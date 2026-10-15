Bundesrat greift steuerfreien Immobilienverkauf an: 63.000 Euro Steuer auf 150.000 Euro Gewinn

Kurz vor zehn Jahren Haltedauer könnte die Steuerfreiheit kippen. Eine Beispielrechnung zeigt, was bei 150.000 Euro Gewinn fällig wäre.

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Schon am Freitag entscheidet der Bundesrat, ob er den Vorschlag der Ausschüsse übernimmt: Die Zehnjahresregel beim steuerfreien Immobilienverkauf soll fallen.

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Wer eine vermietete Wohnung oder ein Haus länger als zehn Jahre besitzt, kann den Gewinn beim Verkauf bislang grundsätzlich steuerfrei behalten. Die Ausschüsse des Bundesrats wollen diese Zehnjahresregel nun abschaffen. Schon am Freitag entscheidet der Bundesrat, ob er den Vorschlag übernimmt.



Konkret empfehlen der Finanzausschuss, der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung sowie der Wirtschaftsausschuss, Gewinne aus nicht selbst genutzten Immobilien künftig unabhängig von der Haltedauer zu besteuern. Grundlage ist die Bundesrats-Drucksache 507/1/26 vom 5. Oktober.

Besonders relevant ist die vorgeschlagene Übergangsregel. Sie soll auch Bestandsimmobilien erfassen, deren bisherige Zehnjahresfrist beim Inkrafttreten noch nicht abgelaufen ist. Wer also beispielsweise seit neun Jahren eine vermietete Wohnung besitzt, könnte nicht einfach noch ein Jahr warten und anschließend steuerfrei verkaufen. Nach dem Ausschussvorschlag würde die neue Regel dann bereits greifen.

Hat die Immobilie die Zehnjahresfrist bei Inkrafttreten dagegen bereits überschritten, soll der Verkauf nach dem Vorschlag weiterhin steuerfrei bleiben.

Wohnung seit neun Jahren im Besitz: Dann kann der Verkaufsgewinn steuerpflichtig werden

Das kann schnell um hohe Summen gehen. Ein Beispiel: Jemand hat eine vermietete Wohnung für 300.000 Euro gekauft und verkauft sie später für 450.000 Euro. Nach Berücksichtigung der steuerlich relevanten Kosten unterstellen wir vereinfacht einen Veräußerungsgewinn von 150.000 Euro.

Hat der Eigentümer im Verkaufsjahr bereits 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, liegt dieser zusätzliche Gewinn praktisch vollständig in der 42-Prozent-Zone. Damit fallen auf die 150.000 Euro rund 63.000 Euro zusätzliche Einkommensteuer an. Solidaritätszuschlag und mögliche Kirchensteuer sind dabei noch nicht eingerechnet.

In der Praxis kann die Summe niedriger oder höher ausfallen, weil unter anderem Kaufnebenkosten, Verkaufskosten und andere steuerliche Faktoren berücksichtigt werden.

Die Ausschüsse begründen den Vorstoß mit einer Ungleichbehandlung verschiedener Anlagen. Gewinne aus Aktien, Fonds oder Anleihen würden auch nach langer Haltedauer besteuert, bei Immobilien entfalle die Steuer dagegen nach zehn Jahren vollständig. Genau diese Privilegierung wollen sie beseitigen.

Selbst genutzte Wohnung soll weiter verschont bleiben

Für selbst genutztes Wohneigentum soll weiterhin eine Ausnahme gelten. Allerdings wollen die Ausschüsse auch diese Regel ändern. Statt der bisherigen Formulierung zur Nutzung „im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren“ soll künftig grundsätzlich eine zusammenhängende Eigennutzung von mindestens 36 Monaten verlangt werden.

Sie dürfte frühestens sechs Monate vor dem Verkauf enden. Damit betrifft der Vorschlag vor allem Immobilien, die als Kapitalanlage gehalten werden.

Bundestag hat dieselbe Idee gerade erst abgelehnt

Erst am 8. Oktober hatte der Bundestag einen Grünen-Gesetzentwurf zur Abschaffung der Zehnjahresfrist zurückgewiesen: 131 Abgeordnete stimmten dafür, 446 dagegen. CDU/CSU und SPD votierten geschlossen gegen den Entwurf.

Nur gut eine Woche später liegt die Idee nun über die Ausschüsse des Bundesrats erneut auf dem Tisch: diesmal als Änderungsvorschlag zum Einkommensteuerreformgesetz 2027.



Noch ist nichts beschlossen. Am Freitag entscheidet der Bundesrat, ob er die Ausschussempfehlung übernimmt. Erst danach steht fest, ob die Länder die Abschaffung der Zehnjahresfrist tatsächlich verlangen.

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