Bundeskartellamt rügt PayPal wegen Preisklauseln

PayPal untersagt Händlern, für seine Nutzung einen Aufpreis zu verlangen. Das Bundeskartellamt sieht darin einen möglichen Wettbewerbsverstoß.

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Das Bundeskartellamt hat PayPal seine vorläufige rechtliche Einschätzung zu Vertragsklauseln für Zahlungen im Internethandel übermittelt. Der US-Zahlungsdienstleister untersage Händlern, von Kundinnen und Kunden ein gesondertes Entgelt zu verlangen, wenn diese mit PayPal bezahlen. Nach vorläufiger Auffassung der Behörde könnte diese Vorgabe den Wettbewerb zwischen Zahlungsdienstleistern beschränken, wie die Wettbewerbshüter am Dienstag in Bonn mitteilten.

„PayPal ist für viele Menschen beim Einkauf im Internet eine selbstverständliche Zahlungsmethode“, sagte Behördenpräsident Andreas Mundt. Für viele Händler sei es schwierig, auf den Dienst zu verzichten. Gleichzeitig sei PayPal für Händler vergleichsweise teuer. Könnten Händler die Kostenunterschiede nicht in ihre Preise einfließen lassen, hätten günstigere Anbieter es schwerer, sich durchzusetzen. Das könne letztlich auch zu höheren Preisen für Verbraucherinnen und Verbraucher führen, so Mundt.

Hohe Entgelte, breite Marktposition

Nach den Ermittlungen der Behörde verlangt PayPal im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden überdurchschnittlich hohe Händlerentgelte. Im Markt für Online-Zahlungsmethoden sei der Marktanteil des Unternehmens sehr hoch. Zum Wettbewerbsumfeld zählt das Bundeskartellamt unter anderem die im Internethandel nutzbaren Karten von Mastercard und Visa, den Dienst Klarna sowie den neu gestarteten, von Banken getragenen Zahlungsdienst Wero.

Da Händler die höheren Kosten nicht direkt an PayPal-Nutzende weitergeben dürften, müssten sie diese über die Produktpreise auf alle Kundinnen und Kunden umlegen – auch auf jene, die andere Zahlungswege nutzen. PayPal-Nutzende hätten zudem keine Kostentransparenz und damit keinen Anreiz, auf eine günstigere Alternative umzusteigen.

Verfahren läuft seit 2023

Die beanstandeten Klauseln bestehen nach Angaben der Behörde seit 2018. Bei Verstößen könne PayPal die Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen Händler beenden. Gesetzlich sei die Erhebung solcher Entgelte in Deutschland grundsätzlich zulässig, sofern sie die tatsächlichen Kosten des Händlers nicht übersteigen.

Das Bundeskartellamt sieht in dem Entgeltverbot einen möglichen Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen sowie gegen kartellrechtliche Missbrauchsverbote nach deutschem und europäischem Recht. Die Behörde erwäge zudem, einen etwaigen wirtschaftlichen Vorteil aus dem möglichen Kartellrechtsverstoß abzuschöpfen.

PayPal hat nun Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es. Das Verfahren war am 23. Januar 2023 eingeleitet worden.

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