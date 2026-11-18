Carsten Maschmeyer kritisiert die Bundesagentur für Arbeit: Nur 4,5 Prozent der Jobsucher direkt vermittelt. So kontert die Behörde von Andrea Nahles.

Carsten Maschmeyer im September 2026 als Gast in der ARD-Talkshow „Maischberger“ in Berlin-Adlershof. Auf LinkedIn kritisiert der Unternehmer und Investor jetzt die Bundesagentur für Arbeit scharf.

Ein Projektleiter mit 20 Jahren Berufserfahrung lernt im Pflichtkurs, wie man eine PowerPoint-Folie anlegt. Mit diesem Bild zielt Carsten Maschmeyer auf eine der größten Behörden des Landes.



Der Unternehmer und Investor (67) hat auf LinkedIn eine Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht. Sein Vorwurf an die Behörde von Andrea Nahles (56): Sie erschwere Arbeitslosen teilweise sogar die Rückkehr in den Job. Zuerst hatte die Bild über den Beitrag berichtet.



Die Bundesagentur antwortete direkt unter dem Post. Seitdem streiten beide Seiten öffentlich über eine einzige Zahl.

Maschmeyers Rechnung: Nur 4,5 Prozent direkt vermittelt

„Die Bundesagentur für Arbeit steht Menschen bei der Jobsuche im Weg“, schreibt Maschmeyer. Er verweist auf knapp drei Millionen Arbeitslose in Deutschland.



Von allen, die 2025 wieder eine Stelle gefunden haben, seien nur 4,5 Prozent direkt durch eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter vermittelt worden.



Die Drei-Millionen-Marke stimmt. Laut Monatsbericht der Bundesagentur waren im Oktober 2026 rund 2,96 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 6,3 Prozent. Das sind 44.000 mehr als ein Jahr zuvor.

PowerPoint für Profis: Maschmeyers Kritik an Pflichtkursen

Am härtesten trifft es die Weiterbildungen, zu denen Arbeitslose verpflichtet werden. Erfahrene Fachkräfte säßen dort mitunter in Kursen, deren Stoff sie längst beherrschen.



„Das ist für mich bürokratische Beschäftigungstherapie“, schreibt Maschmeyer. Sofern ein Kurs nicht wirklich sinnvoll sei, könne man in derselben Zeit fünf Bewerbungen schreiben.

Jobvorschläge ohne Bezug zum Lebenslauf

Auch bei den Stellenangeboten sieht der Investor Defizite. Arbeitslose bekämen Jobs vorgeschlagen, die kaum zu ihrer Berufserfahrung passten.



Gegen einen Neuanfang in einer anderen Branche spreche nichts. Die Vermittler müssten aber die Fähigkeiten der Menschen berücksichtigen, „statt wahllos Jobs vorzuschlagen“.

Maschmeyers Kritikpunkte an der Arbeitsagentur Nur 4,5 Prozent der Jobaufnahmen 2025 gehen laut ihm auf direkte Vermittlung zurück

Pflichtkurse bringen Erfahrenen teils Wissen bei, das sie längst haben

Stellenvorschläge passen oft nicht zur bisherigen Berufserfahrung

So kontert die Bundesagentur für Arbeit

Die Behörde aus Nürnberg hält die 4,5 Prozent für irreführend. Die Zahl zeige nicht, wie viele Menschen mit ihrer Unterstützung tatsächlich eine Arbeit aufgenommen hätten.



Erfasst werde ausschließlich die „Vermittlung nach Auswahl und Vorschlag“. Andere Hilfen auf dem Weg zu einer neuen Stelle fließen laut Bundesagentur nicht in die Zahl ein.



Nach eigenen Angaben haben die Vermittler 2025 rund 1,9 Millionen Arbeitslose dabei unterstützt, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Fast 500.000 weitere Menschen hätten schon vor Beginn ihrer Arbeitslosigkeit eine neue Stelle bekommen.

Wer hat recht im Streit um die 4,5 Prozent?

Maschmeyer nimmt die engste Zahl, die es gibt. Wer nach einem Beratungsgespräch selbst die passende Stelle findet, zählt darin nicht mit.



Die Bundesagentur greift zur weitesten. Was genau als Unterstützung gilt, erklärt sie in ihrer Antwort nicht. Solange die Behörde das nicht offenlegt, lässt sich ihre Bilanz von außen kaum prüfen.

Sinnloser Kurs vom Jobcenter: Was Arbeitslose tun können

Einfach wegbleiben ist riskant. Wer sich ohne wichtigen Grund weigert, an einer Weiterbildung oder Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen, riskiert eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld. Das regelt Paragraf 159 im Sozialgesetzbuch III.



Eine Sperrzeit setzt aber voraus, dass vorher über die Rechtsfolgen belehrt wurde. Außerdem muss die Maßnahme zumutbar sein.



Genau hier liegt der Hebel für Betroffene. Nach juristischer Kommentarliteratur kann ein wichtiger Grund für die Ablehnung vorliegen, wenn ein Kurs die berufliche Qualifikation gar nicht verbessert. Das Hessische Landessozialgericht hat einen solchen Grund etwa anerkannt, als die Behörde verlangte, Teile einer identischen Maßnahme zu wiederholen.

So gehen Arbeitslose bei einem unpassenden Kurs vor Bedenken früh beim Vermittler ansprechen und die eigene Qualifikation belegen

Nicht eigenmächtig fernbleiben, solange keine Klärung erfolgt ist

Gegen einen Sperrzeit-Bescheid innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen

Der Streit trifft die Bundesagentur in einer schwachen Phase. Die Herbstbelebung fiel im Oktober gering aus, Nahles selbst nannte die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Besserung nicht ausreichend.

Bei den Lehrstellen sieht es noch düsterer aus. Nur rund 40 Prozent der gemeldeten Bewerber kamen zwischen Oktober 2025 und September 2026 in eine Ausbildung. Laut Nahles ist das die niedrigste Quote seit der Wiedervereinigung, wie web.de berichtete.

Maschmeyers Post hat damit einen wunden Punkt getroffen. Ob die Behörde ihn mit der 1,9-Millionen-Zahl entkräften kann, hängt davon ab, ob sie verrät, was sich hinter ihr verbirgt.

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