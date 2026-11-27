In Berlin steht mehr als jeder zehnte Büroquadratmeter leer. In Toplagen liegt die Büromiete bei 49 Euro pro Quadratmeter im Monat. Wer zahlt so viel?

In sieben deutschen Großstädten steht im Schnitt fast jeder zehnte Quadratmeter Bürofläche leer. Das zeigt der Gewerbe-Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland (IVD), der am Freitag veröffentlicht wurde. In 15 untersuchten Bürostandorten ist die Leerstandsquote binnen eines Jahres von 6,4 auf 7,3 Prozent gestiegen.



Gleichzeitig sind gute Büroflächen im ersten Halbjahr bundesweit um 1,6 Prozent teurer geworden. Bei einfachen Büros stagnierten die Mieten. In der von Bloomberg ausgewerteten Datenreihe von Fahrländer Partner erreichte der Leerstand den höchsten Stand unter den erfassten Quartalen seit 2017.

In Berlin ist der Leerstand besonders hoch. Nach dem Oktober-Bericht des Immobilienberaters Cushman & Wakefield standen Ende September sogar 10,6 Prozent der Bürofläche leer. Zugleich erreichte die Spitzenmiete mit 49 Euro pro Quadratmeter und Monat einen Rekord. Sie lag knapp neun Prozent über dem Vorjahreswert. Unter den fünf vom Makler verglichenen Büromärkten bzw. Großstädten war das der stärkste Anstieg.

Immer mehr leere Büros: Berlins teuerste Büros ziehen davon

Für ein Büro mit 500 Quadratmetern wären zur Spitzenmiete 24.500 Euro im Monat fällig. Beim Berliner Durchschnitt von 27,70 Euro pro Quadratmeter wären es 13.850 Euro, jeweils vor Nebenkosten. Die stärkste Nachfrage verzeichnete Cushman & Wakefield in der östlichen Innenstadt.

Für Vermieter älterer Büros stellt sich immer öfter die Frage: Wie viel müssen sie am Gebäude verbessern oder bei der Miete nachgeben, damit ein neuer Mieter unterschreibt? Dominic Rausch, der das Berliner Bürovermietungsgeschäft von Cushman & Wakefield leitet, beobachtet, dass Eigentümer älterer Gebäude häufiger über den Preis oder andere Zugeständnisse verhandeln müssen. Unternehmen suchen laut dem Makler vor allem moderne Flächen in zentraler Lage. In den ersten neun Monaten sind in Berlin aber nur 58.500 Quadratmeter neue Bürofläche fertig geworden. Projekte ohne feste Mietzusagen werden dem Marktbericht zufolge selten begonnen.

Die BVG mietet am Ostkreuz – und treibt die Berliner Bilanz

Der größte Berliner Büroabschluss des bisherigen Jahres zeigt, wie stark ein einzelner Umzug die Statistik prägen kann. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am 7. September für ihre Zentrale rund 39.400 Quadratmeter im Projekt Re:o nahe dem Ostkreuz angemietet, wie der an der Vermittlung beteiligte Immobilienberater BNP Paribas Real Estate berichtet.



Das war gut ein Fünftel der 183.400 Quadratmeter, die Cushman & Wakefield im dritten Quartal für Berlin erfasst hat. Darin stecken neue Mietverträge und Flächen, die Unternehmen oder Behörden selbst nutzen wollen. Zusammen waren es 58 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch der Softwareanbieter JetBrains hat in diesem Jahr mit rund 19.000 Quadratmetern im Hainwerk einen der größten Berliner Mietverträge abgeschlossen.

Ein Vertrag geht schon bei der Unterschrift in die Bilanz ein. Gibt ein Unternehmen nach dem Umzug seine bisherigen Büros auf, kommen am alten Standort womöglich wieder Flächen auf den Markt. Der IVD beobachtet, dass nach solchen Umzügen häufig größere, ältere Büros zurückbleiben. Abseits der großen Abschlüsse sieht Rausch in Berlin weiterhin lange Entscheidungsprozesse. Für 2027 rechnet er eher damit, dass sich das Vermietungsgeschäft wieder verlangsamt.

Berlins Firmen rechnen bei der Büromiete nach

In Berlin sind laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im ersten Halbjahr 894 Insolvenzverfahren gegen Unternehmen beantragt worden, knapp 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger stiegen zugleich um fast die Hälfte auf 3,36 Milliarden Euro. Die meisten Verfahren entfielen auf das Gastgewerbe. Wie viele Büros infolge einer Firmenpleite frei geworden sind, erfasst die Statistik nicht.



Was laufende Betriebe bei ihrer Flächensuche umtreibt, zeigt eine Befragung von 127 Mietern des Berliner Gewerbevermieters GSG. Rund ein Drittel nannte Kostendruck als Grund für einen veränderten Flächenbedarf. Homeoffice spielte für weniger als ein Fünftel eine Rolle. Am häufigsten nannten die Befragten Wachstum. Wer in Berlin Büros vermieten will, hat es also auch mit Firmen zu tun, die mehr Platz brauchen und genau rechnen, was sie sich dafür leisten können.

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