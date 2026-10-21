Wer verstehen will, welche Konsequenzen die Anfang 2022 vom Sozialdemokraten Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ in Deutschland hat, sollte auf eine Wiese blicken.
„Zeitenwende“
Mehr Fläche für die Bundeswehr, weniger Spielraum für Wohnungsbau und Umwelt: Kommunen unter Druck
Bundeswehr-Ausbau von Aachen bis Brandenburg, vom Süden bis zur Küste. Wie Militärpläne kommunale Mitsprache aushebeln. Vier Beispiele.
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Zeitenwende: Bundeswehr und Bundesregierung beanspruchen Zugriff auf Infrastruktur, Boden und Immobilien. Das hat mitunter schwerwiegende Folgen für die Kommunen.
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