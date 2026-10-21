„Zeitenwende“

Mehr Fläche für die Bundeswehr, weniger Spielraum für Wohnungsbau und Umwelt: Kommunen unter Druck

Bundeswehr-Ausbau von Aachen bis Brandenburg, vom Süden bis zur Küste. Wie Militärpläne kommunale Mitsprache aushebeln. Vier Beispiele.

Foto von Autor/Autorin: Harald Neuber
Harald Neuber
8 Min
Zeitenwende: Bundeswehr und Bundesregierung beanspruchen Zugriff auf Infrastruktur, Boden und Immobilien. Das hat mitunter schwerwiegende Folgen für die Kommunen.

Zeitenwende: Bundeswehr und Bundesregierung beanspruchen Zugriff auf Infrastruktur, Boden und Immobilien. Das hat mitunter schwerwiegende Folgen für die Kommunen.

© bonn-sequenz/imago

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Wer verstehen will, welche Konsequenzen die Anfang 2022 vom Sozialdemokraten Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ in Deutschland hat, sollte auf eine Wiese blicken.

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