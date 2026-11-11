Bund will offenbar drei Milliarden bei der Rente streichen: Wer am Ende dafür zahlt

Der Bund will den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung 2027 offenbar um drei Milliarden Euro kürzen. Was das für Renten und Rentenbeitrag bedeutet.

Briefkopf der Deutschen Rentenversicherung zwischen Euro-Scheinen: Der Bund will seinen Zuschuss zur Rentenkasse offenbar um drei Milliarden Euro kürzen. (Symbolbild)

Drei Milliarden Euro weniger für die Rente: Wer das liest, denkt zuerst an die eigene Überweisung am Monatsende. Die bleibt unangetastet. Bezahlen sollen andere.



Der Bund will seinen Zuschuss an die Rentenkasse 2027 offenbar um drei Milliarden Euro senken, dreimal so viel wie bisher offiziell bekannt. Das sagte Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, am Mittwoch vor Journalisten, wie t-online berichtet.



Das Bundesarbeitsministerium bestätigte die Zahl dem Portal zufolge nicht. Es verwies auf die laufenden Haushaltsverhandlungen.

Bundeszuschuss zur Rente: Bisher war von einer Milliarde die Rede

Offiziell steht im Haushaltsentwurf für 2027 eine Kürzung um eine Milliarde Euro. So hat es die Bundesregierung selbst mitgeteilt.



Im Frühjahr waren sogar vier Milliarden im Gespräch. Nach Protest von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialverbänden blieb davon ein Viertel übrig. Nun steht wieder eine deutlich höhere Summe im Raum.

Was Rentner jetzt wissen müssen

Laufende Renten werden nicht gekürzt. Der Zuschuss ist Geld, das der Bund an die Rentenkasse überweist. Die Höhe der einzelnen Rente hängt daran nicht.



Auch die nächste Erhöhung steht nicht infrage. Zum 1. Juli 2027 sollen die Renten voraussichtlich um 4,09 Prozent steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts hervor, endgültig fest steht der Wert im Frühjahr.



Den Rentenbeitrag zahlen Rentner ohnehin nicht. Ein höherer Satz trifft sie also nicht direkt. Er kann nach der Rentenformel allerdings spätere Erhöhungen leicht dämpfen.

Wer die drei Milliarden bezahlt

Die Rentenkasse muss jeden Monat dieselben Renten auszahlen, egal wie viel der Bund überweist. Fehlt Steuergeld, bleibt nur der Griff in die Reserve oder ein höherer Beitrag.



Die Reserve ist fast leer. Ende 2025 lagen dort noch 41,4 Milliarden Euro, Ende 2027 sollen es rund 12,1 Milliarden sein. Das reicht für elf Tage Rentenzahlung und liegt nur noch knapp über der gesetzlichen Untergrenze.



Also der Beitrag. Seit 2018 liegt er bei 18,6 Prozent vom Bruttolohn, je zur Hälfte gezahlt von Beschäftigten und Arbeitgebern. Für 2028 erwartet die Rentenversicherung einen Sprung auf 19,7 Prozent.



Jede weitere Kürzung könne diesen Anstieg vorziehen oder vergrößern, warnte die Vorstandsvorsitzende Anja Piel am Dienstag.

Rentenbeitrag 2028: So viel weniger Netto im Jahr

Steigt der Beitrag wie erwartet auf 19,7 Prozent, fehlen Arbeitnehmern pro Jahr diese Beträge (eigene Berechnung):

Höherer Rentenbeitrag: Was Beschäftigte pro Jahr zahlen 2000 Euro brutto im Monat: 132 Euro

3000 Euro brutto: 198 Euro

4000 Euro brutto: 264 Euro

5000 Euro brutto: 330 Euro

Die drei Milliarden kämen obendrauf. Nach einer Faustformel der Rentenversicherung entsprechen vier Milliarden weniger Zuschuss 0,2 Beitragspunkten. Drei Milliarden wären demnach 0,15 Punkte.



Bei 3000 Euro brutto sind das 27 Euro im Jahr. Für den Einzelnen ist das wenig. Der Streit dreht sich um etwas anderes.

Warum Beamte und Selbstständige fein raus sind

Der Bundeszuschuss bezahlt Leistungen, für die nie Beiträge geflossen sind, etwa die Mütterrente. Das sind Aufgaben der ganzen Gesellschaft, deshalb kommt das Geld aus Steuern.



Steuern zahlen alle, auch Beamte, Selbstständige und Vermieter. Rentenbeiträge zahlen nur Beschäftigte und ihre Arbeitgeber. Jede Milliarde, die der Bund streicht, wandert von allen Schultern auf diese eine Gruppe.



Dabei hatte die Koalition erst im vergangenen Jahr das Gegenteil zugesagt. Mit dem Rentenpaket 2025 sicherte sie das Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 und weitete die Mütterrente aus. Beides wollte sie aus Steuermitteln bezahlen.



Piel wirft der Regierung deshalb Wortbruch vor. „Was der Staat bestellt, sollte er auch bezahlen“, sagte sie am Dienstag beim Presseseminar der Rentenversicherung in Würzburg.



Schon heute reichen die mehr als 123 Milliarden Euro vom Bund nach Rechnung der Rentenversicherung nicht aus. Die Lücke beziffert sie auf rund 40 Milliarden Euro.

Wie es jetzt weitergeht

Entschieden ist noch nichts. Der Bundestag will den Haushalt 2027 noch im November verabschieden. Dann zeigt sich, ob aus einer Milliarde drei werden.



Rentner können mit ihrer Erhöhung im Juli rechnen. Beschäftigte sollten sich darauf einstellen, dass der Rentenbeitrag spätestens 2028 erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten steigt.

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