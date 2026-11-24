Nach wochenlangem Streit um Nahost-Positionen ist die Entscheidung gefallen. Damit fällt eine Hürde für die Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt.

Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen. Die nötige Zweidrittelmehrheit wurde erreicht, in geheimer Abstimmung stimmten laut dpa 33 der 44 Fraktionsmitglieder dem Antrag des Fraktionsvorstands zu. Die 45-Jährige hatte an der Sitzung am Nachmittag selbst teilgenommen.

Der Fraktionsvorstand hatte den Antrag damit begründet, Emde zeige keine Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. „Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (...) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen“, hieß es in der Begründung. Die vorherige Aufforderung des Linke-Landesvorstands, ihr Mandat freiwillig zurückzugeben, hatte Emde zurückgewiesen.

Emde bleibt weiter im Landesparlament und ebenso Parteimitglied. Auf ihr bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gewonnenes Mandat zu verzichten, hat sie ausdrücklich abgelehnt. Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Fraktionsausschluss vorgehen und sich an den Landesverfassungsgerichtshof wenden wird.

Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete 8161 Euro pro Monat. Emde hat zum Beispiel die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen.

Streit um Israel-Erklärung und Demonstration

Emde steht seit Wochen wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Der Fraktionsvorstand hielt ihr vor allem ihr Verhalten seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September vor: Wie alle übrigen Linke-Abgeordneten hatte Emde eine Erklärung zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Im Oktober nahm sie am Rand eines Linke-Landesparteitags an einer Demonstration gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung teil.

Fraktionslose Abgeordnete sind keine Seltenheit. In der vergangenen Wahlperiode gab es im Berliner Landesparlament gleich zwei: Antonin Brousek trat aus der AfD aus und gehörte danach nicht mehr zur Fraktion. Alexander King verließ die Linke und wurde Mitglied im BSW, ohne zu einer Fraktion zu gehören. In der Wahlperiode davor gab es sogar vier Fraktionslose.

Bruns wirft Medien eine rassistische Kampagne vor

Am Rande des Termins zum Fraktionsausschluss von Vanessa Emde sagte Parteikollegin und Palästinaaktivistin Hannah Bruns vor Journalisten, Medien führen eine „rassistische Kampagne“ gegen Emde und andere Linke- angeführt von Axel Springer. Der Verlag rücke den Linken-Politiker Ferat Koçak in die Nähe von Clankriminalität und blende zugleich aus, was Bruns als Kontakte zu einem Clan in der CDU bezeichnete.



Ob Emde gegen den Ausschluss aus der Fraktion juristisch vorgehen werde, wisse sie nicht. Bruns sprach sich für eine Ein-Staaten-Lösung mit gleichen Rechten für Palästinenser und Israelis aus. Ob dieser Staat Israel oder Palästina heiße, müssten die Menschen vor Ort entscheiden. Parteichefin Ines Schwerdtner bestärkt sie in ihrer Position, so Bruns.



Für Dienstagabend um 19 Uhr ist in Neukölln eine Solidaritätsbekundung für Emde angekündigt.

SPD und Grüne hatten Ausschluss zur Koalitionsbedingung gemacht

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss Emdes aus der Fraktion als Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: „Dann werden wir keine Koalition haben.“ Auch die Grünen hatten Emdes Ausschluss zuletzt zur Bedingung für eine rot-grün-rote Koalition in Berlin gemacht.

Die Linke verhandelt seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Der Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen, anschließend sind Mitgliederbefragungen geplant.

Bei einer Zustimmung könnte die neue Regierung in der zweiten Januarhälfte im Amt sein. Eralp wäre die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014 bis 2024). (mit dpa)

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