Bürgermeister in Österreich wollte eigenes Gehalt kürzen – doch er darf nicht

Angesichts einer angespannten Haushaltslage wollte ein Bürgermeister ein Zeichen setzen und auf zehn Prozent seines Gehalts verzichten. Doch der Plan scheiterte.

Die österreichische Gemeinde Ebenau im Bundesland Salzburg steht vor finanziellen Herausforderungen. Bürgermeister Johannes Fürstaller wollte daher symbolisch auf zehn Prozent seines Gehalts verzichten, wie der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtet. Der Plan wurde von der Gemeindeaufsicht jedoch abgelehnt.



„Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, und wir sprechen hier von 6000 Euro. Mir ist es hier nur darum gegangen, ein Zeichen zu setzen“, sagte Fürstaller laut ORF. Wie Salzburg24 berichtet, packt der Bürgermeister auch im Alltag selbst mit an: Er fährt unter anderem den Schulbus und hilft im Kindergarten aus. ORF zufolge soll so der Betrieb etwa bei Urlauben oder Krankheitsfällen am Laufen gehalten werden.

„Die Ausgaben laufen uns davon“

Hintergrund des Sparvorstoßes ist die angespannte Haushaltslage der Gemeinde. „Unsere Einnahmen stagnieren, aber die Ausgaben laufen uns davon“, sagte Fürstaller laut Salzburg24. Besonders Zahlungen an das Land und andere Gemeinden, „um die man sowieso nicht herumkommt“, belasten demnach den Haushalt.

Die finanziellen Herausforderungen haben bereits konkrete Folgen. Im Kindergarten muss die Gemeinde laut Salzburg24 den Personalschlüssel reduzieren, der zuvor „übererfüllt“ gewesen sei. Auch Zuschüsse für Vereine wurden demnach von 400 auf 200 Euro halbiert. Geplante Projekte wie Straßensanierungen und die Sanierung des Gemeindeamts wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ebenau zählt laut ORF zu den sieben sogenannten Ausgleichsgemeinden im Bundesland Salzburg. Diese können ihre Ausgaben etwa für Personal, Kindergärten oder die Müllabfuhr nicht mehr vollständig aus eigenen Mitteln finanzieren und sind auf Unterstützung des Landes angewiesen.



Die Gehälter der Bürgermeister sind laut ORF gesetzlich geregelt und nach Einwohnerzahl gestaffelt. In Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern beträgt der monatliche Bruttobezug rund 6000 Euro. Ebenau hat dem Bericht zufolge etwa 1500 Einwohner.

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