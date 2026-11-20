Kinder sollen in Deutschland künftig vom Staat finanzielle Unterstützung für die private Altersvorsorge erhalten. Der Bundesrat hat eine entsprechende Regelung beschlossen.

Kinder in Deutschland bekommen vom Staat künftig ein monatliches Startkapital für die private Altersvorsorge. Nach dem vom Bundesrat beschlossenen Modell zahlt der Bund für jedes Kind ab dem sechsten Geburtstag bis zur Volljährigkeit zehn Euro im Monat in ein Altersvorsorgedepot ein. Die maximale Förderung summiert sich auf 1440 Euro pro Kind.

Die Auszahlung beginnt im Januar zunächst für die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021. In den Folgejahren kommt jeweils der Jahrgang der dann Sechsjährigen hinzu. Kinder, die bereits älter sind, erhalten die Leistung nicht. Einen Antrag müssen Eltern nicht stellen.

Depot mit Kostendeckel

Die Eltern können innerhalb staatlicher Vorgaben selbst wählen, in welches Depot eingezahlt wird. Bis zum 18. Lebensjahr dürfen keine Abschluss- und Vertriebskosten anfallen, zudem gilt ein Kostendeckel von einem Prozent. Verwandte und Freunde können das Depot mit freiwilligen Zahlungen von bis zu 6840 Euro im Jahr aufstocken. Wählen die Eltern kein Depot aus, fließt das Geld in eine von der Bundesbank verwaltete öffentliche Kapitalanlage. Ausgezahlt wird das geförderte Kapital erst ab dem 65. Lebensjahr.

Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums entsteht allein aus der staatlichen Förderung bis zur Volljährigkeit ein Depotwert von rund 2200 Euro. Daraus könnten bis zum Renteneintritt ohne weitere Einzahlungen etwa 53.000 Euro werden, teilte das Ministerium mit. Den Berechnungen liegt eine angenommene durchschnittliche Wertentwicklung von sieben Prozent zugrunde. Die Ausgaben des Bundes sollen zunächst bei 198 Millionen Euro im Jahr liegen und bis 2030 auf 411 Millionen Euro steigen.

Zustimmung und Kritik

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte im Bundesrat, die Frühstartrente zeige Kindern: „Der Staat gibt dir einen guten Start in die Zukunft.“ Entscheidend sei der lange Atem. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, es gehe auch um Gerechtigkeit, da sich viele Familien eine frühe Vorsorge nicht leisten könnten. Die Deutsche Kreditwirtschaft erklärte, das Modell könne einen wesentlichen Beitrag leisten, junge Menschen früh an den Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt heranzuführen.

Die Grünen kritisierten im Bundestag ein Zweiklassensystem. Wer in der „Elternlotterie“ Glück habe, könne aus der Frühstartrente mit Zuzahlungen deutlich mehr machen als eine kleine Starthilfe. (mit dpa)

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