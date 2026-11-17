Die Bundeswehr hat im Oktober so viele neue Soldatinnen und Soldaten eingestellt wie in keinem anderen Monat dieses Jahres. Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht sich in seinem Kurs bestätigt.

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Mit rund 190.600 aktiven Soldatinnen und Soldaten hat die Bundeswehr den für das Jahr 2026 gesetzlich vorgegebenen Personalkorridor von 186.000 bis 190.000 bereits im Oktober überschritten. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet das einen Zuwachs von rund 6.400 Soldatinnen und Soldaten oder 3,5 Prozent.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht in den Zahlen eine Bestätigung seines Kurses. „Unsere Maßnahmen wirken“, erklärte er in Berlin. Sollte sich der Einstellungstrend fortsetzen, seien „absehbar keine zusätzlich verpflichtenden Elemente und keine Wehrpflicht“ notwendig. Sein Anspruch sei es, „dass sich junge Männer und Frauen freiwillig für die Bundeswehr entscheiden und wir so unsere Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten weiter stärken“.

Auch Reserve im Zielkorridor

Zum Stichtag Ende Oktober waren nach Angaben des Ministeriums zudem mehr als 75.000 Reservistinnen und Reservisten auf einen Dienstposten innerhalb der Streitkräfte beordert. Diese Mitglieder der Reserve nehmen regelmäßig an Übungen teil. Damit liege auch hier der Aufwuchs im gesetzlichen Zielkorridor für dieses Jahr von 70.000 bis 80.000.

Im Rahmen des neuen Wehrdienstes dienen derzeit rund 14.200 Freiwillig Wehrdienstleistende sowie kurzdienende Zeitsoldatinnen und -soldaten in der Bundeswehr. Das entspricht laut Ministerium einem Anstieg von rund 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr Bewerbungen und Einstellungen

Bis Ende Oktober wurden den Angaben zufolge rund 558.500 Fragebögen zur Wehrerfassung verschickt. Auch Musterungen, Assessments und Einplanungen von Interessierten seien weiter gesteigert worden. Das Interesse an der Bundeswehr sei ungebrochen hoch, teilte das Ministerium mit. Mit rund 64.500 eingegangenen Bewerbungen (plus 31 Prozent) und 27.400 Einstellungen (plus 20 Prozent) in allen militärischen Laufbahnen seien die Vorjahreswerte deutlich übertroffen worden. (mit AFP)

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