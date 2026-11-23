Startbahn, Hangars und große Übungsräume: Der frühere Airport Parchim erfüllt nach Einschätzung von Experten wichtige Voraussetzungen für die Marine.

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Die Bundeswehr hält an ihren Prüfungen für eine mögliche militärische Nutzung des stillgelegten Flughafens Parchim fest. Eine endgültige Entscheidung über die Liegenschaft sei jedoch noch nicht gefallen, teilte das Marinekommando auf Anfrage des Nordkurier mit.

Umfassende Bewertung steht noch aus

Dem Bericht zufolge hatte das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr den Standort bereits grundsätzlich als geeignet für eine Nutzung durch die Marine eingestuft. Derzeit liefen jedoch weitere Prüfungs- und Entscheidungsprozesse. Eine konkrete Nutzung könne erst nach einer umfassenden Bewertung der Bedarfe sowie der Eignung des Geländes entschieden werden.

Hintergrund sind Pläne der Marine, zusätzliche Kapazitäten für neue Seeaufklärungsflugzeuge und größere Drohnen zu schaffen. Nach Angaben der Bundeswehr sind die Marineflieger derzeit vollständig am niedersächsischen Standort Nordholz stationiert, der für weitere Fluggeräte an seine Grenzen stoßen könnte.

Wie der Nordkurier berichtet, sprechen aus Sicht von Experten mehrere Faktoren für den Standort Parchim. Auf dem Gelände sind weiterhin wesentliche Fluginfrastrukturen wie Startbahn, Hangars und technische Anlagen vorhanden. Zudem gilt der Luftraum über Mecklenburg-Vorpommern als vergleichsweise wenig durch die zivile Luftfahrt belastet. Auch große Übungsräume, die vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte und die Nähe zur Ostsee werden als Vorteile genannt.

Unterstützung erhält das Vorhaben von der Stadt Parchim. Die Stadtvertretung hatte sich bereits Anfang des Jahres grundsätzlich positiv zu einer militärischen Nutzung des Flughafens positioniert. Kritik kommt hingegen vom BSW-Kreisverband Ludwigslust-Parchim, der eine Nutzung des Geländes durch die Marine ablehnt und negative Folgen für Umwelt und Bevölkerung befürchtet.

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