Sefe mit Sitz in Berlin kauft ab 2030 jährlich 8,5 TWh Erdgas in Kanada. Das Gas bleibt dort, doch der Preis richtet sich nach Europas TTF. Was steckt dahinter?

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Sefes Erdgasspeicher Rehden: Der Staatskonzern hat einen neuen Kanada-Deal geschlossen. Das Gas bleibt jedoch im Herkunftsland.

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Der staatliche Berliner Gasimporteur Sefe baut sein Geschäft mit Kanada weiter aus. Erst im Oktober hatte der Bundeskonzern einen langfristigen Vertrag mit Ksi Lisims LNG über Flüssigerdgas (LNG) geschlossen. Ab den frühen 2030er-Jahren soll Sefe daraus jährlich eine Million Tonnen LNG über 20 Jahre beziehen. Die Bundesregierung hatte die Zusammenarbeit mit breiteren Beschaffungswegen und mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Risiken begründet.



Nun folgt ein weiterer Kanada-Deal – allerdings ohne vereinbarte Lieferung nach Deutschland. Wie Sefe am Donnerstag mitteilte, hat das Unternehmen mit dem kanadischen Erdgasproduzenten Tourmaline Oil einen achtjährigen Liefervertrag geschlossen. Ab 2030 kauft Sefe jährlich rund 8,5 Terawattstunden Erdgas, das innerhalb Kanadas übergeben und vermarktet wird. Die Preisformel ist dennoch an den europäischen Gasreferenzwert TTF gekoppelt.

Warum Sefe Gas kauft, das in Kanada bleibt

Den konkreten Kaufpreis und die Einzelheiten der Preisformel nennt die Mitteilung nicht. Sefe begründet die Vereinbarung mit Tourmaline Oil mit dem Ausbau seines internationalen Portfolios. Der Konzern erweitere sein Lieferantennetzwerk, erschließe zusätzliche Beschaffungsregionen und könne Preisrisiken über verschiedene Referenzmärkte hinweg besser steuern.

Der europäische Preisindex ermögliche es, Risiken gemeinsam mit Tourmaline zu managen und Geschäftsmöglichkeiten auf beiden Seiten des Atlantiks zu nutzen, erklärte Sefe-Handelsvorstand Frédéric Barnaud. Der kanadische Partner wiederum sieht in der Vereinbarung eine Möglichkeit, seine Präsenz an den internationalen Gasmärkten zu stärken. Sefe bezeichnet den Abschluss zugleich als Beitrag zur energiepolitischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada.

Auch beim LNG-Deal ist Deutschland kein festes Lieferziel

Bereits beim Vertragsabschluss mit Ksi Lisims LNG im Oktober hatte Sefe seine internationale Ausrichtung betont. Die dort vereinbarten Flüssigerdgasmengen sind nicht an bestimmte Lieferorte gebunden. Der Konzern kann sie an Kunden in verschiedenen Ländern verkaufen. Eine feste Zusage für Lieferungen nach Deutschland enthält auch dieses Abkommen nicht.

Anders als beim neuen Tourmaline-Vertrag ist dort jedoch ein Schiffstransport vorgesehen: Sefe übernimmt das LNG auf sogenannter FOB-Basis, kurz für „Free on Board“, am Verladehafen und organisiert den anschließenden Transport. Dadurch kann das Unternehmen Absatzmärkte und Transportwege selbst wählen.

Ksi Lisims LNG ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Western LNG, Rockies LNG und der indigenen Nisga’a Nation. Nach Darstellung von Sefe soll erneuerbare Wasserkraft eine LNG-Produktion mit besonders geringen Emissionen ermöglichen. Einen Kaufpreis veröffentlichte der Konzern auch für diesen Vertrag nicht.

LNG-Terminal in Kanada (Symbolbild): Sefe hat sich Flüssigerdgas von Ksi Lisims LNG gesichert. Die Lieferungen sind nicht fest für Deutschland bestimmt. © Ethan Cairns/imago

Kanada-Deal löste Kritik an Kosten und Laufzeit aus

Der LNG-Deal hatte bereits nach der Absichtserklärung im Frühjahr Kritik ausgelöst. „Kanadisches LNG wird für EU-Kunden zum teuersten LNG werden“, sagte Ana Maria Jaller-Makarewicz, Energieanalystin am US-Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA), im Juni auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die Produktionskosten für kanadisches und US-amerikanisches Flüssigerdgas seien zwar ähnlich. Die Route von Westkanada nach Deutschland über den Panamakanal sei jedoch „länger und teurer“.

Diese Transportkostenkritik bezog sich auf mögliche Lieferungen nach Europa. Auf den nun angekündigten Vertrag zur Vermarktung innerhalb Kanadas lässt sie sich nicht übertragen.

Politischen Streit gab es zudem über die 20-jährige Laufzeit des Ksi-Lisims-Abkommens. Sie reicht bis in die 2050er-Jahre und damit über Deutschlands Klimaneutralitätsziel 2045 hinaus. Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, hatte die damalige Absichtserklärung deshalb als mit den gesetzlichen Klimazielen „nicht vereinbar“ kritisiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hielt dagegen. Sefe sei ein international tätiges Unternehmen und beliefere auch Kunden außerhalb Europas. Zwischen dem Abkommen und den deutschen Klimazielen bestehe deshalb kein Widerspruch. Beim neuen Tourmaline-Vertrag stellt sich die Laufzeitfrage anders: Die achtjährige Lieferphase beginnt 2030 und endet damit vor 2045.

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