Das Kollektiv „Literatur für das, was passiert“ öffnet wieder für drei Tage seinen Laden im Brecht-Haus in Berlin-Mitte. Man kann sich Texte aller Art wünschen.

Im Literaturforum im Brecht-Haus öffnet wieder ein besonderer Pop-up-Store. 13 schreibende, vier illustrierende Künstlerinnen und Künstler dichten und erzählen auf Wunsch. Die Einnahmen gehen an die Initiative Unterschlupf e.V. und an Neue Nachbarschaft Moabit e.V. Wir fragen den Schriftsteller Imad Al Suliman: Was lockt Sie an die Schreibmaschine?

Imad Al Suliman: Zuerst empfinde ich diese Erfahrung sehr schön menschlich und zugleich als Herausforderung, wenn man als Dichter oder Autor einen gewissermaßen sofortigen Auftrag bekommt. In meinem Fall kommt dazu, dass ich ja kein Muttersprachler bin. Ich lebe gern in Deutschland und habe Deutsch leidenschaftlich gelernt.



Ich erobere mir diese Sprache immer noch weiter als Instrument und nun habe ich diese Wörter und Syntax zur Verfügung, um zum Beispiel zum Geburtstag einer Oma Catherine, die jetzt 70 wird, etwas zu erzählen. Ich weiß fast nichts über sie, aber ich spüre eine große Motivation, etwas Besonderes für sie persönlich zu schreiben. Und dieser Text oder das Gedicht, das da entsteht, bedeutet für mich selbst eine Begegnung mit diesem Menschen, den ich nicht kenne. Es ist ein sehr schönes kurzes Zusammentreffen in meiner literarischen Welt, das als Text verewigt wird.

Jeder Buchstabe hinterlässt eine Spur

Mich reizt auch der technische Aspekt, der zu künstlerischen Entscheidungen führt. Es ist die Unmittelbarkeit des Schreibens an einer Schreibmaschine. Meine erste Begegnung mit einer Schreibmaschine war tatsächlich im Brecht-Haus, zu einer Aktion des Kollektivs „Literatur für das, was passiert“. Es ist ein ganz anderes Schreiben als am Laptop oder am Handy. Am Laptop lässt sich fast alles mit einem Klick korrigieren oder löschen. An der Schreibmaschine hinterlässt jeder Buchstabe eine Spur. Und jeder Fehler wird entweder Teil der Geschichte oder Anlass für eine Wiederholung oder einen Neuanfang der Geschichte.

Ich bin jetzt im vierten Jahr dabei und freue mich darauf. Es ist eine intensive Zeit, in der ich am Tag vier bis fünf Texte schreibe. Die Atmosphäre im Kollektiv ist sehr inspirierend. Und dazu kommt natürlich noch als Motivation, dass wir mit dem Geld wichtige Projekte unterstützen.

Literatur-Pop-up-Store 3.–5. Dez. tgl. 12–18 Uhr, Textbestellungen per Mail pop-up-store@lfbrecht.de oder Telefon +49 15562 311 546 oder vor Ort: Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125, 10115 Berlin.

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