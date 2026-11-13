Die Bundesregierung will zukünftig schneller Kasernen bauen können. Umweltregeln werden gelockert, Bundeswehr-Projekte bevorzugt behandelt.

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Die Bundesregierung will Kasernen und Munitionslager zukünftig schneller bauen lassen.

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Der Bundestag hat am Donnerstagabend ein Gesetz beschlossen, das den Bau von Kasernen deutlich schneller machen soll. Soldatenunterkünfte, Munitionslager und Truppenübungsplätze sollen künftig mit kürzeren Fristen und gelockerten Umweltvorschriften entstehen.

Hinter dem „Bundeswehr-Infrastrukturbeschleunigungsgesetz“ steckt eine klare Ansage: Militärische Bauprojekte sollen Vorrang bekommen. Grüne und Linke stimmten gegen das Vorhaben der schwarz-roten Koalition.

Was das neue Bundeswehrgesetz beim Kasernenbau ändert

Im Zentrum steht das Tempo. Genehmigungs- und Planungsverfahren für militärische Bauten sollen gestrafft werden. Dazu verkürzt das Gesetz Fristen und lockert Umweltvorschriften. Prüfschritte, die bei zivilen Projekten üblich sind, sollen für die Truppe schneller ablaufen.

Betroffen sind nach den Plänen vor allem drei Arten von Projekten: Soldatenunterkünfte und Kasernen, Munitionslager sowie Truppenübungsplätze. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums soll der Bau von Kasernen damit schneller und unkomplizierter werden.

Bauvorhaben der Bundeswehr wird künftig ein „überragendes öffentliches Interesse“ zugesprochen. Die zuständigen Behörden sollen militärische Projekte dadurch bevorzugt behandeln.

In Abwägungen zwischen verschiedenen Interessen rückt die Verteidigung damit nach vorn. Genau an dieser Priorisierung entzündet sich der politische Streit.

Die Begründung lieferte die SPD-Abgeordnete Bettina Lugk. Sie verwies auf den wachsenden Personalstand der Bundeswehr und den damit steigenden Baubedarf. Das bisherige Planungs- und Genehmigungsrecht sei auf zivile Infrastruktur ausgerichtet, erklärte Lugk. Verteidigungsvorhaben seien darin bislang zu wenig berücksichtigt worden.

Warum Grüne und Linke gegen das Gesetz stimmten

Die Opposition hielt deutlich dagegen. Grüne und Linke votierten gegen den Entwurf der schwarz-roten Koalition. Der Grünen-Abgeordnete Niklas Wagener nannte die Neuregelungen „Augenwischerei und Aktionismus“. Sie gingen zulasten des Umwelt- und Naturschutzes.

Die friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Desiree Becker, kritisierte vor allem die Dringlichkeits-Logik des Gesetzes. „Entgegen dem Eindruck, den Sie mit diesem Gesetz erwecken, wird Deutschland nicht von einer fremden Macht erobert, nur weil die Bundeswehr vor dem Bau einer Kaserne eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen muss“, sagte Becker.

Wie geht es mit dem Gesetz weiter?

Das Gesetz braucht die Zustimmung des Bundesrates, damit die verkürzten Fristen und die gelockerten Umweltregeln in Kraft treten können. Erst danach würden die neuen Vorgaben für die geplanten Militärbauten tatsächlich gelten.

Das Kabinett hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums Beschlüsse zur Reserve, zur Infrastruktur und zur gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge gefasst. Das neue Baurecht für die Bundeswehr fügt sich in diese Linie ein.

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