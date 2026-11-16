Bund gründet eigene Wohnungsbaugesellschaft – Start 2027 mit 18 Milliarden Euro

Mit 30 Mitarbeitern soll die neue Gesellschaft loslegen und selbst Bauprojekte ausschreiben. Die Koalition verspricht sich davon einen „Gamechanger“ am Markt.

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Die geplante Wohnungsbaugesellschaft des Bundes soll Anfang 2027 ihre Arbeit aufnehmen. Sie werde „zunächst als GmbH errichtet, um einen schnellen Aufbau und Start der Geschäftstätigkeit zu ermöglichen“, hieß es aus Regierungskreisen. Das Unternehmen starte „mit 30 Personen“. „Fakt ist, wir wollen möglichst schnell erste Ergebnisse sehen“, verlautete weiter.

Union und SPD hatten Anfang Juli vereinbart, eine solche Gesellschaft einzurichten. Die Koalition habe entschieden, „dass der Bund künftig im großen Stil Wohnungen bauen kann“, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) damals. Die GmbH soll Bauprojekte ausschreiben, über Projektentwickler und Generalunternehmer Wohnungen beauftragen und diese langfristig halten können. 51 Prozent der Anteile werde der Bund halten.

Milliardenkapital vorgesehen

Im Haushalt des Bundesbauministeriums seien die „Ausgaben zur Einrichtung der Gesellschaft sowie dem aufwachsenden Eigenkapital in 2027 mit einem Betrag von 320 Millionen Euro“ ausgewiesen, hieß es aus Regierungskreisen. In den beiden folgenden Jahren seien jeweils weitere 300 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel seien bislang gesperrt. Für die Freigabe der ersten 20 Millionen Euro müsse eine „strukturierte Detailkonzeption“ vorgelegt werden.

Insgesamt soll die Gesellschaft mit 1,8 Milliarden Euro Eigenkapital des Bundes und 16,2 Milliarden Euro Fremdkapital finanziert werden. Der Bund sichere das Fremdkapital „über eine Gewährleistung zu 100 Prozent“ ab, was die Finanzierungskosten senke. Einnahmen aus Mieten und Beteiligungen sollen die laufenden Kosten decken und die Tilgung des Fremdkapitals ermöglichen.

Zudem solle das serielle und modulare Bauen zu „Skaleneffekten“ führen und die Baukosten weiter verringern. Die Gesellschaft könne auf diese Weise einen „Gamechanger“ auf dem Wohnungsmarkt darstellen, hieß es aus Regierungskreisen. (mit AFP)

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