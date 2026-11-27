Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, bleibt in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe seine Haftbeschwerde verworfen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Ein Gerichtssprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass der Beschluss bereits am 25. November ergangen sei.

Hanning war Anfang Oktober festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft ließ damals auch seinen früheren Büroleiter Manfred D. festnehmen, wie die dpa berichtet. Ihnen wird demnach vorgeworfen, vermutlich im Jahr 2010 vereinbart zu haben, dass D. Hanning gegen Bezahlung regelmäßig wertvolle Erkenntnisse des BND beschaffe. Hanning war fünf Jahre zuvor aus dem Amt geschieden und soll die Informationen bei seiner Beratertätigkeit gewinnbringend genutzt haben.

Ex-BND-Chef in Untersuchungshaft

Laut AFP wird gegen Hanning unter anderem wegen des Verdachts der Spionage und des versuchten Landesverrats ermittelt. Gegen D. werde wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zu landesverräterischer Ausspähung ermittelt. Hanning sitzt seit seiner Festnahme aufgrund eines Haftbefehls des BGH in Untersuchungshaft, wie die dpa berichtete.

Dagegen wollte er mit der Haftbeschwerde vorgehen, die jedoch erfolglos blieb. Hannings Anwalt Leon Kruse hatte laut dpa vor der Entscheidung erklärt, er habe argumentiert, dass aus seiner Sicht kein dringender Tatverdacht bestehe und der Haftgrund der Fluchtgefahr fehle. Zudem sei die Untersuchungshaft aus seiner Sicht unverhältnismäßig. Kruse wies zudem die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück. Die weiteren Ermittlungen würden zeigen, „dass Herr Hanning keine Staatsgeheimnisse verraten hat und auch nie die Absicht dazu hatte“, sagte der Anwalt laut dpa. (mit dpa, AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema