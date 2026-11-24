Die Bundeswehr treibt ihre Aufrüstung mit KI-gestützten Kampfdrohnen voran. Doch der Einsatz der neuen Waffen birgt rechtliche Risiken. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags sehen einem Medienbericht zufolge erhebliche völkerrechtliche Probleme, wenn sogenannte Kamikazedrohnen mithilfe von Künstlicher Intelligenz ohne ausreichende menschliche Kontrolle agieren.



Autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, „stellen unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses einer menschlichen Kontrolle eine besondere Herausforderung dar“, heißt es in einem bislang unveröffentlichten Gutachten, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.



Die Bundeswehr hat in diesem Jahr Verträge mit den deutschen Rüstungsunternehmen Helsing, Stark und Rheinmetall zur Beschaffung sogenannter Loitering Munition geschlossen. Tausende solcher Flugkörper sollen unter anderem der Abschreckung Russlands an der Nato-Ostflanke dienen.

Kamikazedrohnen: Was passiert, wenn Soldaten nicht mehr eingreifen können?

Bei Loitering Munition handelt es sich um unbemannte Flugkörper, die vor einem Angriff zunächst in einem Gebiet verbleiben können und sich bei der Bekämpfung ihres Ziels selbst zerstören. Daher werden sie auch als lauernde Munition oder Kamikazedrohnen bezeichnet.



Nach Darstellung der Süddeutschen Zeitung reicht es laut dem Gutachten nicht aus, wenn ein Soldat lediglich den Einsatz auslöst und zuvor das Ziel definiert. Entscheidend ist auch, ob während des Einsatzes noch eingegriffen werden kann.



Das betrifft insbesondere Situationen, in denen sich die Lage nach dem Start einer Drohne verändert. So könnten etwa plötzlich Zivilisten in den Gefahrenbereich gelangen, ohne dass ein Soldat den Angriff noch abbrechen kann.



Der Einsatz autonomer Waffensysteme ohne entsprechende Eingriffsmöglichkeiten sei mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht nur unter sehr begrenzten Umständen möglich. Als Beispiele werden in dem Gutachten laut dem Bericht abgelegene Wüstengebiete und die hohe See genannt.

Ein Bundeswehrsoldat des Zugs Bravo lässt vor einem Puma Schützenpanzer bei der Großübung „Freedom Shield 2026" der neuen Panzerbrigade 45 eine Drohne für den Aufklärungsflug fliegen. © Kay Nietfeld/dpa

Bundeswehr erprobt erstmals Kamikazedrohnen bei Militärübung in Litauen

Erst am Sonntag erprobte das deutsche Heer nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters erstmals Kamikazedrohnen bei einer taktischen Übung in Litauen. Die Tests waren Teil des Manövers „Freedom Shield“, der bislang größten deutschen Militärübung in dem baltischen Land.



Heeresinspekteur Christian Freuding bezeichnete solche Waffen und den Einsatz KI-gestützter Systeme zur Auswertung militärischer Aufklärungsdaten als unverzichtbar für die moderne Kriegsführung.



Im Februar hatte die Bundeswehr Kaufverträge mit Helsing und Stark geschlossen. Im April folgte ein Vertrag mit Rheinmetall. Wie die Bundeswehr mitteilt, soll die Panzerbrigade 45 in Litauen ab 2027 als erster Verband mit den neuen Waffen ausgestattet werden.

Bundesregierung lehnt vollautonome Waffensysteme ab

Die Bundesregierung unterscheidet zwischen automatisierten Waffen, Waffensystemen mit autonomen Funktionen unter menschlicher Kontrolle und vollautonomen Waffen. In einer im April veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erklärte die Bundesregierung, dass sie vollautonome Waffensysteme ablehne, die sich der menschlichen Verfügungsgewalt entziehen. Sie setze sich international für ein Verbot solcher Systeme ein.



Erst am 16. November veröffentlichte der Bundestag eine weitere Stellungnahme der Bundesregierung zu den rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz bewaffneter unbemannter Systeme.



Darin bekräftigte die Bundesregierung, dass ein Angriff sofort abgebrochen werden müsse, wenn sich ein gegnerischer Soldat ergibt oder etwa infolge einer Verwundung kampfunfähig wird. Beim Einsatz von Drohnen gelten demnach dieselben völkerrechtlichen Vorgaben wie bei anderen Waffen.



Nach Angaben der Bundesregierung wird bei der Entwicklung, Beschaffung oder Einführung neuer Waffen umfassend geprüft, ob deren Verwendung grundsätzlich oder unter bestimmten Umständen völkerrechtlich verboten ist.

Kamikazedrohnen: Linke erhebt schwere Vorwürfe gegen Bundesregierung

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke warf der Bundesregierung angesichts des Gutachtens vor, mit der Beschaffung der Drohnen mögliche Völkerrechtsverletzungen bewusst in Kauf zu nehmen.



„Wer im großen Stil Kamikazedrohnen bestellt, die ohne Funkverbindung selbstständig Ziele angreifen können, nimmt bewusst in Kauf, das Völkerrecht zu verletzen“, sagte Gohlke der Süddeutschen Zeitung.

Von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verlangte die Abgeordnete Auskunft darüber, ob und wie bei den Systemen von Helsing, Stark und Rheinmetall eine wirksame menschliche Kontrolle bis zum Einschlag überhaupt möglich sei.



Bereits am 12. November war die Linke mit einem Antrag zur internationalen Regulierung autonomer Waffensysteme im Bundestag gescheitert. Die Fraktion hatte unter anderem ein rechtsverbindliches Verbot von Waffen gefordert, die selbstständig Menschen als Ziele auswählen und bekämpfen können.

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