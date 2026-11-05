Der Bundestag stimmt am Donnerstag über die Reform des Führerscheins ab. Das plant die Koalition dazu.

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Günstiger, digitaler und mit weniger Bürokratie: So stellt sich die Bundesregierung den Weg zum Führerschein der Zukunft vor. Der Bundestag entscheidet am Donnerstag abschließend über einen ersten Teil des Reformpakets, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Fahrlehrergesetzes. Weitere Punkte sollen per Verordnung folgen und brauchen ebenfalls die Zustimmung des Bundesrats.

Den Weg dafür hatte der Verkehrsausschuss am Mittwochmorgen frei gemacht. CDU/CSU und SPD stimmten dem Entwurf in geänderter Form zu, während AfD, Grüne und Linke ihn ablehnten. Die wesentlichen Neuregelungen sollen zum 1. Juli 2027 in Kraft treten und damit später als ursprünglich geplant.

Theorie digital, Sonderfahrten ohne feste Zahl

Kern der Reform ist die theoretische Ausbildung, die künftig digital zu Hause, hybrid oder weiter im Präsenzunterricht möglich sein soll. Auch die Praxis ändert sich: Die bisher zwölf vorgeschriebenen Sonderfahrten zu je 45 Minuten für Autobahn, Überland und Nacht entfallen als starre Vorgabe.

Fahrschüler sollen schon während der Ausbildung mit nahestehenden Personen auf öffentlichen Straßen üben dürfen. Voraussetzung sind eine bestandene Theorieprüfung und mindestens sechs Fahrstunden. Begleitpersonen brauchen seit mindestens sieben Jahren einen Pkw-Führerschein und dürfen höchstens einen Punkt im Fahreignungsregister haben.

Streit um 1000 Euro Ersparnis beim Führerschein

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums kostet der Führerschein der Klasse B im Schnitt rund 3400 Euro. Verkehrsminister Steffen Bilger hält Einsparungen von mehreren hundert Euro und im besten Fall bis zu 1000 Euro für möglich; auch der ADAC sieht unter optimalen Bedingungen bis zu ein Drittel weniger Kosten.

Fahrlehrerverbände bezweifeln, dass sich das flächendeckend erreichen lässt. Grüne und Linke warnen, Kosten könnten sich nur verlagern, etwa durch mehr reguläre Fahrten statt Sonderstunden oder steigende Versicherungsbeiträge. Letzteres hielt auch der Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte (CDU) für denkbar.

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