht mit der Premiere verbraucht war. Mehr Platz, 10.000 verkaufte Tickets und Berichte über gestiegene Buchverkäufe sprechen dafür, dass sich hier ein dauerhafter Treffpunkt entwickeln könnte.

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