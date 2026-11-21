Jeder achte neue Bundeswehrsoldat war 2025 minderjährig – ein Rekord. Wie viel hat das mit den zahlreichen Auftritten der Truppe an Schulen zu tun?

Ein junger Soldat steht auf einem Feld nahe dem sächsischen Radebeul: Die Präsenz der Bundeswehr an Schulen hat deutlich zugenommen.

Wer heute 16 ist, kommt an der Bundeswehr kaum vorbei. Auf Instagram und YouTube laufen ihre Clips, manche aufgemacht wie Abenteuerserien. Auf Jobmessen und bei der Arbeitsagentur wirbt sie um Bewerber. Und immer öfter steht ein Offizier in Uniform am Lehrertisch.