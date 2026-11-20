Das geplante Gesetz für bundesweite Sprachtests in Kitas wurde vorerst gestoppt. Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss angerufen.

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Das Gesetz sieht bundesweite Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige in Kitas vor.

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Der Bundesrat hat das geplante Gesetz für bundesweite Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige in Kitas vorerst gestoppt. Am Freitag stimmte die Länderkammer in Berlin dafür, den Vermittlungsausschuss einzuschalten.

Hauptstreitpunkt ist das Geld. Der Bund will sich nur bis 2034 an den Kosten beteiligen, die neuen Pflichten für die Kitas sollen aber unbefristet gelten. Der Bundestag hatte das Gesetz in namentlicher Abstimmung verabschiedet, gut eine Woche vor dem Votum der Länder.

Sprache, Mathe, Selbstregulation: Was Kitas bei Vierjährigen erfassen sollen

Nach dem Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz der Bundesregierung sollen Kitas bei jedem vierjährigen Kind festhalten, wie weit seine Sprache entwickelt ist. Der geplante Sprachtest für alle vierjährigen Kita-Kinder soll auch mathematische Fähigkeiten und die Selbstregulation erfassen.

Wo ein Kind Rückstände zeigt, soll es noch vor der Einschulung gezielte Unterstützung erhalten. So sollen Schwierigkeiten in der Grundschule gar nicht erst entstehen. Für diese Aufgaben sollen die Einrichtungen fest eingeplantes Personal bekommen.

9,25 Milliarden Euro bis 2034 – und dann ist Schluss

Rund 9,25 Milliarden Euro bietet der Bund den Ländern insgesamt bis 2034 an. Die Jahresbeträge sollen schrittweise sinken, ab 2035 ist kein Bundesgeld mehr vorgesehen. Die Länder argumentieren: Wer dauerhafte Pflichten festschreibt, müsse sie auch dauerhaft mitfinanzieren. Diese Position hat der Bundesrat schon vor der Abstimmung im Bundestag vertreten, allerdings ohne Erfolg.

Zuletzt gab der Bund den Ländern rund zwei Milliarden Euro pro Jahr für die Qualität in Kitas. Das neue Gesetz bleibt im Jahresschnitt darunter. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) warf dem Bund in der Bundestagsdebatte vor, die Förderung halbieren zu wollen. „Wir müssen mehr investieren in frühkindliche Bildung“, sagte er.

Bundesrat rügt Bürokratie, Ministerin Prien verteidigt Gesetz

Die Länderkammer stört sich außerdem an Details. Manche Vorgaben des Bundes seien zu kleinteilig und erzeugten unnötig viel Verwaltungsarbeit, heißt es im Beschluss vom Freitag.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hält das Gesetz dagegen für das wichtigste bildungspolitische Vorhaben der Wahlperiode. Bisher habe der Bund die Kita-Qualität nur für jeweils zwei Jahre gefördert, nun entstünden erstmals verbindliche Standards für ganz Deutschland. „Kein Kind darf mehr durchs Raster fallen“, sagte der CDU-Bildungspolitiker Michael Hose im Bundestag.

Grüne wollen drei Milliarden pro Jahr, Linke zehn Milliarden bis 2028

Der Opposition reicht die Summe bei Weitem nicht. Die Grünen-Abgeordnete Anja Reinalter nannte das Gesetz im Bundestag „hoffnungslos unterfinanziert“. Ihre Fraktion verlangt einen unbefristeten „Kita-Qualitätspakt“ mit drei Milliarden Euro jährlich.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek fordert zehn Milliarden Euro bis 2028, danach sollen die Mittel dynamisch wachsen. Die Tests selbst lehnt sie ab. Aus ihrer Sicht würden damit schon Kinder im Kita-Alter vermessen und in Kategorien eingeteilt.

Im Vermittlungsausschuss sitzen gleich viele Vertreter von Bundesrat und Bundestag. Das Gremium soll nun einen Kompromiss suchen. Handelt der Ausschuss Änderungen aus, müssen beide Kammern erneut abstimmen. Ohne die Länder geht es nicht: Weil Bildung Ländersache ist, braucht das Gesetz die Zustimmung des Bundesrats.

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