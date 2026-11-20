Der Bundesrat fordert Änderungen an der Pflegereform. Die Länder warnen vor Einschnitten für pflegende Angehörige.

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Eine Frau gibt ihrem pflegebedürftigen Mann seine Medikamente in ihrer Wohnung in Berlin.

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Der Bundesrat hat an mehreren Punkten Nachbesserungen am Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Pflegeversicherung gefordert. In der ersten Beratung am Freitag in Berlin übten Vertreterinnen und Vertreter der Länder teils deutliche Kritik an der Vorlage der schwarz-roten Koalition. Befürchtet wird vor allem, dass die Neuregelung die häusliche Pflege eher schwächt als stärkt.

In einer Stellungnahme lehnt die Länderkammer die vorgesehene Streichung des Entlastungsbetrags für Menschen mit Pflegegrad 1 ab. Kritisiert wird auch deren Ausschluss vom neuen Sozialraumbudget für ambulante Pflegeleistungen. Gefordert wurden zudem eine Begrenzung der Eigenanteile für Pflegebedürftige sowie Garantien gegen eine schlechtere Entlohnung von Pflegekräften. Gewarnt wurde vor einer Kündigungswelle im Pflegebereich infolge der geplanten Sparmaßnahmen.

Milliardendefizit soll eingedämmt werden

Mit der Reform will die Bundesregierung das Defizit der Pflegekassen in den Griff bekommen. Für 2027 wird ansonsten ein Minus von bis zu zehn Milliarden Euro erwartet. Der Beitragszuschlag für Kinderlose soll um 0,3 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent steigen, für bislang beitragsfrei mitversicherte Ehepartner ist ein Zuschlag von 0,52 Punkten geplant. Zudem soll die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung um 300 Euro pro Monat angehoben werden.

Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind Einschnitte vorgesehen. Der Entlastungsbetrag von monatlich bis zu 131 Euro bei Pflegegrad 1 soll ebenso wegfallen wie die Verhinderungspflege, die pflegende Angehörige im Fall eigener Verhinderung beantragen können.

Länder mahnen Korrekturen an

Die Rednerinnen und Redner der Länder erkannten die Notwendigkeit einer Reform zur Stabilisierung der Pflegekassen an. Dabei sollten aber „unnötige Belastungen vermieden“ werden, sagte Bayerns Gesundheitsminister Florian Herrmann (CSU). Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) mahnte Nachbesserungen zugunsten pflegender Angehöriger an.

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) forderte den Bund auf, die Kosten für versicherungsfremde Leistungen wie Rentenbeiträge pflegender Angehöriger zu übernehmen. Zudem drang er darauf, den einrichtungsbezogenen Eigenanteil für Menschen in Pflegeheimen bei 1.500 Euro zu deckeln. „Der Zugang zu Pflegeleistungen darf nicht schwerer werden“, sagte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD). Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke (SPD) warnte vor einem massiven Vertrauensverlust, sollte der Entlastungsbetrag im Pflegegrad 1 gestrichen werden. (mit AFP)

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